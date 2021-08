Nhận lương "ông hoàng" ở Man Utd, C.Ronaldo vẫn kém xa Messi

Dân trí Mặc dù nhận lương cao nhất Premier League sau khi trở về Man Utd nhưng ở tầm thế giới, thu nhập của C.Ronaldo vẫn rất khiêm tốn.

Hôm qua, Man Utd đã chính thức chiêu mộ thành công C.Ronaldo theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm). Trong đó, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ nhận được mức lương cao nhất Premier League.

Mặc dù lương cao nhất Premier League nhưng C.Ronaldo chỉ nhận lương cao thứ 6 thế giới.

Cụ thể, Man Utd đã trả cho C.Ronaldo mức lương 480.000 bảng/tuần (trước thuế), cao hơn rất nhiều so với người xếp thứ hai là De Bruyne (Man City) với 375.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, mức lương này vẫn khá thấp so với lương cũ của C.Ronaldo ở Juventus. Cụ thể, trước khi chia tay Lão bà, CR7 nhận mức lương 42 triệu bảng/năm. Còn giờ đây, thu nhập của cầu thủ này chỉ vào khoảng 24 triệu bảng/năm.

Nếu so với tầm thế giới, C.Ronaldo vẫn còn kém rất nhiều so với những đồng nghiệp khác, trong đó có Messi. Sau khi tới PSG, siêu sao người Argentina nhận được mức lương 960.000 bảng/tuần (chỉ bằng 50% thu nhập so với khi ở Barcelona). Nó vẫn giúp anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới.

Đứng thứ hai là người đồng đội của Messi ở PSG, Neymar. Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với PSG, tiền đạo người Brazil nhận được mức lương 606.000 bảng/tuần.

Messi là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Trong khi đó, Mbappe chỉ nhận được 410.000 bảng/tuần (tức kém xa so với Messi và Neymar). Hiện tại, tiền đạo người Pháp chỉ nhận mức lương cao thứ 7 thế giới. Mặc dù PSG đã đàm phán để nâng lương cho Mbappe nhưng cầu thủ này vẫn không đồng ý và muốn chuyển tới thi đấu cho Real Madrid.

Hai cầu thủ Luis Suarez (Atletico Madrid) và chia sẻ Antoine Griezmann (Barcelona) cùng xếp thứ 3 trong danh sách này. Họ đều nhận được mức lương 575.000 bảng/tuần ở CLB chủ quản, tức vẫn cao hơn nhiều so với C.Ronaldo.

Ngay cả Gareth Bale cũng đang nhận lương cao hơn so với C.Ronaldo. Thu nhập của cầu thủ này ở Real Madrid lên tới 500.000 bảng/tuần, mặc dù không có đóng góp nhiều cho CLB trong những năm qua.

Trong top 10, ngoài C.Ronaldo còn có hai cầu thủ khác ở Premier League là De Bruyne (Man City, 385.000 bảng/tuần) và De Gea (Man Utd, 375.000 bảng/tuần).

Top 10 cầu thủ lương cao nhất thế giới 1. Lionel Messi (PSG) - 960.000 bảng/tuần 2. Neymar (PSG) - 606.000 bảng/tuần 3. Luis Suarez (Atletico Madrid) - 575.000 bảng/tuần 4. Antoine Griezmann (Barcelona) - 575.000 bảng/tuần 5. Gareth Bale (Real Madrid) - 500.000 bảng/tuần 6. Cristiano Ronaldo (Man Utd) - 480.000 bảng/tuần 7. Kylian Mbappe (PSG) - 410.000 bảng/tuần 8. Kevin De Bruyne (Man City) - 385.000 bảng/tuần 9. David De Gea (Man Utd) - 375.000 bảng/tuần 10. Lewandowiki (Bayern Munich) - 350.000 bảng/tuần

H.Long