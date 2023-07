Quang Hải thi đấu thất vọng, HLV Công An Hà Nội nói điều bất ngờ

Không chỉ mờ nhạt trong 90 phút của trận đấu, Quang Hải còn là một trong 4 cầu thủ của CLB Công An Hà Nội sút hỏng penalty ở loạt "đấu súng" cân não. Dù có một trận đấu đáng quên, nhưng Quang Hải vẫn được HLV Flavio Da Silva Cruz khen ngợi.

HLV Flavio Da Silva Cruz vẫn đánh giá cao Quang Hải (Ảnh: Mạnh Quân).

"Quang Hải thi đấu tốt lên theo từng trận. Trận trước cậu ấy thi đấu xa cầu môn hơn, còn trận này chơi tốt. Quang Hải lùi về kèm người và làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi của đội bóng", HLV Flavio Da Silva đánh giá về màn trình diễn của Quang Hải trong trận thua Nam Định tại vòng 1/8 cúp Quốc gia 2023.

Ở phần họp báo trước đó, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định cho rằng Quang Hải không phù hợp khi được bố trí đá tiền vệ trung tâm, HLV Flavio Da Silva nói: "Quang Hải không phải chơi vị trí tiền vệ trung tâm.

Hôm nay cậu ấy chơi lùi so với 2 vị trí tiền vệ công và phòng ngự. Chắc hẳn ông ta chưa nhìn rõ trận đấu mới đưa ra nhận định như vậy".

Trước câu hỏi của phóng viên về khả năng để Quang Hải ngồi dự bị nếu không cải thiện được phong độ, thuyền trưởng CLB Công An Hà Nội nhấn mạnh: "Ở đội bóng không có cầu thủ nào là cố định. Các cầu thủ sẽ phải chuẩn bị tốt nhất để có tên trong danh sách xuất phát".

Đánh giá về loạt luân lưu không tốt của Quang Hải và các cầu thủ Công An Hà Nội, HLV Flavio Da Silva cho biết: "11m là may rủi và nhiều cầu thủ đã từng thất bại. Ngay cả Roberto Baggio cũng sút hỏng tại World Cup trên chấm 11m. Các cầu thủ của tôi chuẩn bị tốt nhưng vận may không đến và nhận thất bại".

HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt phát biểu: "Tôi khen ngợi tinh thần các cầu thủ. Các bạn đã làm tốt từ cách nhập cuộc lối chơi và tinh thần. Trước trận Nam Định gặp bất lợi khi Hendrio chấn thương, Tô Văn Vũ chưa được đá. Lực lượng chúng tôi không được mạnh nhất nhưng tinh thần các cầu thủ còn lại thật tuyệt vời.

Khi tôi xem đội hình đăng ký của Công An Hà Nội, tôi đánh giá họ không có chiều sâu. Lực lượng dự bị và chính thức chênh lệch lớn. CLB Công An Hà Nội có cá nhân tốt nhưng tính tập thể thì chưa.

Riêng Quang Hải mới trở về từ Pháp nên chưa lấy lại cảm giác. Tôi chỉ đạo các cầu thủ phải chơi áp sát nhanh với Quang Hải để cậu ấy không có không gian chơi bóng.

Trước trận đấu chúng tôi chuẩn bị cho các cầu thủ sút 11m và toàn bộ các tình huống cố định. Tôi không bất ngờ khi thủ môn của tôi đẩy 4 quả penalty".