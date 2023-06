Silvio Berlusconi: Tầm nhìn vượt thời đại, thay đổi lịch sử AC Milan

Nhắc tới Silvio Berlusconi, người ta có thể khai thác nhiều góc cạnh về con người của ông. Một tỷ phú với tầm nhìn vượt thời đại với đế chế truyền thông đồ sộ, một kẻ lọc lõi và tinh quái trên chính trường, một tay chơi khét tiếng khiến bất kỳ ai cũng phải ngả mũ. Dù vậy, trong bài này, người viết chỉ nhắc tới Berlusconi ở khía cạnh liên quan tới bóng đá, về một con người đã thay đổi hoàn toàn lịch sử CLB AC Milan và bóng đá Italy…

"Người đặc biệt" Silvio Berlusconi

Ngày Silvio Berlusconi từ giã cõi trần ở tuổi 86, trang chủ AC Milan viết những dòng thương tiếc: "Xin cảm ơn ngài Chủ tịch. Ông sẽ mãi song hành cùng chúng tôi". Họ còn nhấn mạnh: "Người đã gắn kết cuộc đời mình với một giấc mơ mang tên AC Milan".

Silvio Berlusconi ra mắt AC Milan trên một chiếc trực thăng.

Thưở còn sống, Berlusconi từng dõng dạc tuyên bố rằng: "Nhờ những chiến thắng cùng AC Milan, tôi là vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử bóng đá". Tất nhiên, có không ít quan điểm phản bác lại sự tự tin này nhưng với những người AC Milan, Berlusconi giống như vị thánh cứu thế mà Chúa đã ban cho CLB.

Nhiều người cho rằng lịch sử của AC Milan chia làm hai giai đoạn, trước và sau khi Berlusconi xuất hiện. Trong giai đoạn trước đó, người ta chỉ thấy bầu trời xám xịt ở thành Milan. Đầu thập niên 1980, Rossoneri đã bị giáng đòn đau sau khi scandal dàn xếp tỷ số Totonero nổ ra. Họ đã bị giáng xuống hạng Serie B (giải hạng Hai Italy) trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Những người Milan vẫn nhắc tới sự kiện ấy như nỗi ô nhục lớn nhất của CLB.

Tất nhiên, AC Milan không khó khăn để trở lại Serie A nhưng việc xuống hạng đã khiến họ không còn oai hùng như trước. Trong thời khắc ấy, một người đàn ông đã xuất hiện và viết lại hoàn toàn lịch sử đội bóng. Không ai khác đó chính là Berlusconi.

Buổi sáng ngày 8/7/1986 là sự kiện đáng nhớ trong ký ức của những người Milan. Hơn 10.000 người hâm mộ tập trung tại sân vận động Arena Civica. Trời hôm ấy mưa như trút nước. Đoàn khiêu vũ Drive In vừa hoàn thành bài biểu diễn thì bản nhạc Ride of the Valkyries của Wagner đột nhiên bắt đầu vang lên qua loa.

Di sản của Berlusconi ở AC Milan.

Người dẫn chương trình của kênh Italia Uno nói với đám đông hãy nhìn lên bầu trời, nơi có ba chiếc trực thăng bay lượn trên không trung, rồi từ từ hạ cánh xuống. Bước ra khỏi trực thăng là đội trưởng Franco Baresi, các giám đốc của CLB và người cuối cùng đi ra là Silvio Berlusconi.

Ông trùm truyền thông và bất động sản đã xuất hiện trong "cuộc đời" AC Milan theo cách đặc biệt như vậy. Tới ngày nay, mô hình chiếc trực thăng của Berlusconi vẫn xuất hiện ở vị trí trang trọng trong bảo tàng của CLB. "Đó không chỉ là chuyến trực thăng, mà nó mang tới cho tôi cảm giác của sự thay đổi", Franco Baresi nhớ lại.

Điều Berlusconi chắc chắn mang lại cho Milan là sự đầu tư và tham vọng. Thời điểm giữa thập niên 80 thế kỷ trước, bóng đá Hà Lan thống trị châu Âu. Berlusconi biết rằng ông cần phải đem về xương sống của đội tuyển Hà Lan là Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Gullit (giá kỷ lục thế giới) để cụ thể hóa tham vọng của mình. Cùng với đó, ông đưa một HLV có tư tưởng cách tân là Arrigo Sacchi về thay thế huyền thoại Liedholm.

Nói về bản hợp đồng Van Basten, Berlusconi thừa nhận: "Tôi hiểu rằng sẽ phải sử dụng tất cả kỹ năng thuyết phục của mình để khiến anh ấy phải chấp nhận đề nghị của chúng tôi. Tôi hiểu anh ấy sẽ mang lại cho AC Milan những gì".

Bộ đôi Berlusconi-Sacchi đã xây dựng được mối quan hệ dựa trên nền tảng của sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau. Họ là những con người ưa thích sự cách tân và ý tưởng lớn gặp nhau. Ở thời điểm bóng đá Italy vẫn say sưa "nhâm nhi" thứ bóng đá phòng ngự, Berlusconi đã không ngần ngại tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thực hiện cuộc cách mạng hóa. Đội bóng sẽ chơi kiểm soát bóng, tạo ra cơ hội và ghi thật nhiều bàn thắng, mang tới thứ bóng đá hấp dẫn cho người hâm mộ".

Báo giới Italy đã nhận xét về mối quan hệ của hai người: "Một người có tư tưởng rõ ràng về bóng đá. Một người biết cách truyền đạt tư duy đúng đắn cho cầu thủ, mang tới ngọn lửa của tinh thần đồng đội. Phải nói rằng Sacchi là mối tình đúng người đúng thời điểm của Berlusconi".

Chủ tịch Berlusconi đã thay đổi lịch sử AC Milan.

Sau này, khi Sacchi ra đi vào năm 1991, HLV Fabio Capello đã kế thừa nền tảng cũ và phát triển những cầu thủ trẻ như Paolo Maldini và Alessandro Costacurta. Đó là giai đoạn đầy mộng đẹp. AC Milan đã 5 lần giành Scudetto từ năm 1987-1995 (trong đó họ bất bại trong cả mùa 1991-1992) và giành 3 Cúp C1/Champions League (1989, 1990, 1994). Đáng nể nhất là chiến thắng 4-0 trước Dream Team của Barcelona ở trận chung kết Champions League 1994.

Tầm nhìn vượt thời đại của Berlusconi

Ngày nay, người ta biết đến Premier League như giải đấu "hái ra tiền" nhờ truyền thông và bản quyền truyền hình nhưng với tầm nhìn vượt thời đại, Berlusconi đã kiếm tiền từ những điều đó từ thời điểm những năm 80,90 thế kỷ trước.

Trong vài tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ ở AC Milan, Berlusconi bắt đầu thúc đẩy hội đồng thành phố ủng hộ kế hoạch cải tạo sân vận động với quan niệm "khách hàng là Thượng đế". Ông đã thuê một nhà tâm lý học đến đào tạo cho nhân viên CLB để hiểu hơn về tâm lý của "thượng đế".

Thông qua đế chế truyền hình Fininvest (với kênh Mediaset có lượng người xem lớn nhất Italy), Berlusconi thay đổi toàn diện ngành công nghiệp truyền hình bóng đá vốn cũ kỹ ở mảnh đất hình chiếc Ủng. Những buổi bình luận trực tuyến, những trận đấu sôi động và cả những tin đồn bóng đá len lỏi vào từng ngôi nhà ở Italy. Chính điều này mở ra kỷ nguyên huy hoàng của Serie A trong thập niên 90 nhờ "bầu sữa" bản quyền truyền hình.

Ngay từ những năm 80, 90 thế kỷ trước, Berlusconi đã biết sử dụng truyền thông để nâng tầm AC Milan và Serie A.

Năm 1982, tiền bản quyền truyền hình ở Serie A chỉ vào khoảng 3,8 tỷ lire (1,25 triệu bảng Anh) nhưng tới năm 1988, nó đã tăng vọt lên 970 tỷ (605 triệu bảng Anh). Một mức tăng phi mã.

Đội AC Milan bất khả chiến bại đầu những năm 90 thế kỷ trước là tiền đề để Florentino Perez xây dựng Galacticos sau này ở Real Madrid. Bên cạnh đó, Berlusconi còn cho xây dựng tổ hợp thể thao Milan Lab, đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Có lẽ, nếu AC Milan vẫn được nuôi dưỡng bằng bầu nhiệt huyết của Berlusconi, có lẽ CLB vẫn còn đi xa hơn nữa. Thế nhưng, sau này, sự nghiệp chính trị đã đưa ông tới vùng trời mới, trong đó, Rossoneri chỉ còn là thứ yếu. Trong những năm 1990, Berlusconi đã thành lập đảng Forza Italia trong tình cảnh chính trị rối ren ở Italy, rồi trở thành Thủ tướng vào năm 1994 (hai nhiệm kỳ sau vào năm 2001 và 2008).

"Tôi không còn nói chuyện nhiều với ông ấy trong những năm 1990. Ông ấy không còn là ngài chủ tịch trước đây vì quá bận rộn với sự nghiệp chính trị", Baresi nhớ lại.

Sau này, cách quản trị AC Milan của ông được cho là ngày càng cực đoan hơn. Vào năm 2009, Berlusconi đã tạm dừng chuyến công du tới Ai Cập để công kích HLV Carlo Ancelotti: "Nếu đội bóng không giành được Scudetto năm nay, tất cả lỗi đều thuộc về Ancelotti. Ông ta có chiến thuật quá tồi".

Vài ngày sau, ông tiếp tục xuất hiện trên truyền hình để công kích HLV Ancelotti: "AC Milan cũng giống như Real Madrid. Họ luôn phải tấn công. Từ giờ trở đi, đội bóng phải thi đấu với sơ đồ hai tiền đạo. Ancelotti cần phải năng động hơn và phải động não nhiều hơn nữa. Nếu không ngày ông ta cút xéo khỏi AC Milan không còn lâu nữa đâu".

Berlusconi vung tiền xây dựng Dream Team cho AC Milan từ trước khi Florentino Perez làm điều tương tự ở Real Madrid.

Không chờ đợi lâu, chỉ vài tuần sau, Ancelotti đã được công bố trở thành HLV trưởng của Chelsea.

Điều đáng tiếc là AC Milan và giải Serie A đều không còn thích hợp với guồng quay của bóng đá hiện đại và ngày càng tụt dốc. Năm 2017, Berlusconi buộc phải bán AC Milan cho một tập đoàn Trung Quốc với giá 740 triệu euro. Ông tâm sự: "Tình hình tài chính của CLB khiến bất kỳ ai cũng phải nản lòng. Ngay cả bây giờ, những lỗ hổng trong tài khoản vẫn chưa được tìm thấy và số tiền nợ chưa được định lượng đầy đủ. Tôi không thể có quyết định khác được".

Nhưng tình yêu bóng đá của Berlusconi chưa tắt. Năm 2018, ông mua lại đội bóng hạng Ba Italy là Monza và bắt đầu xây dựng "tình yêu nhỏ" của mình. Thời điểm này, Monza đã lên hạng đấu cao nhất Serie A và thi đấu khá hay ở mùa giải vừa qua.

Dù thế nào, tâm nguyện của ông đã hoàn thành. Sau một cuộc đời "đầy thú vị", Berlusconi đã nhắm mắt xuôi tay ở tuổi 86. Di sản của ông để lại cho thế giới bóng đá và đặc biệt ở AC Milan sẽ không thể xóa nhòa.

Nội dung: H.Long

14/06/2023