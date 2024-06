SL Nghệ An hòa Hà Tĩnh, CLB Thanh Hóa thua đậm Thể Công Viettel

Highlight SLNA cầm hòa Hà Tĩnh nhờ bàn thắng muộn

Trận đấu giữa SL Nghệ An và Hà Tĩnh trên sân Vinh được ví như trận "chung kết ngược" của mùa giải. Dù thi đấu trên sân đối phương, nhưng Hà Tĩnh lại là đội mở tỷ số trong trận đấu này.

Phút thứ 6, đón đường chuyền dài của đồng đội, ngoại binh Ibara của Hà Tĩnh tăng tốc vượt qua hậu vệ đội chủ nhà, trước khi Ibara sút bóng hạ thủ môn Văn Việt của SL Nghệ An, ghi bàn giúp Hà Tĩnh dẫn trước 1-0.

SLNA chia điểm với Hà Tĩnh trên sân Vinh (Ảnh: SLNA FC).

Đến phút thứ 9, lại là Ibara có pha đánh đầu hiểm hóc, nhưng lần này thủ môn Văn Việt bên phía SL Nghệ An xuất sắc ngăn chặn.

Mãi đến cuối hiệp một, SL Nghệ An mới tạo được những tình huống sóng gió về phía khung thành của Hà Tĩnh. Đáng kể nhất trong số đó là pha sút vô lê của Olaha ở phút bù giờ, nhưng bóng đi chệch xà ngang khung thành đội khách.

Trong hiệp hai, Hà Tĩnh chọn lối đá phòng ngự phản công. Thực tế trên sân cho thấy đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công (con trai cựu HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh) chơi phản công khá hay.

Phút 78, Diallo của Hà Tĩnh tung cú sút rất căng trong khu vực 16m50 của SL Nghệ An, thủ môn Văn Việt bên phía SL Nghệ An bó tay. Nhưng may cho đội bóng xứ Nghệ là bóng lại dội xà ngang dội ra ngoài.

Không ghi được bàn thắng trong tình huống ấy, Hà Tĩnh phải rất tiếc nuối, vì ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai, đội khách bị gỡ hòa. Trong pha bóng này, tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành của Hà Tĩnh, Mạnh Quỳnh sút bóng từ cự ly gần, san bằng tỷ số 1-1 cho SL Nghệ An.

Hòa trận này, SL Nghệ An có 27 điểm, kém 2 điểm so với hai đội xếp ngay trên họ là Hoàng Anh Gia Lai và Hà Tĩnh. SL Nghệ An vẫn là đội có nguy cơ cao nhất trong việc phải đá trận play-off trụ hạng.

Highlight CLB Thanh Hóa thua đậm Thể Công Viettel

Ở cặp đấu khác diễn ra trong buổi chiều nay (25/6), Thể Công Viettel thắng đậm đội Thanh Hóa đến 5-0, ngay trên sân Thanh Hóa.

Bảng xếp hạng V-League 2023-24 sau vòng 25 (Ảnh: VPF).