Sinner được đánh giá cao hơn Zverev ở chung kết Australian Open 2025

Vượt qua nhiều đối thủ khó chơi, Jannik Sinner và Alexander Zverev gặp nhau ở trận chung kết Australian Open 2025. Đây là màn so tài giữa hai tay vợt số một và số hai thế giới trên bảng xếp hạng ATP, hai hạt giống hàng đầu của giải đấu.

Trên hành trình đến trận đấu cuối cùng, cả Sinner và Zverev chỉ thua có hai set đấu. Tay vợt người Đức có lợi thế hơn về thể lực, anh chỉ đánh đúng một set ở bán kết sau khi Djokovic bỏ cuộc vì chấn thương, còn Sinner đấu 3 set với Ben Shelton ngày 24/1.

Zverev và Sinner chạm trán ở chung kết đơn nam Australian Open 2025 (Ảnh: ATP).

Ngoài lợi thế về thể lực, Zverev thua kém hoàn toàn Sinner mọi thông số trước trận chung kết. Tay vợt người Italy đã trải qua 20 trận thắng liên tiếp và trong cả hai lần vào chung kết Grand Slam, anh đều lên ngôi vô địch ở Australian Open 2024 và US Open 2024.

Zverev cũng hai lần vào chung kết Grand Slam, nhưng anh đều thất bại ở US Open 2020 và Roland Garros 2024. Tay vợt người Đức khao khát lên ngôi ở Grand Slam, sau khi anh sở hữu 2 ATP Finals, 7 Masters 1000 cùng 1 Huy chương vàng Olympic.

Xét về đối đầu, Zverev đang dẫn Sinner 4-2 trong đó có hai chiến thắng ở giải Grand Slam là US Open 2021 và US Open 2023. Tuy nhiên ở cuộc so tài gần nhất, Sinner đánh bại Zverev tại bán kết Cincinnatti Open 2024 trước khi lên ngôi vô địch.

Trong bối cảnh Alcaraz sa sút phong độ còn Djokovic dính chấn thương, Jannik Sinner đang là ứng cử viên số một vô địch Australian Open 2025. Xét về phong độ cũng như nền tảng thể lực, Zverev bị đánh giá thấp hơn nhà đương kim vô địch Sinner ở cuộc so tài chiều nay.