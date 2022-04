Tập đoàn Lộc trời thắng chặng đồng đội tính giờ giải xe đạp xuyên Việt 2022

Ở chặng đua này, các đội lần lượt xuất phát cách nhau 1 phút, thứ tự xuất phát dựa theo vị trí trên bảng xếp hạng từ thấp đến cao.

Chặng đua này không tính điểm áo xanh - vua nước rút, mà chỉ thành tích đồng đội và cá nhân. Ưu thế thuộc về các đội đua có lực lượng đồng đều lẫn ngoại binh giỏi như TPHCM Vinama, Tập đoàn Lộc trời, Dược Domesco Đồng Tháp.

Chặng đua đồng đội tính giờ diễn ra tại thành phố biển Nha Trang (Ảnh: BTC giải).

Tuy nhiên lộ trình đua có những con dốc khá dài là lợi thế cho những đội đua có nhiều VĐV leo đèo tốt như Dược Domesco Đồng Tháp, Tập đoàn Lộc trời và là thách thức cho TPHCM Vinama cùng áo vàng Igor Frolov.

Cuộc cạnh tranh của 3 ê kíp mạnh trên diễn ra đầy hấp dẫn ở vòng đua cuối. Với đấu pháp hợp lý cùng khả năng phân sức tốt, Tập đoàn Lộc trời qua mặt Dược Domesco Đồng Tháp để giành chiến thắng chặng với thành tích 39 phút 09 giây 56.

Dược Domesco Đồng Tháp về hạng nhì với thành tích 39 phút 22 giây 54. Còn TPHCM về hạng ba với thành tích 39 phút 28 giây 63.

Đây là chặng đua thể hiện rõ tính đồng đội của các ê kíp (Ảnh: BTC).

Với thành tích trên, sau 19 chặng, Quàng Văn Cường rút ngắn khoảng cách thời gian với áo vàng Igor Frolov còn 1 phút 18 giây 17, Nguyễn Tấn Hoài rút ngắn còn 1 phút 20 giây 22. Ở bảng xếp hạng đồng đội, Tập đoàn Lộc trời cũng rút ngắn được 19 giây với đội dẫn đầu TPHCM Vinama và còn khoảng cách 1 phút 48 giây 74 sau 19 chặng.

Tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) cũng bảo vệ được danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc, tạo khoảng cách 1 phút 38 giây 99 so với Tăng Quý Trọng (Gạo Hạt Ngọc trời). Tuy nhiên Lê Hải Đăng (Dược Domesco Đồng Tháp) gây sức ép khi rút ngắn khoảng cách còn 1 phút 45 giây 84 so với Văn Bình.

Ngày mai (26/4), các tay đua được nghỉ ngơi tại Nha Trang, trước khi tranh tài chặng 20 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM - Tôn Đông Á 2022, từ Nha Trang đi Đà Lạt, với 2 ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly dài 136 km.