Những golfer nam được kỳ vọng cao nhất để thắng các giải major năm 2022

Dân trí 4 giải major trong năm, gồm The Masters, PGA Championship, U.S. Open và The Open Championship là niềm mơ ước với mọi golfer, và những VĐV sau đây hiện được nhiều kỳ vọng nhất.

Hệ thống các giải major (tương đương với các giải Grand Slam trong môn quần vợt) luôn là các giải đấu giá trị nhất trên PGA Tour nói riêng và trong môn golf nói chung. Giành được các danh hiệu danh giá này cũng đồng nghĩa với vị thế của các golfer được tăng lên đáng kể. Năm 2022, những golfer sau đây nhận được kỳ vọng lớn nhất để vô địch các giải major. Brooks Koepka từng công khai đặt mục tiêu vượt số danh hiệu major của huyền thoại Tiger Woods (15 danh hiệu). Đối với giải The Masters, Jon Rahm (Tây Ban Nha) đang là ứng cử viên số một, với tỷ lệ đặt cược 10-1 (đặt một ăn 10). Jon Rahm năm nay 27 tuổi, có một danh hiệu major là U.S. Open 2021. Anh hiện cũng là golfer số một thế giới. Ứng cử viên số hai cho The Masters là Brooks Koepka (Mỹ), có tỷ lệ cược là 20-1. Brooks Koepka năm nay 31 tuổi, từng thắng đến 4 giải major trong sự nghiệp, và công khai đặt mục tiêu vượt thành tích của huyền thoại Tiger Woods (15 danh hiệu major). Đối với giải PGA Championship, Brooks Koepka là ứng cử viên số một, với tỷ lệ đặt cược vẫn là 20-1, trong khi ứng cử viên số hai cho danh hiệu này Patrick Cantlay (Mỹ), có tỷ lệ đặt cược 28-1. Patrick Cantlay năm nay 29 tuổi, từng thắng 6 giải trên PGA Tour, nhưng chưa từng giành danh hiệu major. Cho dù, năm 2021, Patrick Cantlay đã vô địch FedEx Cup play-off, coi như là người chiến thắng PGA Tour trong năm, với giải thưởng lên đến 15 triệu USD (hơn 342 tỷ đồng). Năm 2022 hứa hẹn là năm mà Patrick Cantlay sẽ có danh hiệu major đầu tiên trong sự nghiệp. Đối với giải major thứ ba trong năm là U.S. Open, ứng cử viên vô địch số một là Jordan Spieth (Mỹ, cựu số một thế giới). Jordan Spieth có tỷ lệ cược là 20-1. Golfer người Mỹ năm nay 28 tuổi, từng có 12 danh hiệu trên PGA Tour, trong đó có ba danh hiệu major, bao gồm cả U.S. Open năm 2015. Ứng viên số hai là Louis Oosthuizen (Nam Phi), với tỷ lệ cược 40-1. Louis Oosthuizen mới chỉ một lần thắng PGA Tour, nhưng đó lại là danh hiệu major The Open Championship năm 2010. Trong khi đó, ở giải major cuối cùng trong năm là The Open Championship, ứng cử viên số một cho ngôi vô địch là Patrick Cantlay, với tỷ lệ cược là 33-1. The Open Championship cũng là giải major duy nhất diễn ra bên ngoài nước Mỹ (giải được tổ chức tại Vương quốc Anh), nên các golfer Mỹ không được đánh giá cao như ba giải major kia. Điểm đáng chú ý là đương kim số hai thế giới, đồng thời là người từng giành hai danh hiệu major là Collin Morikawa (Mỹ) lại không nằm trong số những ứng cử viên vô địch hàng đầu của các giải major năm 2022. Trọng Vũ