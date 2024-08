Sở hữu "người không phổi", Man Utd đủ sức lột xác bay lên

Nhận xét về tân binh Manuel Ugarte của Man Utd, tờ Daily Mail viết ngắn gọn: "Một cầu thủ có lối chơi đơn giản. Anh ta giống như con sư tử, sẵn sàng giành bóng tới chết, rồi sau đó, thực hiện đường chuyền đơn giản nhất có thể cho đồng đội ở gần nhất".

Ugarte rất giỏi tranh chấp và giành bóng. Anh sẽ là tấm lá chắn trước hàng thủ Man Utd (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu thua trước Brighton, HLV Ten Hag đã phàn nàn rằng Man Utd không đủ sức chiến đấu trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ngay sau tuyên bố đó, ông thầy người Hà Lan đã chi tới 50 triệu bảng để mang về chiến binh ở khu vực giữa sân. Ten Hag quá ấn tượng với màn trình diễn của Ugarte ở Copa America 2024 và ông hiểu rằng không thể bỏ lỡ "kẻ đeo bám" này.

Nhiều quan điểm cho rằng, đáng ra, Ten Hag đã phải chiêu mộ cầu thủ như vậy từ lâu, để cải thiện sức chiến đấu của Man Utd. Casemiro từng là tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới nhưng khi về Old Trafford, người ta không còn thấy phẩm chất tốt đẹp của ngôi sao người Brazil.

Chính vì điều đó dẫn tới thực tế rằng, hàng thủ của Man Utd không có ai che chắn ở phía trước và luôn trở thành mong manh, dễ vỡ. Không quá khi nói rằng, việc xâm nhập vòng cấm của Man Utd là công việc dễ nhất một đội bóng có thể làm được. Đây không phải là nhận xét chủ quan. Những con số cho thấy điều đó.

Ở mùa giải trước, Man Utd là đội hứng chịu nhiều cú dứt điểm nhất giải Ngoại hạng Anh với 691 lần bắn phá, con số này cao hơn cả ba đội xuống hạng là Sheffield Utd (678), Luton Town (660) và Burnley (615). Họ cũng để đối thủ chạm bóng trong vòng cấm tới 1327 lần, nhiều thứ ba ở giải Ngoại hạng Anh.

Do đó, sự xuất hiện của Ugarte là rất cần thiết với Man Utd thời điểm này. Ở mùa giải trước, ngôi sao người Uruguay thực hiện nhiều cú tắc bóng nhất giải Ligue 1 của Pháp với 98 lần. Con số này càng ấn tượng khi anh chỉ đá chính 21 trận ở PSG. Hơn nữa, đội bóng nhà giàu nước Pháp kiểm soát tới 66% thời lượng trận đấu. Trước đó, trong màu áo Sporting Lisbon, Ugarte thực hiện thành công 121 cú tắc bóng trong 31 trận.

Từ mùa giải 2023/24 tới nay, Ugarte có trung bình 4,56 cú tắc bóng thành công mỗi trận (Ảnh: Sky Sport).

Tính từ mùa giải 2022/23 tới nay, Ugarte thực hiện trung bình 4,56 cú tắc bóng mỗi trận. Trên bình diện châu Âu, chỉ có một cầu thủ xuất sắc hơn thế là Joao Palhinha, người đã chuyển sang Bayern Munich trong Hè 2024.

Nói về Ugarte, ông Juan Ramon Carrasco (cựu HLV của anh ở CLB Fenix tại Uruguay) cho biết: "Đó là cầu thủ có 7 lá phổi, người không bao giờ ngừng chạy". Trong khi đó, HLV Luis Enrique của PSG thừa nhận: "Cậu ấy có khả năng cướp bóng phi thường". Hậu vệ PSG, Lucas Hernandez, đã so sánh Ugarte với N'Golo Kante thời kỳ đỉnh cao.

Nói vậy tất cả có thể hình dung ra lối chơi của Ugarte. Giống như Kante, Ugarte luôn bao phủ khu vực lớn ở tuyến giữa với sức mạnh phi thường. HLV Carrasco nói thêm: "Ugarte có thể thống trị nửa sân bóng". Thực vậy, ở mùa giải trước, ngôi sao người Uruguay xếp thứ hai ở Ligue 1 về khả năng đoạt bóng ở khu vực 1/3 sân đối thủ.

Ugarte cũng có khả năng chạy, giành bóng tới điên cuồng khi được đặt vào hệ thống của "Gã điên" Marcelo Bielsa ở đội tuyển Uruguay. Phẩm chất "điên cuồng" của anh rất hợp với hệ thống yêu cầu pressing liên tục của HLV Bielsa. Vì lẽ đó, Ugarte đã lọt vào đội hình tiêu biểu Copa America 2024 vừa qua.

Với "tấm lá chắn" Ugarte, Kobbie Mainoo sẽ được phép hoạt động tự do hơn và tiến gần tới khung thành đối phương. Tương tự, Bruno Fernandes có thể tự do sáng tạo, thay vì bị bó buộc vào nhiệm vụ sáng tạo. Ugarte sẽ chạy điên cuồng và càn quét khu vực giữa sân để đảm bảo rằng các đồng đội của anh có được sự tự do nhất.

Chỉ số tắc bóng và thu hồi bóng của Ugarte đều nổi bật ở Ligue 1 mùa giải trước (Ảnh: Getty).

Thế nhưng, Ugarte không phải mẫu tiền vệ phòng ngự toàn diện như Rodri hay Busquets, những người có khả năng chuyền bóng xuất sắc. Thay vào đó, Ugarte chỉ giống như Claude Makelele, người chỉ có khả năng thực hiện đường chuyền đơn giản nhất.

Thế giới bóng đá thay đổi, khi yêu cầu với tiền vệ phòng ngự cao hơn. Họ cần phải biết triển khai bóng và điều phối bóng tốt như Rodri. Trong thế trận tấn công, PSG đã quyết định chiêu mộ tiền vệ kiến tạo lùi sâu Joao Neves, thay vì sử dụng "máy quét" như Ugarte.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai với Man Utd. Còn ở giai đoạn này, Ugarte chính xác là những gì Quỷ đỏ cần. Đó là cầu thủ có thể tạo nên sức chiến đấu cho toàn đội, giúp Man Utd thức tỉnh.