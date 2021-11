Rộ tin HLV Zidane thay thế Solskjaer tiếp quản "ghế nóng" ở Man Utd

Dân trí Theo truyền thông Anh, HLV Zinedine Zidane đã được Man Utd đưa vào tầm ngắm để thay thế HLV Ole Gunar Solskjaer giữ "ghế nóng" của "Quỷ đỏ" ngay sau khi kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tháng 11 kết thúc.

Cho đến nay, Man Utd đã phải trải qua một mùa giải đầy khắc nghiệt dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Mặc dù được hậu thuẫn với ba bản hợp đồng thuộc hàng "bom tấn" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè (gồm C.Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho), chiến lược gia người Na Uy đã không giành được những gì tốt nhất như người hâm mộ kỳ vọng.

HLV Zinedine Zidane đang được Man Utd tích cực đàm phán để thay thế Solskjaer.

Đã có rất nhiều tin đồn ban lãnh đạo Man Utd sẽ sa thải HLV Solskjaer, và nhắm tới người thay thế chiến lược gia người Na Uy là HLV Zinedine Zidane. Theo tờ The Times, Man Utd đang đẩy mạnh kế hoạch đưa Zidane về sân Old Trafford.

Chiến lược gia người Pháp hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi rời Real Madrid vào mùa hè vừa qua và Man Utd không phải trả một khoản phí chuyển nhượng nào. "Quỷ đỏ" hy vọng Zidane sẽ đồng ý đảm nhận ghế nóng ở Man Utd, mặc dù nhà cầm quân 49 tuổi thích vai trò HLV trưởng đội tuyển Pháp hơn.

Nếu Man Utd thành công trong việc đàm phán chiêu mộ HLV Zidane, đây được xem là bước ngoặt lớn cho đội chủ sân Old Trafford, bởi theo tờ Express Sport, HLV Zidane sẽ tạo ra những thay đổi tích cực khi đảm nhận ghế HLV trưởng của đội bóng này.

Tái ngộ các lão tướng

Nếu Zidane tiếp quản Man Utd, ông sẽ tái hợp với hai trong số những cầu thủ cũ của mình tại Real Madrid. Zidane đã giúp biến Cristiano Ronaldo trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trận đấu trong thời gian họ ở Bernabeu cùng nhau, với việc bộ đôi này thường ca ngợi nhau.

Zidane có thuận lợi khi tái ngộ 2 ngôi sao C.Ronaldo và Raphael Varane nếu tiếp quản Man Utd.

Và Zidane cũng dẫn dắt Raphael Varane, giúp trung vệ này vươn lên thành siêu sao. Cả C.Ronaldo và Varane chắc chắn sẽ nằm trong đội hình xuất phát nếu Zidane tiếp quản Man Utd. Và điều đó sẽ mang lại cho chiến lược gia người Pháp một chỗ dựa vững chắc khi ông muốn giành chức vô địch Premier League ngay lần đầu tiên đảm nhiệm ghế nóng của "Quỷ đỏ".

Một nền tảng tốt để giành được danh hiệu

Có cảm giác rằng đội bóng Man Utd hiện đang kém hiệu quả, bất chấp đội hình do Solskjaer sử dụng được cho là mạnh nhất mà đội chủ sân Old Trafford có được kể từ thời Sir Alex Ferguson. Do đó, Zidane sẽ được thừa hưởng một đội hình xuất sắc ngay từ đầu.

Man Utd đang sở hữu những hậu vệ và hàng công chắc chắn, trong khi tuyến tiền vệ được xem là mắt xích yếu nhất của họ. Nhưng Zidane, bằng cách thể hiện sự sắc sảo, sẽ có nền tảng để đạt được kết quả tích cực ngay từ khi nhận nhiệm vụ.

Mạnh tay cung cấp ngân sách chi tiêu

Trong khi United đôi khi chi tiêu dưới mức, họ thường hỗ trợ các nhà quản lý. David Moyes không bao giờ nhận được sự hỗ trợ chi tiêu xứng đáng nhưng Louis van Gaal, Jose Mourinho và Solskjaer đều đã được cấp rất nhiều tiền trong những năm vừa qua. Và ngân sách chi tiêu hào phóng có thể cám dỗ Zidane đến với Man Utd.

Zidane rời Real Madrid vì bị chủ tịch Florentino Perez từ chối các mục tiêu chuyển nhượng, dẫn đến mối quan hệ thân thiết trước đây của cả hai tan vỡ. Nhưng Man Utd sẽ làm hài lòng Zidane bằng cách đảm bảo cho ông có thể ký hợp đồng với bất kỳ ai mà ông muốn - bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới.

Cơ hội để khẳng định bản thân

Bất kể Zidane làm gì trong tương lai, ông vẫn có thể tự hào là một trong những nhà quản lý giỏi nhất từng có. Rốt cuộc, giành ba chức vô địch Champions League cùng Real Madrid là một thành tích đáng nể - và đó là một thành tích khó có thể bị lu mờ trong tương lai gần.

Zidane sẽ khẳng định tài năng của mình nếu giúp một đội bóng khác ngoài Real Madrid giành được danh hiệu lớn.

Tuy nhiên, vẫn có một số nghi ngờ về tài năng của HLV Zidane.

Thành công của Zidane ở Real Madrid được cho là nhờ sở hữu trong tay những ngôi sao như Ronaldo, Varane, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale và vô số người khác.

Một số chuyên gia bóng đá cho rằng Zidane cần lên ngôi vô địch với một đội bóng khác, nơi ông không có những siêu sao ở mọi vị trí, để cho thấy ông thực sự là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới.

Sông Lam