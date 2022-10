Real Madrid - Barcelona: Siêu kinh điển và bước ngoặt cuộc đua vô địch

Lịch sử Siêu kinh điển (El Clasico) đã trải qua 241 trận đấu với 100 chiến thắng nghiêng về Real Madrid, 96 thắng lợi thuộc về Barcelona và hai đội hòa nhau 51 lần. Real Madrid ghi được 402 bàn, còn Barcelona có 399 lần phá lưới đối thủ.

Barcelona đã thắng Real Madrid 4-0 ở trận Siêu kinh điển gần đây nhất trên sân Bernabeu (Ảnh: AP).

Ở La Liga mùa giải năm ngoái, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 tại Nou Camp. Tuy nhiên khi tái đấu ở Nou Camp, HLV Xavi Hernandez đã có trận Siêu kinh điển đầu đời ý nghĩa với chiến thắng 4-0 của Barcelona. Tuy nhiên cuối mùa giải, Real Madrid mới là đội vô địch.

Sau 8 vòng đấu ở La Liga năm nay, thành tích của Barcelona và Real Madrid cân bằng khi đều thắng 7, hòa 1. Barcelona dẫn đầu bảng xếp hạng do hơn Real Madrid về hiệu số bàn thắng (20-1 so với 19-7).

Dù thành tích ở giải quốc nội tốt hơn, tuy nhiên Barcelona có nhiều nỗi lo hơn đối thủ. Real Madrid đã giành vé đi tiếp ở Champions League, còn Barcelona sau hai trận đấu với Inter Milan đang đứng trước nguy cơ chia tay sớm sân chơi châu lục.

Sự xuất sắc và nỗ lực của Robert Lewandowski chỉ giúp Barcelona cầm hòa Inter Milan 3-3 và kết quả này khiến cửa đi tiếp tại Champions League ngày càng hẹp với thầy trò HLV Xavi Hernandez. Nếu không cải thiện thành tích ở hai trận cuối, Barca sẽ lần thứ 2 liên tiếp không thể lọt vào vòng 16 đội Champions League.

Hàng thủ bất ổn của Barcelona sẽ phải đối đầu Benzema luôn biết cách tỏa sáng ở các trận đấu lớn (Ảnh: AP).

Barcelona có thể tự hào vì ngôi đầu bảng và thành tích ấn tượng ở giải quốc nội, tuy vậy Real Madrid có thể sẽ là đội bóng đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận bất bại này và soán ngôi đầu của đội chủ sân Nou Camp.

Real Madrid có thể đứng sau Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga do kém hiệu số nhưng ở đấu trường châu Âu, nhà đương kim vô địch Champions League đã vượt qua vòng bảng sớm hai lượt trận với 10 điểm (3 thắng, một hòa).

Sức mạnh và thực lực của Real Madrid ở trận đấu lớn được cả châu Âu thừa nhận. Khi lý giải vì sao thật khó để Man City giành Champions League, HLV Pep Guardiola từng nói "Because Real Madrid are always there" (Vì Real Madrid vẫn luôn ở đó). Và ở trận Siêu kinh điển tối nay, Real Madrid ở thế "cửa trên" so với Barcelona.

Đây là thời điểm Real Madrid hoàn toàn có thể dốc toàn lực cho sân chơi La Liga, còn Barcelona phải tính toán lực lượng cho hai trận còn lại ở Champions League (gặp Plzen và Bayern Munich). Đó là tâm thế khác biệt của Carlo Ancelotti và Xavi Hernandez trước màn so tài ở Bernabeu tối nay.

Lewandowski được kỳ vọng lớn ở trận Siêu kinh điển đầu tiên trong sự nghiệp (Ảnh: AP).

Hai năm gần đây, các trận Siêu kinh điển không còn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, sự hiện diện của Lewandowski ở trận El Clasico đầu đời khiến cuộc so tài tối nay nhận được nhiều chờ đợi về sự chói sáng của ngôi sao mới.

HLV Ancelotti của Real Madrid không thay đổi nhiều công thức chiến thắng giúp họ vô địch Champions League năm ngoái. Tchouameni, Kroos, Modric thi đấu ở giữa sân còn Valverde được đôn lên đá tiền đạo cùng Vinicius và Benzema.

Bên phía Barcelona, HLV Xavi Hernandez vẫn theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt với De Jong, Pedri, Gavi chơi ở giữa sân. Hai tiền đạo cánh Dembele và Raphinha hỗ trợ trung phong cắm Lewandowski.

Dù đây mới chỉ là vòng 9 La Liga nhưng cả Real Madrid lẫn Barcelona đều hiểu rằng, đội thắng sẽ tạo bước ngoặt ở cuộc đua vô địch. Real Madrid có lợi thế tâm lý thoải mái và sân nhà. Còn với Barcelona, trận El Clasico tối nay là cơ hội để họ lấy lại hình ảnh đội bóng lớn và tạo sức bật cho giai đoạn gian nan sắp tới của mùa giải.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric; Vinícius, Benzema, Valverde.

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Gavi; Dembele, Raphinha, Lewandowski.