Man City ra mắt "bom tấn" Grealish, khó mua Messi

Dân trí Không lâu sau khi Barcelona thông báo không ký hợp đồng với Lionel Messi, Man City đã công bố bản hợp đồng bom tấn 100 triệu bảng Jack Grealish từ Aston Villa.

Sáng nay (6/8), Man City đã công bố bản hợp đồng bom tấn trị giá 100 triệu bảng Jack Grealish từ Aston Villa. Cầu thủ 25 tuổi người Anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn sáu năm với Man City, hiện chưa có thông tin về mức lương mà cựu đội trưởng Aston Villa sẽ nhận được ở đội bóng mới.

Với giá trị chuyển nhượng 100 triệu bảng, Grealish trở thành cầu thủ đắt nhất tại Anh, cầu thủ người Anh đắt giá nhất và phá kỷ lục chuyển nhượng của một câu lạc bộ bóng đá tại Anh. Trước đó, Man Utd giữ kỷ lục chuyển nhượng với 93,26 triệu bảng chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus vào năm 2016.

Grealish gia nhập Man City với giá 100 triệu bảng.

Man City vẫn duy trì phong cách "thích là mua bằng được" như đối với nhiều cầu thủ họ chiêu mộ trước đây. Theo Sky Sport, không phải Man City đạt được thỏa thuận với Aston Villa về chuyển nhượng Grealish mà đội bóng thành Manchester đã chi tiền giúp cầu thủ này hủy hợp đồng với đội chủ sân Villa Park. 100 triệu bảng là mức phí đền bù để Grealish trở thành cầu thủ tự do.

Trước khi tới Man City, Grealish có 8 mùa giải trong màu áo Aston Villa, thi đấu 213 trận và ghi 32 bàn thắng. Grealish được đánh giá là cầu thủ tổ chức lối chơi xuất sắc, anh cũng đã có hai mùa giải thi đấu ở Premier League. Có vẻ huấn luyện viên Pep Guardiola đặt kỳ vọng lớn vào việc cầu thủ người Anh sẽ bổ sung khả năng sáng tạo cho hàng công của nhà đương kim vô địch Premier League.

Tại Man City, Grealish sẽ mang áo số 10. Chia sẻ cảm xúc về đội bóng mới, Grealish nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc khi được gia nhập Man City".

"Man City là đội bóng xuất sắc nhất đất nước, cùng với một huấn luyện viên được coi là người giỏi nhất thế giới. Giấc mơ của tôi trở thành hiện thực khi được trở thành một phần của câu lạc bộ này".

Grealish sẽ mang áo số 10 ở đội bóng mới.

"Trong 10 mùa giải qua, Man City liên tục giành được những danh hiệu lớn. Guardiola tới đây và đưa đội bóng lên một tầm cao mới, cùng lối chơi được xem là thú vị nhất ở châu Âu".

"Được chơi dưới sự chỉ đạo của Guardiola và học hỏi từ ông ấy là điều đặc biệt mà mọi cầu thủ hàng đầu đều muốn. Đội bóng có cơ sở vật chất tuyệt vời, tôi rất nóng lòng được bắt đầu, gặp gỡ mọi người và thi đấu".

Việc chi ra 100 triệu bảng chiêu mộ Grealish có thể khiến Man City không thể chiêu mộ Lionel Messi, người đã bất ngờ trở thành cầu thủ tự do sau khi không ký tiếp hợp đồng với Barcelona.

Mặc dù Messi là cầu thủ tự do, nhưng lương thưởng và các khoản phí lót tay của cầu thủ 35 tuổi người Argentina rất cao. Trong tình cảnh các đội bóng đều bị ảnh hưởng tài chính do đại dịch Covid-19, do vậy sau khi Man City chi ra 100 triệu bảng rất khó để họ tiếp tục vung tiền chiêu mộ Messi.

Hơn nữa, Man City cũng đã để Grealish mặc chiếc áo số 10, số áo đẹp nhất CLB và Messi cũng đã mặc số áo này ở Barcelona.

Grealish mặc áo số 10 ở Man City.

Trước đó, sau khi theo đuổi không thành Harry Kane, cầu thủ Tottenham đòi phí chuyển nhượng tới 150 triệu bảng, Man City đã quay sang Grealish. Tuy nhiên, dù có Grealish song khả năng cao Man City vẫn phải tìm kiếm thêm một tiền đạo cắm thực thụ do Sergio Aguero đã ra đi.

Hiện tại trong đội hình của Man City chỉ có duy nhất một tiền đạo cắm chất lượng, đó là Gabriel Jesus. Man City thường xuyên thi đấu với một "số 9 ảo" trong mùa giải trước, khi Aguero chấn thương, Jesus mất phong độ. Dẫu vậy đó chỉ là phương án "giật gấu vá vai", về đường dài họ vẫn cần thêm một tiền đạo.

Hạo Minh