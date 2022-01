Những golfer có thể kiếm hàng triệu USD chỉ trong vài ngày

Ngôi vô địch Sentry Tournament of Champions ở Hawaii cách nay ít ngày mang về cho Cameron Smith số tiền 1,475 triệu USD (khoảng 33,5 tỷ đồng). Đây là số tiền thưởng rất cao đối với một golfer ít tên tuổi như Cameron Smith.

Lần kiếm tiền nhiều nhất của golfer người Australia là khi anh giành chiến thắng tại giải Sony Open 2020. Khi đó, Smith kiếm được 1,188 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng), tức vẫn còn ít hơn nhiều so với số tiền mà anh vừa giành được tại Sentry Tournament of Champions 2022.

Danh sách các golfer kiếm tiền nhiều nhất sau từng giải đấu, tính đến trước năm 2022.

Mặc dù vậy, Cameron Smith vẫn chưa phải là golfer kiếm tiền nhiều nhất chỉ sau một sự kiện, trong bối cảnh mà làng golf thế giới ngày càng giàu.

Không tính những nhà vô địch FedEx Cup hàng năm, vốn lãnh thưởng rất cao (ví dụ như Patrick Cantlay của Mỹ lãnh 15 triệu USD - khoảng 334 tỷ đồng, cho ngôi vô địch FedEx Cup play-off năm 2021), danh sách các golfer kiếm được nhiều hơn một triệu USD cho một danh hiệu hiện ngày càng dài.

Người lãnh thưởng cao nhất cho một danh hiệu trên PGA Tour tính cho đến trước năm 2022 là Justin Thomas (Mỹ), khi anh thu về 2,7 triệu USD (hơn 61 tỷ đồng) cho ngôi vô địch Players Championship 2021.

Đồng hạng nhì có đến 4 golfer gồm Bryson DeChambeau (Mỹ, vô địch U.S. Open 2020), Rory McIlroy (Bắc Ireland, vô địch Player Championship 2019), Jon Rahm (Tây Ban Nha, vô địch U.S. Open 2021) và Gary Woodland (Mỹ, vô địch U.S. Open 2019), mỗi người lãnh 2,25 triệu USD (hơn 51 tỷ đồng).

Xếp tiếp theo là Brooks Koepka (Mỹ, vô địch U.S. Open 2018) và Phil Mickelson (Mỹ, vô địch PGA Championship 2021), mỗi người kiếm được 2,16 triệu USD (khoảng 49 tỷ đồng).

Trong khi đó, Dustin Johnson (Mỹ, vô địch The Masters 2020), Hideki Matsuyama (Nhật Bản, vô địch The Masters 2021), Collin Morikawa (Mỹ, vô địch Open Championship) và Tiger Woods (Mỹ, vô địch The Masters 2019), mỗi người lãnh 2,07 triệu USD (khoảng 47 tỷ đồng).

Thậm chí, trong năm nay, các golfer thắng các giải trên PGA Tour còn lãnh được nhiều tiền hơn nữa, vì tổng quỹ thưởng cho các danh hiệu của năm nay được tăng lên 427 triệu USD (khoảng 9.700 tỷ đồng), so với mức 375 triệu USD (hơn 8.500 tỷ đồng) của năm ngoái.