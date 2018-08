Người vui kẻ buồn sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League

Những người vui…

1. Real Madrid

Tân HLV Lopetegui sẽ có mùa giải khởi đầu không quá khó khăn cùng Real Madrid

Sau sự ra đi của huấn luyện viên Zinedine Zidane và tiền đạo xuất sắc Cristiano Ronaldo, có vẻ như Real Madrid sẽ không có được một mùa giải dễ dàng. Hơn thế nữa, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang rất khao khát giành được danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 4 liên tiếp.

Tuy nhiên, Real đã tránh được bảng tử thần với sự cạnh tranh gay gắt của những “ông lớn” khi may mắn rơi vào bảng G cùng 3 đội bóng khác là AS Roma, CSKA Moskva và Plzen . Theo giới chuyên môn, 2 tấm vé vào vòng loại trực tiếp có thể chỉ là câu chuyện giữa Real và AS Roma.

Đây thực sự là tin mừng đối với tân huấn luyện viên Julen Lopetegui với mùa giải khởi đầu không quá khó khăn cùng Real. Trong khi đó, Gareth Bale và Mariano Diaz sẽ có cơ hội được tỏa sáng khi thay thế cho Ronaldo .

2. Cristiano Ronaldo

C. Ronaldo đang rất nóng lòng để bổ sung vào bảng thành tích ghi bàn ở Champions League

Những người yêu mến Ronaldo đã rất buồn khi cầu thủ này tuột mất danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất do UEFA trao tặng, nhưng chính Ronaldo đang rất nóng lòng được ghi bàn trong màu áo Juventus để thêm vào bảng thành tích 120 lần dứt điểm thành công ở Champions League của mình.

Juventus đứng cùng ở bảng H với Valencia, Young Boys và Man Utd. Ronaldo đã quá quen với Valencia lúc anh còn thi đấu cho La Liga. Young Boys chưa có nhiều kinh nghiệm khi mới lần đầu tiên tham dự vòng bảng ở Champions League.

Trong khi đó, Man Utd là “chốn cũ” còn Mourinho từng là huấn luyện viên của ngôi sao người Bồ Đào Nha khi còn ở Real. Mối quan hệ giữa Ronaldo và Mourinho vốn không “mặn nồng” cho lắm. Vì thế, đây là cơ hội để Ronaldo chứng tỏ bản thân mình với “người đặc biệt”.

3. Manchester City

Man City sở hữu đội hình có sức mạnh và chiều sâu đáng gờm bậc nhất ở Champions League

Đương kim vô địch Premier League mùa giải trước, Manchester City, chắc chắn đang rất khao khát có được chức vô địch ở một đấu trường lớn hơn là Champions League. Quan trọng là đội hình của Man City sở hữu sức mạnh và chiều sâu mà không đội bóng nào sánh bằng.

Ở bảng F, thầy trò ông Guardiola sẽ phải đối mặt với Shakhtar Donetsk, Lyon và Hoffenheim. Shakhtar Donetsk là đội bóng lớn nhưng họ đã để tiền vệ tài năng Fred chuyển đến Old Trafford mùa hè này nên đội hình sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Lyon có những cầu thủ trẻ với kỹ năng tốt như Lucas Tousart, Houssem Aouar và Tanguy Ndombele nhưng phong độ lại thiếu sự ổn định.

Cuối cùng, Hoffenheim chỉ xếp thứ ba ở Bundesliga mùa giải 2017/18 nên không phải là vấn đề quá lớn đối với Man City.

… và kẻ buồn

4. Liverpool

May mắn không mỉm cười với thầy trò ông Klopp khi rơi vào bảng C rất khó khăn

Liverpool khá may mắn khi được xếp vào bảng đấu dễ thở ở mùa giải trước nhưng ở mùa giải năm nay, may mắn đã không lặp lại. Sau lễ bốc thăm vòng bảng, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết: “Thành thật mà nói, bảng C thật sự rất khó khăn và tôi không muốn Liverpool rơi vào đó”.

Thật vậy, không có gì để bàn cãi về sự đáng gờm của Paris St-Germain với sự có mặt của hai ngôi sao Neymar và Mbappe, chắc chắn Liverpool sẽ phải thi đấu chật vật nếu không muốn xếp dưới đội bóng này.

Napoli với tân huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng không phải là một đối thủ dễ chơi. Trong khi đó, thầy trò ông Klopp cũng phải thận trọng trước đối thủ Crvena Zvezda.

5. Jose Mourinho

HLV Mourinho và các học trò không rơi vào bảng đấu dễ thở

Với những gì Man Utd đã thể hiện kể từ đầu mùa giải đến giờ, ngay cả các cổ động viên lạc quan nhất cũng không khỏi lo lắng. Man Utd đã có hai trận thảm bại liên tiếp trước Brighton và Tottenham, và họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với Valencia, Juventus và Young Boys.

Mùa giải trước, Valencia đã giành được vị trí thứ tư ở giải đấu La Liga đầy cam go. Mùa giải năm nay, Valencia thậm chí còn chiêu mộ nhiều cái tên mới để gia tăng sức mạnh cho đội hình của mình.

Hơn thế nữa, Juventus đã có Ronaldo, một trong những tay săn bàn đáng gờm nhất của bóng đá hiện đại và điều đó khiến bất cứ đối thủ nào của đội bóng này cũng đều cảm thấy lo sợ.

6. PSV

Hirving Lozano và các đồng đội cần rất nhiều may mắn ở Champions League năm nay

Cầu thủ chạy cánh Hirving Lozano và các đồng đội chắc hẳn sẽ có một mùa giải khó khăn với đối thủ trực tiếp ở vòng bảng là các “ông lớn” Barcelona, Tottenham và Internazionale. Barcelona sở hữu ngôi sao lớn Lionel Messi đủ sức khiến hàng thủ PSV phải chống đỡ chật vật. Tottenham đã có phong độ tốt khi vừa đánh bại Man Utd 3-0 ngay trên sân Old Trafford.

Thực tế là, so với 3 câu lạc bộ còn lại của bảng B, PSV có vẻ yếu sức hơn hẳn cả về đội hình cũng như kỹ năng và chiến thuật nên PSV thật sự cần rất nhiều may mắn mới có thể vượt qua vòng bảng để đến được vòng loại trực tiếp.

Đan Ly