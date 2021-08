Nhật ký chuyển nhượng ngày 6/8: PSG quyết tâm chiêu mộ Messi

Dân trí Đội hình trong mơ của Man City với Messi, Harry Kane và Jack Grealish; PSG rốt ráo chiêu mộ Messi; Jadon Sancho không được đánh giá cao... là những nội dung có trong bản tin chuyển nhượng ngày 6/8.

Phil Foden, Raheem Sterling thuyết phục Grealish gia nhập Man City

Jack Grealish tiết lộ các đồng đội ở tuyển Anh là những người đã thuyết phục anh chuyển đến Man City. Grealish đặc biệt muốn đá cặp với "cậu em trai" Phil Foden của mình ở cấp CLB cũng như trên đấu trường quốc tế.

Bộ ba John Stones, Kyle Walker và Raheem Sterling của Man City đều giúp thuyết phục đội trưởng Aston Villa rằng sân Etihad là bước đi phù hợp với anh trong thời gian họ cùng nhau tham dự Euro 2020.

Grealish gia nhập Man City với giá 100 triệu bảng.

Khi được hỏi về những đồng đội ở Tam sư của mình, Grealish nói: "Điều đó rất hữu ích. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ nói chuyện khi rời tuyển Anh về các CLB của riêng mình. Những người như Stones, Raz, Phil và Walks không có gì ngoài những lời tốt đẹp để nói về Man City tuyệt vời này".

Arsenal thanh lý Lucas Torreira

Theo Telegraph, Arsenal đang đàm phán để bán Lucas Torreira cho Lazio của Italia. Cầu thủ 25 tuổi người Uruguay chuyển đến Arsenal với giá 26 triệu bảng từ Sampdoria vào năm 2018.

Sau mùa giải đầu tiên tương đối thành công, sự nghiệp của Torreira tại Arsenal đã đi xuống. Anh hầu như không được ra sân cho "Pháo thủ" trong hai năm qua và được cho mượn đến Atletico Madrid ở mùa giải trước.

John Terry chúc may mắn tới Jack Grealish

Cựu trợ lý của Aston Villa, John Terry, đã lên Instagram để chúc may mắn tới Jack Grealish sau khi chuyển đến Man City với giá 100 triệu bảng.

"Chúc may mắn Jack Grealish! Tôi biết quyết định này sẽ khó khăn như thế nào đối với Aston Villa. Cậu đã mang đến cho Aston Villa mọi thứ. Thật vui khi đã có cậu và chứng kiến cậu trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu là một trong những cầu thủ làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy và một người đàn ông tuyệt vời. Chúc mừng Man City đã có thêm một cầu thủ thật tốt", John Terry nói.

Messi đứng trước 'đôi dòng nước" PSG và Man City

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, PSG đã "liên hệ trực tiếp" với Messi và cha anh đồng thời là người đại diện của Messi. Trong khi đó, tờ The Athletic tiết lộ rằng chính Messi đã liên hệ với đồng nghiệp người Argentina Mauricio Pochettino vào cuối ngày hôm qua.

Messi chính thức rời Barcelona và sẽ phải lựa chọn bến đỗ mới. Chỉ có Man City và PSG là đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ ngôi sao người Argentina.

PSG và Man City là hai đội bóng rất thích có Messi và đều có quan hệ mật thiết với ngôi sao 34 tuổi. Nếu tới Man City, Messi sẽ tái ngộ cựu HLV Barcelona là Pep Guardiola, khi cặp đôi này đã giành được hai chức vô địch Champions League cùng Barcelona vào năm 2009 và 2011.

Trong khi đó, việc chuyển đến PSG sẽ chứng kiến Messi có thể đá cặp với đồng đội cũ ở Barcelona và cũng là người bạn tốt Neymar, đồng thời cho phép Messi làm việc dưới sự dẫn dắt của HLV đồng hương người Argentina Mauricio Pochettino.

Messi sẽ gia nhập Man City thay vì PSG

Bất chấp tin đồn Lionel Messi nhiều khả năng chuyển tới PSG, nhưng sự lựa chọn ưu tiên của cầu thủ 34 tuổi sẽ là Man City. Đó là theo khẳng định của tờ Mail Online và được tờ Marca của Tây Ban Nha dẫn lại.

Lý do quy định về mức lương cao ngất ngưởng cũng như vấn đề về thuế là trở ngại lớn cho PSG. Mức lương 25 triệu bảng / năm cho Messi sẽ khiến PSG phải chi 59 triệu bảng trong năm cho tiền lương và thuế. Điều đó có nghĩa là bất chấp sự giàu có của PSG, đây sẽ là điều bất khả thi về mặt tài chính, buộc Messi có thể phải chọn chuyển đến Man City.

Chelsea tiến gần hợp đồng với Lukaku

Chelsea đang ngày càng cho thấy họ sẽ thành công trong việc thực hiện thương vụ chiêu mộ cựu tiền đạo Romelu Lukaku trở lại sân Stamford Bridge. Cầu thủ người Bỉ, 28 tuổi, sẽ góp mặt trong đội hình rời khỏi Inter Milan sau khi vô địch Serie A mùa trước.

Nhà báo Angelo Mangiante của Sky Sport Italia cho biết Chelsea đang tiến hành đàm phán với Inter về tiền đạo này. "Chelsea tự tin rằng một thỏa thuận sẽ được thực hiện. Họ vẫn đang thúc đẩy ký hợp đồng với Lukaku để hoàn tất thương vụ này trong thời gian sớm nhất", nhà báo Angelo Mangiante khẳng định.

Lautaro Martinez nhiều khả năng gia nhập Arsenal

Arsenal vẫn tự tin có được ngôi sao Lautaro Martinez của Inter Milan bất chấp việc Romelu Lukaku sắp chuyển đến Chelsea. Theo The Done Deal Show, Inter thà giữ Lukaku và bán Lautaro. Đó là lý do tại sao "Pháo thủ" vẫn hi vọng có được tiền đạo ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng này.

Arsenal rất muốn có Lautaro Martinez ở mùa hè này.

Tuy nhiên, nếu Lukaku trở lại sân Stamford Bridge thì nhà vô địch Serie A rất khó có khả năng bán tuyển thủ Argentina.

Cựu sao Liverpool không đánh giá cao Jadon Sancho

Cựu ngôi sao của Liverpool, John Barnes không chắc Jadon Sancho sẽ giải quyết những vấn đề của Man Utd. Barnes chia sẻ trên tờ BonusCodeBets.co.uk: "Sancho là một cầu thủ tuyệt vời và thật tốt nếu có một cầu thủ trẻ người Anh cho tương lai. Nhưng tôi không nghĩ đó là vị trí mà họ cần củng cố. Anh ấy sẽ chơi thay cho Marcus Rashford hay [Mason] Greenwood?

Harry Kane đến Man Utd có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn bất cứ điều gì khác nhưng anh ấy sẽ không đến đó. Họ cần một tiền vệ phòng ngự hoặc một hậu vệ và Raphael Varane là một bản hợp đồng tốt. Cùng với Harry Maguire, Man Utd sẽ phòng ngự tốt hơn nhiều so với trước đây"

Đội hình trong mơ của Man City

Man City đang háo hức bổ sung thêm Harry Kane và Lionel Messi vào đội hình của mình vào mùa hè này sau khi thành công trong việc ký hợp đồng trị giá 100 triệu bảng cho Jack Grealish.

Đội hình trong mơ của Man City nếu có cả Messi và Harry Kane sau khi chiêu mộ thành công Jack Grealish.

Nếu đội bóng của HLV Pep Guardiola có thể lôi kéo bộ đôi ngôi sao nói trên đến sân Etihad, có lẽ đây là kỳ chuyển nhượng tốt nhất mọi thời đại. Và dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola chắc chắn Man City cuối cùng sẽ giành được danh hiệu Champions League mà họ đã chờ đợi rất lâu.

HLV Brendan Rodgers muốn giữ James Maddison

HLV của Leicester, Brendan Rodgers, mong muốn James Maddison ở lại SVĐ King Power. Arsenal đang theo dõi Maddison, người được cho là đang sẵn sàng chuyển đến sân Emirates.

HLV Rodgers nói khi được hỏi liệu tuyển thủ Anh có ở lại hay không: "Tôi tin là như vậy. Tôi đã không được nói bất cứ điều gì khác biệt. James là một thành viên rất quan trọng trong đội của chúng tôi".

Sông Lam