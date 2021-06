Siêu kình ngư Trung Quốc nhận án phạt cực nặng

Dân trí Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã giảm án xuống 4 năm 3 tháng cho Sun Yang. Với án phạt này, kình ngư của Trung Quốc chắc chắn vắng mặt ở Olympic 2020.

Siêu kình ngư Trung Quốc, Sun Yang từng nhận mức án cấm thi đấu 8 năm Cơ quan Chống doping Quốc tế (WADA). Mọi chuyện bắt đầu từ việc vận động viên này bị phát hiện đã đập vỡ lọ chứa mẫu máu (được lấy ngẫu nhiên) vào tháng 9/2018.

Sun Yang được giảm án cấm thi đấu từ 8 năm xuống còn 4 năm 3 tháng.

Sau đó, nhà vô địch thế giới 200 mét tự do không phục với bản án này. Sun Yang đã đặt câu hỏi về danh tính của những người tới lấy mẫu xét nghiệm và một mực khẳng định mình vô tội.

Vụ án doping của Sun Yang đã tạo ra sự tranh cãi lớn trong những năm qua. Sau đó, Sun Yang đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Thụy Sĩ. Tới tháng 12 năm ngoái, Tòa án Tối cao Thụy Sĩ đã quyết định hủy bỏ phán quyết trước đó liên quan tới Sun Yang.

Trước tình hình đó, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã phải thành lập hội đồng mới để tiến hành xét xử lại vụ này. Cuối cùng, họ đã quyết định giảm án cho Sun Yang từ 8 năm xuống còn 4 năm 3 tháng. Án phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/2/2020.

Sun Yang nổi tiếng là vận động viên lắm tài nhiều tật.

Điều đó có nghĩa rằng Sun Yang chắc chắn sẽ vắng mặt ở Olympic Tokyo 2020 nhưng có thể trở lại ở Olympic Paris 2024.

Phán quyết của CAS có đoạn: "Hành động của Sun Yang thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người chức trách. Do đó, chúng tôi quyết định sẽ cấm thi đấu vận động viên này trong 4 năm 3 tháng, kể từ ngày 28/2/2020".

Sun Yang là vận động viên tài năng của Trung Quốc. Trong quá khứ, anh từng giành 3 huy chương, 2 huy chương bạc ở Olympic 2012 và 2016. Bên cạnh đó, anh còn thâu tóm hầu hết huy chương vàng ở nội dung 200 mét tự do, 400 mét tự do, 800 mét tự do và 1500 mét tự do ở các giải vô địch thế giới và Asian Games.

Tuy nhiên, đây cũng là vận động viên "lắm tài nhiều tật". Năm 2014, anh từng bị cấm thi đấu 3 tháng vì bị phát hiện sử dụng chất kích thích trimetazidine. Năm 2015, Sun Yang từng dùi củi chỏ và đá vận động viên người Brazil ở giải bơi lội thế giới. Chưa hết, tới năm 2019, vận động viên này từng gây ra tranh cãi lớn khi từ chối đứng chung bục nhận thưởng.

H.Long