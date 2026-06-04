Phía sau kỳ tích của tay vợt Ukraine đầu tiên vào bán kết Roland Garros

Lịch thi đấu dự kiến bán kết đơn nữ Roland Garros 2026 Marta Kostyuk - Mirra Andreeva (20h, 4/6) Diana Shnaider - Maja Chwalinska (21h30, 4/6)

Marta Kostyuk làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt nữ Ukraine đầu tiên góp mặt ở bán kết Roland Garros. Từng là thần đồng quần vợt khi lọt vào vòng ba Australian Open ở tuổi 15, cô đã phải vật lộn với áp lực trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi giành các danh hiệu tại Rouen và Madrid mùa này, tay vợt 23 tuổi sẽ bước vào cuộc đối đầu với đối thủ người Nga Mirra Andreeva, cùng chuỗi 17 trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện. Dưới đây là hành trình giúp cô vươn mình trở thành ứng viên cho những danh hiệu lớn nhất của làng banh nỉ.

Giải phóng bản thân khỏi áp lực kỳ vọng

Marta Kostyuk là tay vợt Ukraine đầu tiên vào bán kết Roland Garros (Ảnh: Getty).

Kostyuk là một tài năng xuất chúng từ khi còn thi đấu ở giải trẻ. Cô vô địch giải trẻ Australian Open ở tuổi 14, trở thành nhà vô địch trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu. Một năm sau, cô gây tiếng vang khi vượt qua vòng loại Australian Open và tiến vào vòng ba nội dung đơn nữ.

Ở tuổi 15, những kỳ vọng dành cho Kostyuk là vô cùng lớn và không ngạc nhiên khi cô gặp khó khăn trong việc đối mặt với áp lực đó. Phải mất gần ba năm cô mới giành thêm một chiến thắng tại Grand Slam. Tại các giải đấu lớn, Kostyuk cũng thường xuyên gây thất vọng, không thể vượt qua vòng bốn cho đến Australian Open 2024, nơi cô lần đầu tiên vào tứ kết Grand Slam.

Năm 2026, Kostyuk cho biết cô đã học cách cho bản thân nhiều không gian hơn để tận hưởng quần vợt. "Tôi tận hưởng mọi thứ nhiều hơn, từ việc xây dựng điểm số đến cách đối mặt với thử thách và xử lý những tình huống khó khăn trong trận đấu. Tôi đang làm điều đó khá tốt và cảm thấy rất hài lòng", cô chia sẻ.

Bước ngoặt mang tên Sandra Zaniewska

Sự nghiệp của Kostyuk bước sang trang mới khi có huấn luyện viên chuyên nghiệp (Ảnh: Getty).

Giống như nhiều tay vợt trẻ khác, mẹ của Kostyuk đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển sự nghiệp của cô. Bà Talina Beiko, cựu tay vợt từng đại diện Ukraine tại Fed Cup, đã đồng hành cùng con gái trên con đường trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc cân bằng giữa vai trò huấn luyện viên và người mẹ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đôi khi Kostyuk quá bận tâm đến việc mẹ sẽ đánh giá thế nào về màn trình diễn của mình.

Tháng 8/2023, cô quyết định đi theo một hướng mới khi thuê cựu tay vợt người Ba Lan Sandra Zaniewska làm HLV. Cả hai tập trung xây dựng sự ổn định và cải thiện tâm lý thi đấu. Zaniewska kiên nhẫn, thấu hiểu và chú trọng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trong lối chơi cũng như tinh thần của học trò.

"Tôi nghĩ cô ấy xứng đáng nhận mọi lời khen ngợi vì đã dành trọn tâm huyết cho công việc này. Cô ấy thay đổi tôi rất nhiều với tư cách một con người. Chúng tôi cùng trưởng thành trong mối quan hệ làm việc này. Chắc chắn tôi sẽ không thể có mặt ở đây nếu không có cô ấy", Kostyuk nói.

Hoàn thiện lối chơi và duy trì sự ổn định

Kostyuk từ lâu đã nổi tiếng với nền tảng thể chất toàn diện. Khi đăng quang tại Madrid năm nay, cô còn gây chú ý với màn lộn ngược ăn mừng, kỹ năng có được sau bảy năm tập nhào lộn.

Khả năng di chuyển của cô tại Roland Garros năm nay được nâng lên một tầm cao mới, đặc biệt là những pha phòng ngự ngang sân và cứu bóng tưởng chừng không thể. Kostyuk vẫn duy trì khả năng tạo ra nhiều điểm winner, với 172 cú đánh ghi điểm sau năm trận đấu, thành tích thuộc nhóm dẫn đầu giải. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất là sự ổn định trong lối chơi.

"Đây là giai đoạn tôi thi đấu ổn định nhất trong sự nghiệp. Xét về lý thuyết, tôi vẫn là kẻ bị đánh giá thấp hơn. Chúng ta sẽ chờ xem, có thể nhiều thứ sẽ thay đổi sau giải đấu này", cô nói.

Những quyết định đúng đắn

Chuỗi trận thắng liên tiếp trên sân đất nện của Kostyuk đã lên tới 17 trận (Ảnh: Getty).

Sự thành công của Kostyuk trên sân đất nện năm nay bắt đầu từ giải đấu tại Rouen. Dù đây chỉ là giải WTA 250 diễn ra cùng tuần với giải WTA 500 ở Stuttgart có tiền thưởng và điểm số cao hơn, HLV Zaniewska vẫn muốn học trò tham dự giải ở Rouen.

Bà tin rằng việc thi đấu lâu nhất có thể trong một giải đấu và trải nghiệm cảm giác của một ứng viên vô địch sẽ có ích hơn cho Kostyuk.

Quyết định đó mang lại hiệu quả hoàn hảo khi cô lên ngôi vô địch tại Rouen, từ đó bước vào Madrid với sự tự tin rất lớn. Tại đây, Kostyuk tiếp tục gây sốc khi giành danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp.

Quan trọng hơn, trên sân đấu, cô không còn để cảm xúc tiêu cực chi phối như trước mà luôn giữ được sự tập trung và quyết tâm ngay cả khi gặp khó khăn.