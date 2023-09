Olympic Việt Nam - Mông Cổ (15h hôm nay): Giành vé sớm đi tiếp

*Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Mông Cổ sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 19/9 (theo giờ Việt Nam), trên sân Linping Sports Centre (Hàng Châu, Trung Quốc), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Bảng B của Olympic Việt Nam có các đội Saudi Arabia, Iran và Mông Cổ. Trong số này, Saudi Arabia và Iran về lý thuyết mạnh hơn nhiều so với đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chỉ có Mông Cổ yếu hơn Olympic Việt Nam. Chính vì thế, Mông Cổ chính là đối thủ lý tưởng nhất để đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng ở vòng đấu bảng giải năm nay.

Đội tuyển Olympic Việt Nam mạnh hơn so với Mông Cổ (Ảnh: Minh Quân).

Cũng về lý thuyết, nếu Olympic Việt Nam đánh bại Mông Cổ, khả năng cao chúng ta ít nhất sẽ đứng thứ 3 tại bảng B, ít nhất sẽ có vé vớt để vào vòng 1/8.

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam Asiad 19, hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất thuộc 6 bảng đấu sẽ giành quyền vào vòng tiếp theo.

Hiện tại, do hai đội thuộc bảng C gồm Afghanistan và Syria đã rút lui, nên bảng C chỉ còn có hai đội gồm Uzbekistan và Hong Kong (Trung Quốc).

Olympic Uzbekistan và Hong Kong đương nhiên có vé vào thẳng vòng 1/8. Bảng C cũng không còn đội đứng thứ ba, nên cửa vào vòng trong của Olympic Việt Nam càng lớn, nếu chúng ta đứng thứ ba tại bảng B (4/5 đội xếp thứ ba ở các bảng đấu giành vé đi tiếp).

Olympic Việt Nam có thể nhắm đến vé vớt dành cho các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để vào vòng trong (Ảnh: Minh Quân).

Về mặt thực lực, bóng đá Mông Cổ chưa bao giờ được đánh giá cao ở các giải quốc tế. Thứ hạng hiện tại của đội tuyển Mông Cổ trên bảng xếp hạng FIFA là 183, thấp hơn rất nhiều so với hạng 95 của đội tuyển Việt Nam (tính đến trước khi có bảng xếp hạng tháng 9 của FIFA).

Tại vòng loại giải U23 châu Á cách đây ít ngày, U23 Mông Cổ với thành phần tương tự như thành phần dự Asiad 19 thậm chí còn thua U23 Campuchia 1-2.

Điều đó phản ánh nếu đội tuyển Olympic Việt Nam thi đấu đúng sức, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể đánh bại Olympic Mông Cổ.

Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, các đội bóng trẻ do ông này huấn luyện luôn thi đấu rất chặt chẽ. Thời gian gần đây, ngoài sự chặt chẽ, đội còn có thêm khả năng tấn công đa dạng, thể hiện tại giải U23 Đông Nam Á hồi tháng trước, nơi U23 Việt Nam lên ngôi vô địch.

Hơn đối phương về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hơn về chất lượng đội hình, tin rằng Olympic Việt Nam sẽ có chiến thắng trước Olympic Mông Cổ, trước khi tự mở ra cơ hội vào vòng 1/8 cho chính mình.

Dự đoán: Olympic Việt Nam thắng 2-0