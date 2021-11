Sau ba năm, Jordan Spieth trở lại top 10 thế giới

Dân trí Sau ba năm rơi khỏi top 10 thế giới, golfer 28 tuổi người Mỹ Jordan Spieth đã trở lại nhóm này. Đây là phần thưởng cho nhiều nỗ lực của Jordan Spieth trong thời gian qua.

Jordan Spieth thậm chí đã có thời điểm giữ vị trí số một thế giới, liên tục trong 26 tuần, hồi năm 2015.

Còn ở thời điểm kết thúc mùa giải 2017/2018 trên PGA Tour, Jordan Spieth có mặt trong top 10 thế giới, và đấy cũng là gần nhất golfer người Mỹ ở trong top này.

Jordan Spieth trở lại top 10 thế giới.

Dù không thi đấu tại giải Butterfield Bermuda Championship hồi tuần trước, nhưng theo bảng xếp hạng mới nhất OWGR, Jordan Spieth đứng thứ 10 thế giới, thành tích tốt nhất của anh trong vòng ba năm qua.

Đây có thể xem là sự trở lại quá ấn tượng của Jordan Spieth. Năm nay, có thời điểm Jordan Spieth suýt rơi ra khỏi top 100 thế giới. Anh chỉ đứng thứ 92 tại giải Farmers Insurance Open.

Nhưng sau đó, Jordan Spieth cải thiện đáng kể phong độ của mình để về thứ 5 tại giải Valero Texas Open hồi tháng 4 năm nay.

Vị trí đấy đưa Jordan Spieth trở lại top 50 thế giới, rồi anh leo lên tiếp top 25 sau khi về nhì tại giải Colonial, và giờ là top 10.

Trong sự nghiệp của mình, Jordan Spieth từng giành 12 danh hiệu trên PGA Tour, trong đó có ba danh hiệu major (tương đương với các danh hiệu Grand Slam trong môn quần vợt) là The Masters Tournament năm 2015, U.S Open năm 2015, cùng The Open Championship 2017.

Trong khi đó, ở các vị trí cao nhất, Jon Rahm (Tây Ban Nha) vẫn là golfer được xếp hạng số một thế giới, xếp thứ hai là Collin Morikawa (Mỹ) và thứ ba là Dustin Johnson (Mỹ).

Trọng Vũ