SL Nghệ An tưng bừng xuất quân, quyết đạt thành tích tốt ở V-League

Tại buổi lễ, CLB SL Nghệ An chính thức ra mắt những bản hợp đồng mới như tiền đạo Benjamin Kuku quốc tịch Nigeria và trung vệ Sebastian Zaracho quốc tịch Paraguay. Đội bóng cũng giữ chân thành công tiền đạo Michael Olaha để có đủ bộ ba ngoại binh ưng ý cho mùa giải mới 2024-2025.

Ở mùa giải này, SL Nghệ An với một lực lượng nội binh trẻ dồi dào và 100% chất Nghệ, xuất thân từ lò đào tạo bản địa sẽ tham dự 2 đấu trường lớn là V-League và Cúp Quốc gia. Ngoài ra, thành phần Ban huấn luyện cũng là những cựu tuyển thủ quốc gia nổi tiếng như Văn Quyến, Như Thuật, Đức Anh…

CLB SL Nghệ An còn lần đầu tiên ra mắt tân Giám đốc kỹ thuật, ông Hideaki Shoji. "Kiến trúc sư" sinh năm 1970 đến từ Nhật Bản là người hỗ trợ Ban lãnh đạo, các HLV trong việc xây dựng và thực hiện triết lý bóng đá của CLB và nhiều nhiệm vụ chuyên môn cơ bản khác. Với sự dẫn dắt của HLV trưởng Phạm Anh Tuấn, các trợ lý và 30 cầu thủ, SLNA quyết tâm cải thiện hình ảnh và thứ hạng so với mùa giải trước.

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch CLB SL Nghệ An, khẳng định: "Mùa giải 2024-25 là mùa giải đầu tiên SL Nghệ An thực hiện chương trình đổi mới toàn diện CLB theo hướng bền vững, chuyên nghiệp. Thay mặt CLB, tôi xin hứa sẽ không ngừng cố gắng để đưa SL Nghệ An không những trở lại vị thế của mình mà còn đóng góp tích cực cho nền thể thao Việt Nam".

Tại Lễ xuất quân, SL Nghệ An cũng đã cho ra mắt các mẫu áo thi đấu mùa giải 2024-2025 mang thương hiệu Kamito. Đặc biệt, với mục tiêu phát triển bền vững, kết quả quá trình tìm kiếm, đàm phán, CLB có sự đồng hành của BAF, A An, SibaFood, Nikkokutrust đến từ Nhật Bản, ngoài ra còn có Eurosun - nhà tài trợ Vàng đã gắn bó cùng đội trong 4 mùa giải liên tiếp và sẽ tiếp tục đồng hành thêm 2 mùa giải tới.

Cũng tại buổi lễ, SL Nghệ An tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây ra. Lễ phát động được tiếp tục tại trận khai mạc V-League 2024-2025 ngày 15/9 trên SVĐ Vinh giữa SL Nghệ An và Đà Nẵng cũng như tại Văn phòng đội bóng.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được gửi về UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An để chuyển tới những đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 gây ra.