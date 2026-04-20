Bayern Munich vô địch Bundesliga sớm 4 vòng đấu

Trận đấu trên sân Allianz Arena bắt đầu với sự thận trọng từ cả hai phía. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 21 khi Stuttgart tận dụng được sự thiếu tập trung của hàng thủ đội chủ nhà chủ nhà. Chris Fuhrich đón đường chọc khe tinh tế từ Bilal El Khannouss, dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp mở tỷ số cho đội khách.

Bàn thua sớm khiến Bayern Munich bừng tỉnh. “Hùm xám” ngay lập tức phô diễn sức mạnh khi ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vòng vỏn vẹn 6 phút. Raphael Guerreiro khơi mào cho cuộc ngược dòng bằng cú dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Jamal Musiala.

Ngay sau đó, Nicolas Jackson tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để nâng tỷ số lên 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, cú sút của Alphonso Davies chạm người cầu thủ Stuttgart đổi hướng, đưa Bayern dẫn trước 3-1 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ đội khách.

Bước sang hiệp hai, HLV Vincent Kompany đã tung "quân bài tẩy" Harry Kane vào sân nhằm kết liễu trận đấu. Không phụ lòng mong đợi, chỉ ít phút có mặt trên sân, tiền đạo người Anh đã ghi tên mình lên bảng tỷ số ở phút 52 sau một pha dứt điểm sắc lẹm. Đây đã là pha lập công thứ 32 của Kane tại Bundesliga mùa này, khẳng định phong độ đỉnh cao của chân sút xứ sở sương mù.

Khoảng thời gian còn lại, Stuttgart dù rất nỗ lực nhưng chỉ có thêm một bàn thắng nhờ công của Chema Andres ở cuối trận. Trận đấu kết thúc, Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga lần thứ 35 sớm 4 vòng đấu.

Đây là thành quả xứng đáng cho một mùa giải ổn định và đầy biến hóa dưới thời HLV Vincent Kompany. “Hùm xám” không chỉ sở hữu những cá nhân kiệt xuất như Harry Kane hay Musiala mà còn xây dựng được một lối chơi tập thể gắn kết và đầy bản lĩnh.

Trái ngược với Bayern Munich, Stuttgart lại đang đối mặt với nhiều lo âu khi phải căng mình chiến đấu cho cuộc đua top 4 trong lúc phong độ đang có dấu hiệu đi xuống rõ rệt.