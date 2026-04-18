Siêu máy tính dự đoán kết quả trận Chelsea gặp Man Utd

Khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Man City ngày càng căng thẳng, cuộc cạnh tranh giành vé dự Champions League cũng nóng không kém. Bốn đội gồm Man Utd, Aston Villa, Liverpool và Chelsea đang so kè quyết liệt cho các vị trí tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới. Một thông tin mới đây đã mang lại sự thở phào nhẹ nhõm cho cả bốn đội, khi vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh cũng sẽ đảm bảo một suất dự Champions League.

Man Utd bất ngờ để thua trên sân nhà trước Leeds (Ảnh: Getty).

Man Utd vẫn đang ở vị trí thuận lợi để hướng tới thứ hạng cao nhất của họ trong ba năm qua, mặc dù đội bóng của Michael Carrick đã phải nhận thất bại hồi đầu tuần với trận thua 1-2 trước Leeds United. Cú đúp trong hiệp một của Noah Okafor đã mang tính quyết định, khi Man Utd tự chuốc lấy thất bại sau khi Lisandro Martínez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì giật tóc Dominic Calvert-Lewin.

Bàn thắng của Casemiro, pha lập công thứ 8 của anh trong mùa giải và là thành tích cao nhất trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh, đã không thể giúp đội nhà lội ngược dòng thành công. Đây cũng là lần thứ 6 Bruno Fernandes kiến tạo cho đồng đội người Brazil lập công.

Siêu máy tính Opta vẫn dự đoán United sẽ về đích ở vị trí thứ ba (38,6%), mặc dù vị trí thứ 4 (35,0%) và thứ 5 (17,3%) vẫn là những kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Thất bại trước Leeds đồng nghĩa "Quỷ đỏ" đã thua 2/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 1, hòa 1), sau khi chỉ thua hai trong 22 trận trước đó (thắng 12, hòa 8). Tuy nhiên, dù trải qua nhiều thăng trầm trong một mùa giải chuyển tiếp, Man Utd vẫn chưa thua hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đáng chú ý, họ là một trong hai đội duy nhất, cùng với Arsenal, chưa từng phải nhận hai thất bại liên tiếp.

Trong khi đó, Chelsea lại là đội bóng thường xuyên phải nhận những thất bại liên tiếp. Họ bước vào trận gặp Man Utd sau ba trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, gần nhất là thất bại 0-3 trước Man City. Trước đó, thầy trò Liam Rosenior lần lượt để thua Everton 0-3 và Newcastle United 0-1, xen giữa là thất bại 0-3 trước Paris Saint-Germain, qua đó chính thức bị loại khỏi Champions League.

Chelsea đang trong giai đoạn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng (Ảnh: Getty).

Điều này có nghĩa là The Blues chưa thắng và cũng chưa ghi bàn tại Ngoại hạng Anh kể từ chiến thắng 4-1 trước Aston Villa hồi đầu tháng 3. Chuỗi trận đó đã làm giảm hy vọng lọt vào top 5 của họ, với dự đoán của siêu máy tính Opta rằng Chelsea nhiều khả năng sẽ đứng thứ 6 (23,7%).

Hơn nữa, Chelsea chỉ từng thua bốn trận liên tiếp một lần duy nhất trong thế kỷ này, đó là từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2023 dưới thời Frank Lampard. Họ chưa từng thua bốn trận liên tiếp mà không ghi bàn kể từ giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 3 năm 1998, trùng hợp thay, trong đó có một trận thua trên sân nhà trước Man Utd.

Mặc dù thành tích thi đấu của Man Utd có thể không tệ bằng các đối thủ, nhưng điều tương tự không thể nói về màn trình diễn phòng ngự gần đây của họ. "Quỷ đỏ" chỉ giữ sạch lưới một trận trong 21 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, hai trận giữ sạch lưới gần nhất đều diễn ra trước các đội bóng do cựu huấn luyện viên của Man Utd dẫn dắt, gồm chiến thắng 3-0 trước Leicester City của Ruud Van Nistelrooy vào tháng 3/2025 và chiến thắng 1-0 trước Everton của David Moyes vào tháng 2 vừa qua.

Với việc Martinez bị treo giò và Mathijs De Ligt phải ngồi ngoài vì chấn thương, Carrick sẽ rất thất vọng khi Harry Maguire tiếp tục phải nghỉ thêm một trận do án treo giò, sau khi án phạt liên quan đến hành vi sai trái của anh tại FA được giữ nguyên.

Tương tự, thông tin mới nhất cho thấy Leny Yoro cũng đã dính chấn thương, điều đó có nghĩa là Man Utd có thể cần phải điều chỉnh lại hàng thủ. Luke Shaw có thể sẽ đá cặp với Ayden Heaven ở vị trí trung vệ, trong khi Noussair Mazraoui và Diogo Dalot sẽ đảm nhiệm hai vị trí hậu vệ cánh.

Leny Yoro dính chấn thương nên bỏ lỡ trận đấu với Chelsea (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Chelsea nhiều khả năng sẽ đón chào sự trở lại của Enzo Fernandez sau án treo giò nội bộ. Cầu thủ người Argentina là điểm sáng hiếm hoi trong một mùa giải đáng thất vọng của The Blues.

Tiền vệ này có số cú sút trúng đích nhiều nhất trong số các cầu thủ Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này (27), đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nhất (51) và trong các tình huống bóng sống (46). Ngoài ra, anh đã thực hiện nhiều đường chuyền nhất ở khu vực cuối sân (459) và dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số đường chuyền xuyên phá hàng phòng ngự (41).

Thống kê đối đầu Chelsea vs Man Utd

Trận đấu giữa Chelsea và Man Utd đã kết thúc với tỷ số hòa 27 lần, nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào khác trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Cũng có rất nhiều bàn thắng trong các lần chạm trán này, chỉ có 7 trong số 27 trận hòa kết thúc với tỷ số 0-0, qua đó trở thành cặp đấu có nhiều trận hòa có bàn thắng nhất giải đấu (20).

Chelsea chỉ thua một trong 12 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh gặp Man Utd trên sân Stamford Bridge (thắng 6, hòa 5) và đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà trước "Quỷ đỏ" lần đầu tiên kể từ tháng 4/2006.

Trong khi đó, Man Utd đang hướng tới cú đúp chiến thắng trước Chelsea sau khi thắng 2-1 ở trận lượt đi, điều mà họ chỉ làm được một lần trước đó, vào mùa giải 2019-2020.

Dự đoán trận kết quả trận đấu

Lợi thế sân nhà dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận đấu này, khi siêu máy tính Opta dự đoán Chelsea là đội được đánh giá cao hơn với 43,7% cơ hội chiến thắng tại phía tây London.

Man Utd chỉ giành chiến thắng trong ít hơn 10.000 lần mô phỏng trước trận đấu (29,5%), trong khi tỷ lệ hòa là 26,8%.

Đội hình ra sân dự kiến

Chelsea : Robert Sanchez, Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Estevao, Cole Palmer, Pedro Neto, Joao Pedro.

Man Utd: Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Ayden Heaven, Luke Shaw, Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Sesko.