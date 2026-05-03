Hơn Real Madrid 14 điểm, Barcelona tiến gần ngôi vô địch La Liga

Hành quân đến sân El Sadar của Osasuna, Barcelona có sự tự tin cao độ khi chức vô địch La Liga đang nằm trong tầm tay. Dù ngôi sao số một Lamine Yamal vắng mặt do chấn thương, HLV Hansi Flick vẫn sở hữu đầy đủ các trụ cột quan trọng như Dani Olmo, Pedri, Fermin Lopez, Lewandowski.

Với tâm lý thoải mái, Barcelona kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng vượt trội, nhưng họ nhanh chóng vấp phải hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Osasuna. Đội chủ nhà chủ động chơi lùi sâu, nhường thế trận và chờ đợi cơ hội phản công.

Lối chơi có phần tiêu cực của Osasuan khiến Barcelona gặp nhiều bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Trong hiệp một, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Osasuna sau các pha phản công chớp nhoáng.

Tiền đạo Ante Budimir tạo ra hai tình huống nguy hiểm, trong đó một cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc và một pha sút xa buộc thủ môn Joan Garcia phải trổ tài cứu thua. Hàng công Barcelona tỏ ra thiếu sắc bén, không tạo ra nhiều tình huống thực sự ấn tượng.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 và sang hiệp hai, Barcelona kiểm soát tốt hơn các tình huống phản công của đối thủ, nhưng các đường bóng tấn công của họ vẫn chưa thực sự sắc nét.

Cặp tiền vệ Pedri và Gavi thi đấu khá năng nổ, giúp Barcelona kiểm soát bóng vượt trội ở khu vực giữa sân, nhưng các chân sút đều dứt điểm quá vội vàng. Trong thế khó khăn, HLV Hansi Flick tung Marcus Rashford và tiền đạo người Anh đã mang lại sự khác biệt.

Phút 81, Rashford thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Robert Lewandowski băng vào đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Barcelona. 5 phút sau, Barcelona tiếp tục gia tăng cách biệt, Fermin Lopez có đường chuyền thông minh để Ferran Torres thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0.

Osasuna cũng thể hiện quyết tâm cao độ trên sân nhà, phút 89, họ nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 khi Raul Garcia đánh đầu thành công, thắp lại hy vọng kiếm tìm trận hòa cho Osasuna.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi Osasuna dồn lên tìm bàn gỡ nhưng trong 8 phút bù giờ, đội chủ nhà không thể tạo ra cơ hội rõ ràng trước hàng thủ Barcelona. Đối mặt nhiều khó khăn, Barcelona vẫn bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-1.

Barcelona tiếp tục dẫn đầu La Liga với 88 điểm/34 trận, hơn Real Madrid 14 điểm và sẵn sàng đối đầu đại kình địch vào cuối tuần sau. Đoàn quân của Hansi Flick thậm chí có thể đăng quang sớm nếu Real Madrid không thể thắng trên sân của Espnayol vào đêm nay.

Đội hình thi đấu

Osasuna: Herrera, Galan, Boyomo, Catena, Rosier, Torro (Barja 85'), Moncayola (Osambela 85'), Moi Gomez (Oroz 70'), Moro, Ruben Garcia (Bretones 86'), Budimir (Raul Garcia 70').

Bàn thắng: Raul Garcia (89').

Barcelona: Joan Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Eric Garcia (Araujo 82'), Gavi (De Jong 62'), Pedri (Bernal 88'), Bardghji (Rashford 62'), Olmo (Ferran Torres 62'), Fermin Lopez, Lewandowski.

Bàn thắng: Lewandowski (81'), Ferran Torres (86').