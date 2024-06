Nhận định Đức - Scotland (2h00 ngày 15/6): Đi tìm khởi đầu hoàn hảo

Julian Nagelsmann từng có thời gian dẫn dắt Bayern Munich và việc ông phải chia tay "Hùm xám" hơn một năm trước trong suy nghĩ của nhiều người vẫn là sự đối xử bất công của ban lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, đêm nay vị chiến lược gia trẻ tuổi chắc chắn sẽ gạt bỏ những ký ức không vui để trở lại Allianz Arena khi ông dẫn dắt tuyển Đức thi đấu với Scotland ở trận khai mạc Euro 2024. Một khởi đầu hoàn hảo là điều cả hai đội bóng cùng hướng tới.

Nagelsmann sẽ trở lại Allianz Arena sau hơn 1 năm chia tay Bayern Munich (Ảnh: Getty).

Trong 24 đội bóng tham dự Euro 2024, Đức là đội có thành tích tham dự vòng chung kết nhiều nhất. Die Mannscahft có 13 lần tham dự vòng chung kết bóng đá châu Âu, nhiều hơn 2 lần so với đội xếp thứ hai (Tây Ban Nha, 11 lần tham dự). Tuyển Đức có 3 lần vô địch (1972, 1980, 1996), nhưng lần gần nhất họ đăng quang tại đấu trường châu Âu đã cách đây 28 năm.

Dưới triều đại của Joachim Low, Đức vô địch thế giới vào năm 2014, nhưng họ chỉ một lần có mặt tại chung kết Euro, diễn ra vào năm 2008 (thua Tây Ban Nha). Chắc chắn rằng giờ đây tuyển Đức đang rất khát khao danh hiệu vô địch Euro, đặc biệt khi họ là nước chủ nhà. Tất nhiên để nuôi giấc mơ lớn, thầy trò Nagelsmann phải chứng minh được sức mạnh, tham vọng từ trận đấu đầu tiên.

Sau danh hiệu vô địch World Cup 10 năm trước, tuyển Đức bắt đầu sa sút mạnh tại đấu trường châu lục và thế giới, dẫn tới sự ra đi của huấn luyện viên kỳ cựu Low. Sự sa sút của tuyển Đức tiếp tục diễn ra ở thời của Hansi Flick (World Cup 2022 và loạt trận sau hữu đầu năm 2023). Tuy nhiên, trước thềm Euro 2024, Đức đã có những kết quả thi đấu tích cực với 4 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 3 chiến thắng và một trận hòa.

Đoàn quân của Nagelsmann đánh bại Pháp, Hà Lan vào tháng 3, hòa Ukraine và thắng Hy Lạp vào đầu tháng này. Với tư cách chủ nhà, Đức không cần phải thi đấu vòng loại, nhưng những kết quả tích cực trước hàng loạt các đội bóng hàng đầu châu Âu gần đây, cộng thêm lợi thế sân nhà, điều đó mang lại Die Mannscahft vị thế của một ứng viên hàng đầu đua tranh ngôi vô địch. Đáng chú ý, sân nhà có ý nghĩa lớn với Đức khi họ ít nhất vào tới bán kết ở 3 giải đấu lớn khi là nước chủ nhà.

Khi chủ nhà giải đấu đang khát khao tìm lại vinh quang, tham vọng của các vị khách - Scotland - nhỏ bé hơn rất nhiều. Scotland mới chỉ 3 lần dự Euro (1992, 1996, 2020), tại giải đấu năm nay đoàn quân của huấn luyện viên Steve Clarke đang tìm kiếm lần đầu tiên lần đầu tiên vượt qua vòng bảng.

HLV Steve Clarke đã giúp Scotland có những chiến thắng ấn tượng (Ảnh: Getty).

Scotland đã giành được một chiến thắng ở vòng bảng ở các giải đấu năm 1992 và 1996, tuy nhiên tại giải đấu diễn ra 3 năm trước họ đã chỉ có một trận hòa và thất bại 2 trận, đứng cuối trong bảng đấu có Anh, Croatia và CH Séc. Tuy nhiên, dù lịch sử không phải là điểm tựa lớn nhưng Scotland vẫn có thể là đối thủ đáng ngại với đội chủ nhà vào đêm nay khi họ đã chứng minh được sức mạnh khi tìm thấy sự thăng hoa.

Thật vậy, nhà vô địch Euro 2008 và 2012, Tây Ban Nha là một trong những nạn nhân của Scotland trong chuỗi 5 trận toàn thắng đáng kinh ngạc ở vòng loại trước khi họ không thắng trong 3 trận cuối cùng. Phong độ sa sút gần đây là điều khiến huấn luyện viên Clarke có phần lo lắng, các học trò của ông chỉ có 1 chiến thắng trong 9 trận đấu gần nhất tính ở tất cả các giải đấu.

Kể từ chiến thắng 1-0 trong trận giao hữu năm 1999, Scotland đã không giành chiến thắng trong 4 lần đụng độ gần nhất với Đức, gần đây nhất hai đội chung bảng ở vòng loại Euro 2016, Đức thắng 2-1 trên sân nhà và thắng 3-2 trên sân khách. Đêm nay, tại Allianz Arena, trước một đội chủ nhà đầy khát khao, có thể Scotland sẽ tiếp tục chuỗi trận không thể giành chiến thắng.

Lực lượng thi đấu

Nagelsmann bỏ qua Leon Goretzka, Serge Gnabry và Timo Werner vì những lý do khác nhau, tiền vệ trẻ tài hoa Aleksandar Pavlovic đã bỏ lỡ Euro 2024 do bị viêm amidan và Emre Can được triệu tập thay thế. Tuy nhiên, tiền vệ của Borussia Dortmund khó có cơ hội đá chính khi Nagelsmann ưa thích cặp đôi Robert Andrich và Toni Kroos ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Gundogan sẽ đeo băng đội trưởng tuyển Đức (Ảnh: Getty).

Sự hợp tác của Kroos và Andrich khiến thủ quân Ilkay Gundogan sẽ xuất phát ở vị trí số 10. Nagelsmann gặp một số khó khăn trong việc chọn nhân sự trên hàng công khi Leroy Sane và Florian Wirtz đang tranh giành vị trí ở cánh, Niclas Fullkrug và Kai Havertz cũng cạnh tranh gắt gao ở vị trí trung phong.

Scotland đã phải hứng chịu những chấn thương nặng nề vào đầu tháng này, khi tiền đạo Lyndon Dykes của Queens Park Rangers buộc phải rút khỏi đội tuyển vì chấn thương mắt cá chân trong quá trình tập luyện, khiến đội khách mất đi một trung phong quan trọng.

Cầu thủ chạy cánh Ben Doak cũng rút lui, trong khi John Souttar và thủ môn kỳ cựu Craig Gordon đã bị loại khi huấn luyện viên Clarke chốt đội hình còn 26 cầu thủ. Dẫu vậy, tin vui với huấn luyện viên Clarke khi Andy Robertson, Scott McTominay và Stuart Armstrong đều đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân. Ryan Jack vắng mặt trong buổi tập vào Thứ 3 vừa qua, nhưng anh hoàn toàn đủ sức thi đấu ở Euro 2024.

Đội hình ra sân dự kiến

Đức: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz

Scotland: Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Shankland