Tay vợt vượt qua vòng loại tiếp tục viết cổ tích tại Roland Garros

LỊCH THI ĐẤU DỰ KIẾN CHUNG KẾT ĐƠN NỮ ROLAND GARROS Maja Chwalinska - Mirra Andreeva (20h, 6/6)

Hành trình như mơ của tay vợt vượt qua vòng loại Maja Chwalinska tại Roland Garros 2026 tiếp tục được nối dài khi cô xuất sắc đánh bại Diana Shnaider vào tối 4/6 để giành quyền vào trận chung kết, nơi cô sẽ đối đầu với Mirra Andreeva.

Trước giải đấu lớn tại Paris, Chwalinska chỉ có vỏn vẹn một chiến thắng ở vòng đấu chính các giải Grand Slam, cô đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để vượt qua Shnaider với tỷ số 7-6(4), 6-4. Chiến thắng này càng trở nên ấn tượng hơn khi Shnaider chính là người đã tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu khi loại hạt giống số 1 thế giới Aryna Sabalenka ở tứ kết.

Chwalinska ăn mừng chiến thắng tại vòng bán kết (Ảnh: Getty).

Với thứ hạng 114 thế giới, Chwalinska đã làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên góp mặt trong trận chung kết một giải Grand Slam kể từ sau chiến tích của Emma Raducanu tại US Open 2021. Cô chỉ để thua duy nhất một set sau 9 trận đấu tại Roland Garros năm nay và không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước thành tích của mình.

“Thật sự tôi không biết điều gì đang xảy ra nữa. Thi đấu với những tay vợt xuất sắc nhất thế giới ngày này qua ngày khác là thử thách rất lớn. Đây là một giải Grand Slam, vì vậy bạn phải cống hiến tất cả những gì mình có, thậm chí còn nhiều hơn thế”, Chwalinska chia sẻ sau trận đấu.

Ngay sau khi giành vé vào chung kết, Chwalinska đã đổ gục xuống sân ăn mừng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đối thủ của cô trong trận đấu tranh danh hiệu sẽ là hạt giống số 8 Mirra Andreeva, người đã đánh bại Marta Kostyuk trong trận bán kết diễn ra trước đó.

“Tôi có xem Mirra Andreeva thi đấu một chút trước trận đấu của mình, thật sự rất ấn tượng. Đây lại là một trải nghiệm tuyệt vời khác đối với tôi. Chắc chắn tôi sẽ chiến đấu hết mình, bởi đó là một trận chung kết Grand Slam”, Chwalinska nhận xét về đối thủ sắp tới.

Về phần Diana Shnaider, dù thất bại nhưng cô cũng đã có một màn trình diễn đáng khen ngợi, lần đầu tiên trong sự nghiệp tiến sâu tại một giải Grand Slam.

Chwalinska đang duy trì phong độ thăng hoa tại Roland Garros (Ảnh: Getty).

Set đầu tiên diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính. Chwalinska là người giành break trước để dẫn 3-1, nhưng Shnaider nhanh chóng đòi lại break sau một pha đôi công trái tay kéo dài. Hai tay vợt liên tục giằng co từ cuối sân, với những pha bóng bền bỉ và đầy nỗ lực. Chwalinska thậm chí đã ghi điểm bằng cú thuận tay chéo sân hiểm hóc sau loạt bóng kéo dài tới 20 lần chạm vợt.

Ở game 11, Shnaider có hai cơ hội giành break nhưng không tận dụng được, tạo điều kiện để Chwalinska kéo set đấu vào loạt tie-break. Shnaider từng dẫn 4-2 trong loạt đấu này sau khi thắng một pha bóng kéo dài 22 lần chạm vợt. Tuy nhiên, Chwalinska đã vùng lên mạnh mẽ, giành liền 5 điểm để khép lại set đầu tiên. Riêng set đấu này kéo dài tới 78 phút, lâu hơn toàn bộ trận bán kết còn lại giữa Andreeva và Kostyuk.

Sang set hai, thế trận vẫn vô cùng cân bằng. Cả hai tay vợt đều phải xin chăm sóc y tế do cường độ thi đấu quá cao. Dù vậy, Chwalinska vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Một cú bỏ nhỏ tinh tế giúp cô giành break quyết định để vượt lên dẫn 5-4. Tay vợt người Ba Lan sau đó kết thúc trận đấu đầy cảm xúc bằng cú thuận tay dọc dây ghi điểm trực tiếp trước khi ngã xuống sân trong niềm vui vỡ òa, hoàn tất câu chuyện cổ tích của mình tại Roland Garros 2026.