Nhà vô địch tuổi 19 tiết lộ bí mật thành công tại Roland Garros

Mirra Andreeva đã xuất sắc giành chức vô địch đơn nữ Roland Garros đầu tiên trong sự nghiệp vào tối 6/6 vừa qua, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tay vợt trẻ người Nga. Hành trình lên ngôi của Andreeva được tô điểm bởi khả năng tận dụng triệt để những cú sảy chân của các ứng viên hàng đầu và bản lĩnh vượt qua áp lực ngày càng tăng qua từng trận đấu. Sau giải đấu, cô tiết lộ rằng một tư duy mới, được truyền cảm hứng từ thần tượng Roger Federer, đã đóng vai trò then chốt trong thành công vang dội này.

Mirra Andreeva ăn mừng danh hiệu vô địch Roland Garros 2026 (Ảnh: Getty).

Trước khi Roland Garros 2026 khởi tranh, Andreeva được xếp vào nhóm những ứng viên tiềm năng, nhưng ít ai dự đoán cô sẽ thẳng tiến đến ngôi vương một cách thuyết phục, chỉ để thua đúng một set và lần lượt đánh bại mọi đối thủ trên đường đi.

Tay vợt 19 tuổi người Nga trước đây thường gặp khó khăn khi phải gánh vác vị thế ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, tại giải đấu năm nay, cô đã thể hiện một tâm lý hoàn toàn khác biệt, giúp cô chạm tay vào danh hiệu Grand Slam mà mình hằng mơ ước.

Không lâu trước đây, Andreeva vẫn được biết đến với những phản ứng bộc phát có phần trẻ con trên sân. Nhưng tại Paris, cô xuất hiện với hình ảnh vô cùng điềm tĩnh và trưởng thành.

Andreeva chia sẻ sau khi đăng quang: "Tôi muốn cảm ơn chính mình vì đã luôn tin tưởng vào bản thân. Vì đã nỗ lực hết mình ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn, cố gắng mỗi ngày để trở thành một con người và một tay vợt tốt hơn, và tin rằng tôi có thể làm được điều này, chiến đấu với rất nhiều "con quỷ" bên trong mình.

Chuyên gia tâm lý của tôi nói rằng bạn luôn có thể lựa chọn cách mình xuất hiện trên sân, cách mình thi đấu và cả con người mình muốn trở thành. Tôi đã chọn trở thành một chiến binh".

Cô cũng tiết lộ nguồn cảm hứng đến từ thần tượng lâu năm: "Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Roger Federer tại đây. Không ai có thể sở hữu thần thái giống anh ấy, nhưng tôi thực sự muốn học theo cách anh ấy cư xử trên sân đấu. Có lẽ điều đó đã giúp tôi, bởi tôi muốn thể hiện hình ảnh tích cực trên sân, không tỏ ra bực bội hay thất vọng với cách mình thi đấu".

Andreeva chinh phục ngôi vô địch Roland Garros với phong độ ấn tượng (Ảnh: Getty).

Những khoảnh khắc quan trọng

Andreeva vs Bassols (3-6, 6-1, 6-1)

Sau khi dễ dàng đánh bại niềm hy vọng chủ nhà Fiona Ferro, cựu tay vợt từng vào top 40 thế giới, ở vòng mở màn, Andreeva đã tiến rất gần tới nguy cơ bị loại tại vòng hai. Tay vợt Tây Ban Nha Marina Bassols đầy khó lường đã thắng set đầu tiên tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, Andreeva đáp trả bằng chuỗi năm game thắng liên tiếp để xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Andreeva vs Kostyuk (6-1, 6-3)

Marta Kostyuk bước vào trận bán kết với vị thế cửa trên khi chưa thua bất kỳ trận nào trên sân đất nện mùa này, giành hai danh hiệu, trong đó có Madrid Open 1000, đồng thời sở hữu chuỗi 17 trận thắng liên tiếp. Dẫu vậy, Andreeva bẻ giao bóng của đối thủ ba lần trong set đầu. Khi Kostyuk nỗ lực vùng lên ở đầu set hai, tay vợt người Nga cứu thành công break-point quan trọng trước khi nhanh chóng tái lập thế dẫn điểm.

Andreeva vs Chwalinska (6-3, 6-2)

Bước cuối cùng thường là thử thách khó khăn nhất và đầu trận chung kết đã cho thấy khả năng xuất hiện một cuộc so tài căng thẳng tại Roland Garros. Hai tay vợt liên tục bẻ game giao bóng của nhau và Maja Chwalinska từng dẫn 3-2. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, trận đấu hoàn toàn thuộc về Andreeva. Cô thắng liền 9 game, tạo nên màn lội ngược dòng áp đảo và tiến sát chức vô địch. Sau một chút chững lại, tay vợt người Nga khép lại trận đấu sau 83 phút thi đấu.

Những con số đáng chú ý

Andreeva là tay vợt trẻ thứ 9 vô địch Roland Garros (Ảnh: Opta).

9: Roland Garros từ lâu được xem là giải đấu dành cho những tay vợt giàu kinh nghiệm trên mặt sân đất nện. Tuy nhiên, trong Kỷ nguyên Mở, Andreeva đã trở thành tay vợt thứ 9 giành chức vô địch giải đấu trước tuổi 20. Trước cô, danh sách này gồm Evonne Goolagong (1971), Chris Evert (1974), Hana Mandlikova (1981), Steffi Graf (1987), Arantxa Sanchez Vicario (1989), Monica Seles (1990), Iva Majoli (1997) và Iga Swiatek (2020). Riêng Seles làm được điều này tới ba lần.

9 giờ 43 phút: Hành trình đăng quang của Andreeva diễn ra khá nhanh chóng. Cô dành chưa tới 10 giờ trên sân và chỉ cần 15 set để giành chức vô địch. Trận đấu ngắn nhất là chiến thắng trước Sorana Cirstea chỉ trong 57 phút.

701: Đây là tổng thứ hạng của bảy đối thủ mà "Nữ hoàng Paris" năm nay phải đối mặt. Andreeva không gặp bất kỳ tay vợt nào trong top 10 thế giới. Lá thăm đưa cô chạm trán hai tay vợt vượt qua vòng loại, một đối thủ ngoài top 100, một suất đặc cách và một tay vợt sử dụng thứ hạng bảo vệ. Dù vậy, nhà vô địch vẫn không để thua set nào trong cả ba trận gặp các hạt giống.

Con đường tới chức vô địch của Andreeva rõ ràng được hỗ trợ bởi việc nhiều ứng viên hàng đầu sớm dừng bước. Ở tứ kết, cô tránh được tay vợt số hai thế giới và nhà vô địch Australian Open Elena Rybakina. Tại bán kết, cô cũng không phải chạm trán nhà vô địch bốn lần Iga Swiatek. Tuy nhiên, lịch sử thường chỉ nhớ tới nhà vô địch và Andreeva đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

HLV Conchita Martinez chia vui cùng học trò Andreeva (Ảnh: Getty).

Trong lễ trao cúp, cô mời HLV Conchita Martinez lên sân khấu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận việc dẫn dắt tài năng trẻ này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

"Ngoài sân đấu, con bé là một cô gái tuyệt vời. Nhưng tôi phải nói thật rằng đôi khi làm việc với Andreeva trên sân tập không hề đơn giản. Tôi vui vì chiến thắng này sẽ mang lại sự tự tin cho con bé. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều điều phải cải thiện. Chúng tôi cần giữ sự khiêm tốn và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Sẽ không có điều gì dễ dàng cả", bà Martinez cho biết.

Trong khi đó, Andreeva cho thấy tham vọng của mình mới chỉ bắt đầu: "Cảm giác này thật đặc biệt và có phần gây nghiện. Thực tế, tôi đã nghĩ tới việc chuẩn bị cho mùa giải trên sân cỏ như thế nào. Tôi muốn được trải nghiệm cảm giác này thêm một lần nữa".

Một tuyên bố cho thấy mục tiêu tiếp theo của nhà vô địch trẻ tuổi chính là danh hiệu tại giải Wimbledon.