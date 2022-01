Salah bất ngờ tranh giải The Best với Lewandowski, Messi

Dân trí Đêm qua (7/1), FIFA đã công bố danh sách rút gọn ba ứng cử viên cho danh hiệu The Best 2021. Rất bất ngờ khi tiền đạo của Liverpool, Mohamed Salah lại là đối thủ cạnh tranh với Lewandowski và Messi.

The Best (danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm) được trao bởi FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới). Đây là một trong hai giải thưởng danh giá dành cho cá nhân các cầu thủ, cùng với danh hiệu Quả bóng vàng. Điều bất ngờ đã xảy ra khi trong danh sách rút gọn của FIFA, Mohamed Salah lại trở thành đối thủ cạnh tranh danh hiệu với Lionel Messi và Robert Lewandowski.

Salah không quá nổi bật trong năm 2021 (khoảng thời gian xét giải từ tháng 10/2020 tới tháng 8/2021), cầu thủ người Ai Cập là chân sút hàng đầu của Liverpool, nhưng anh không có được danh hiệu cá nhân hay câu lạc bộ trong mùa giải trước.

Ba ứng cử viên tranh giải The Best.

Mùa giải 2020/21, Liverpool không vô địch bất cứ giải đấu nào, đội bóng này chỉ đứng thứ ba ở Premier League và bị loại ở tứ kết Champions League. Salah về nhì ở cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng ở Premier League, đứng sau Harry Kane. Salah cũng không có danh hiệu nào với tuyển Ai Cập.

Trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2021, Salah đứng thứ bảy trong danh sách bình chọn. Hôm 15/12 vừa qua, FIFA công bố Đội hình tiêu biểu của năm 2021, ngôi sao người Ai Cập cũng không có tên. Vì vậy, thật khó hiểu khi Salah có thể vượt qua rất nhiều những ngôi sao thi đấu xuất sắc trong năm vừa qua như Jorginho, N'Golo Kante… thậm chí cả Cristiano Ronaldo, để góp mặt trong top ba đề cử.

Mặc dù có tên Salah, nhưng rõ ràng cuộc đua giành danh hiệu The Best dường như sẽ là sự cạnh tranh của Robert Lewandowski và Lionel Messi. Năm 2020, danh hiệu Quả bóng vàng không được trao, nhưng Lewandowski vẫn nhận được danh hiệu The Best.

Đầu tháng 12, Messi vượt qua Lewandowski giành danh hiệu Quả bóng vàng 2021 của Tạp chí France Football. Cầu thủ người Argentina sau khi kết thúc mùa giải 2020/21 với danh hiệu Vua phá lưới tại La Liga đã chia tay Barcelona và chuyển sang PSG.

Không có danh hiệu lớn cùng CLB trong năm qua, nhưng Messi lại vô địch Copa America cùng Argentina. Lewandowski vẫn là chân sút cự phách của Bayern Munich tại Bundesliga. Nhiều quan điểm cho rằng chân sút người Ba Lan mới xứng đáng hơn Messi giành Quả bóng vàng 2021.

Mới đây Globe Soccer Awards 2021 trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm cho Kylian Mbappe, Lewandowski được trao giải cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất năm. Đáng chú ý giải thưởng được tổ chức ở Dubai đã "bỏ qua" Messi.

Khác với giải thưởng Quả bóng vàng, giải thưởng The Best sẽ tổng hợp kết quả của các Liên đoàn thành viên FIFA. Mỗi liên đoàn sẽ bình chọn ba phiếu, một phiếu của huấn luyện viên trưởng, một phiếu của đội trưởng đội tuyển quốc gia và một phiếu của một nhà báo. Kết quả người đoạt giải The Best sẽ được công bố vào ngày 17/1.

Hạo Minh