Ronaldo "nổ súng", Man Utd thắng nhẹ trên sân Sheriff

Man Utd gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Real Sociedad ở lượt đầu ra quân tại vòng bảng Europa League. Do vậy, đoàn quân của Erik Ten Hag rất kỳ vọng sẽ có được chiến thắng trước Sheriff trong chuyến hành quân tới Moldova.

Về mặt kết quả, Man Utd đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 2-0 để giành ba điểm đầu tiên và vươn lên đứng ở vị trí nhì bảng E. Tuy nhiên, về mặt lối chơi, "Quỷ đỏ" không xuất sắc.

Đội khách kiểm soát bóng 64% thời gian, nhưng chỉ có được 8 lần dứt điểm, 3 lần bóng đi trúng cầu môn. Đó là những chỉ số quá thấp, cho thấy Man Utd tổ chức tấn công không tốt. Thậm chí, Man Utd còn kém hơn đội chủ nhà. Với chỉ 36% thời gian cầm bóng, Sheriff còn có được 11 lần dứt điểm, 2 lần bóng đi trúng cầu môn.

Man Utd (áo trắng) giành chiến thắng trên sân của Sheriff (áo đen) (Ảnh: Getty).

Do Premier League liên tục hoãn những vòng đấu gần đây nên Man Utd có thể sử dụng đội hình mạnh nhất thi đấu với Sheriff. So với đội hình ưng ý nhất của HLV Ten Hag ở thời điểm hiện tại, đội hình xuất phát của Man Utd chỉ có duy nhất một sự thay đổi. Đó là Cristiano Ronaldo thay thế Marcus Rashford do tiền đạo người Anh dính chấn thương.

Sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu diễn ra không quá nhanh. Với đẳng cấp của một đội bóng lớn, Man Utd sớm có bàn thắng mở tỉ số. Phút 17, Jadon Sancho nhận bóng ở đầu vòng cấm địa, anh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương rồi dứt điểm chìm vào góc phải cầu môn. Cú sút nhanh của Sancho khiến thủ thành Maksym Koval chôn chân đứng nhìn bàn thua.

Sancho ngoặt bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái ghi bàn (Ảnh: Getty).

Bốn phút sau bàn thua, Sheriff đáp trả. Iyayi Atiemwen đi bóng mạnh mẽ ở trung lộ và dễ dàng loại bỏ McTominay. Tiền đạo của đội chủ nhà dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi ra ngoài ở sát cột dọc trái. De Gea tỏ thái độ không hài lòng với đồng đội khi để đối phương có thể tự do xuyên phá và tung ra một cú sút uy lực.

Hai đội đã thi đấu giằng co, Man Utd vẫn có những khoảnh khắc nổi bật hơn nhờ có các ngôi sao lớn trong đội hình. Phút 32, những tưởng Sancho đã có bàn thắng thứ hai khi anh dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương, tuy nhiên một cầu thủ của Sheriff kịp thời lùi về phá bóng trên vạch vôi.

Phút 38, hậu vệ của Sheriff mắc sai lầm nghiêm trọng khi đá vào chân của Diogo Dalot trong khi hậu vệ người Bồ Đào Nha đang ở trong vòng cấm địa. Dalot ngã rất nhanh, trọng tài cho Man Utd hưởng phạt đền. Ronaldo nhận trọng trách đá phạt và anh đã sút thành công nâng tỉ số lên 2-0.

Ronaldo ghi bàn từ chấm 11m (Ảnh: Getty).

Khoảng cách hai bàn giúp Man Utd chơi rất thoải mái. Đội khách thể hiện rõ tư tưởng đó trong hiệp hai, bởi vậy sức ép lên cầu môn của Sheriff đã giảm so với hiệp đầu tiên. Man Utd chơi thong dong, chỉ có ba lần dứt điểm trong hiệp hai.

Một pha dứt điểm thuộc về Bruno Fernandes ở phút bị thủ thành Koval cản phá, hai pha dứt điểm sau đó của Man Utd đều ra ngoài. Không ghi thêm bàn, Man Utd hài lòng với chiến thắng 2-0 và giành ba điểm đầu tiên.

Đội hình thi đấu

Sheriff (4-3-3): Koval 5; Zohouri 6.5, Kiki 5, Radeljic 6.5, Kpozo 5; Badolo 7, Kyabou, Diop; Rasheed 6.5 (Pernambuco 73, 6), Atiemwen 6 (Mudasiru 81), Ouattara 6.5 (Felipe Vizeu 73, 6).

Man Utd (4-3-3): De Gea 6.5; Dalot 7 (Shaw 70, 6), Varane 6.5, Martinez 7 (Maguire 90), Malacia 6.5; McTominay 7, Eriksen 7, Fernandes 6.5; Antony 6 (Garnacho 90), Ronaldo 6.5 (Elanga 81), Sancho 7.5.

AS Roma thua sốc như Man Utd ở vòng đầu tiên vòng bảng Europa League và đoàn quân của HLV Jose Mourinho cũng đã tìm được chiến thắng ở lượt đấu này khi vượt qua HJK với tỷ số 3-0.

Đội chủ nhà sớm có lợi thế khi cầu thủ của HJK nhận thẻ đỏ ở phút 14 khiến đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian dài của hiệp một các chân sút của AS Roma hoàn toàn bế tắc.

Phải cần tới 15 phút nghỉ giữa hai hiệp để Mourinho "truyền lửa" cho học trò thì cầu thủ đội chủ nhà mới chơi hiệu quả.

Phút 47, Paulo Dybala mở tỉ số trận đấu và hai phút sau Roma chạm tay vào chiến thắng sau pha lập công của Lorenzo Pellegrini. Tỷ số 3-0 được đội chủ nhà ấn định ở phút 68 sau pha lập công của Andrea Belotti.

Có được ba điểm đầu tiên, Roma vẫn đứng thứ hai ở bảng C, sau Betis và Ludogorets.