Siêu phẩm sút xa giúp SL Nghệ An đánh bại CLB Nam Định ở Thiên Trường

Ở 3 mùa giải gần nhất, SL Nghệ An đều trắng tay khi làm khách trên sân của Nam Định. Vì thế, chuyến hành quân lần này của thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng được dự báo "lành ít, dữ nhiều".

Dù vậy, thực tế trên sân cho thấy SL Nghệ An không hề e ngại khi phải thi đấu ở "chảo lửa" thiên Trường. Phút 11, đội trưởng Quế Ngọc Hải thực hiện cú sút phạt hàng rào đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Nam Định.

SL Nghệ An (phải) hoàn toàn vượt trội Nam Định về cơ hội (Ảnh: Mạnh Quân).

Ít phút sau, Sỹ Hoàng tạt bóng rất vừa tầm từ cánh trái vào để Oseni đánh đầu dũng mạnh đưa bóng đi sạt cột dọc Nam Định chỉ gang tấc.

Đội khách làm chủ hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 18, Phan Văn Đức xử lý khéo léo loại bỏ cầu thủ Nam Định trước khi tung cú sút rất hiểm hóc đưa bóng về góc xa, đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Nam Định. Ngay sau đó, cú sút chéo góc của Oseni đánh bại thủ môn Xuân Việt nhưng vẫn không đi vào khung thành đội chủ nhà.

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn (Ảnh: Mạnh Quân).

Phút 40, Quế Ngọc Hải phất đường chuyền để Phan Văn Đức thoát xuống dứt điểm ở góc hẹp đưa bóng đi chệch khung thành Nam Định.

Tình huống phòng ngự chắc chắn của Quế Ngọc Hải (Ảnh: Mạnh Quân).

Sang hiệp 2, SL Nghệ An vẫn là đội chơi hay hơn, trong khi Nam Định tỏ ra bế tắc. Phút 61, thủ môn Xuân Việt bắt bóng không dính từ cú dứt điểm của cầu thủ SL Nghệ An, may cho Nam Định khi đồng đội của anh kịp thời bọc lót phá bóng lên.

Siêu phẩm Trần Đình Tiến giúp SL Nghệ An chiến thắng (Ảnh:Mạnh Quân).

Những nỗ lực của đội khách cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 68. Trần Đình Tiến tung cú sút tuyệt đẹp từ khoảng cách chừng 27m đưa bóng đi rất căng khiến thủ môn Xuân Việt hoàn toàn bó tay. Đây có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải năm nay.

SL Nghệ An giành chiến thắng xứng đáng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở thế bị dẫn trước nhưng Nam Định vẫn không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm. Đáng chú ý, Fagan có một pha đánh đầu lái bóng đi chệch khung thành SL Nghệ An ở phút 73. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của đội chủ nhà kể từ đầu trận.

SL Nghệ An vươn lên vị trí thứ hai V-League 2022 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về SL Nghệ An. Với kết quả này, đội bóng xứ Nghệ tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022.

Đội hình xuất phát:

CLB Nam Định: Đinh Xuân Việt, Đinh Viết Tú, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Minh Nghĩa, Hoàng Xuân Tân, Nguyễn Đình Mạnh, Fagan, Alisson Pereira Santana, Trần Trung Hiếu, Mai Xuân Quyết.

SL Nghệ An: Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Thế Nhật, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Tiến, Phan Văn Đức, Trần Đình Hoàng, Arques Blasco Mario, Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Oseni