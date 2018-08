Vòng bảng Champions League: Barcelona gặp khó, MU tái ngộ C.Ronaldo

BẢNG A: ATLETICO MADRID, DORTMUND, MONACO, BRUGGE BẢNG B: BARCELONA, TOTTENHAM, PSV EINDHOVEN, INTER MILAN BẢNG C: PSG, NAPOLI, LIVERPOOL, CRVENA ZVEZDA BẢNG D: LOKOMOTIV, PORTO, SCHALKE, GALATASARAY BẢNG E: BAYERN MUNICH, BENFICA, AJAX AMSTERDAM, AEK ATHENS BẢNG F: MAN CITY, SHAKHTAR DONETSK, LYON, HOFFENHEIM BẢNG G: REAL MADRID, AS ROMA, CSKA MOSCOW, VIKTORIA PLZEN BẢNG H: JUVENTUS, MAN UTD, VALENCIA, YOUNG BOYS

Như vậy là tám bảng đấu ở vòng bảng Champions League mùa giải 2018/19 đã được xác định. Trong đó, Barcelona đã rơi vào bảng đấu khá khó khăn. Họ nằm ở bảng B với các đối thủ Tottenham, PSV và Inter.

Trong đó, Tottenham đã "lớn nhanh như thổi" trong những năm qua. Họ cũng không còn là CLB non nớt ở đấu trường châu Âu. Lối chơi pressing của đoàn quân HLV Pochettino thực sự gây ra rất nhiều khó khăn cho những CLB lớn ở châu Âu. Còn nhớ, ở mùa giải trước, Spurs đã giành tới 4 điểm trong các cuộc đối đầu với Real Madrid (đội sau đó lên ngôi vô địch).

PSV cũng không phải là đối thủ tầm thường. Họ là nhà vô địch bóng đá Hà Lan ở mùa giải 2017/18. Ở mùa này, họ tiếp tục thống trị bóng đá Hà Lan. Không may cho Barcelona (cũng như những đội bóng ở bảng đấu này) khi lá thăm "đáng sợ" nhất ở nhóm hạt giống thứ 4, Inter đã rơi vào bảng đấu. Dù Nerazzurri đã vắng mặt ở đấu trường Champions League kể từ mùa giải 2011/12 nhưng họ vẫn là thế lực đáng nể ở giải đấu. Bản lĩnh của kẻ dày dạn kinh nghiệm ở Champions League sẽ là điều giúp ích nhiều cho Inter.

Nhiều chuyên gia đánh giá bảng B là bảng đấu cân não. Nếu không cẩn thận, Barcelona hoàn toàn có thể phải ôm hận bởi những đối thủ thách thức đều tiềm ẩn sự đáng sợ.

Barcelona rơi vào bảng đấu khó khăn

Cũng ở vòng bảng Champions League 2018/19, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc tái ngộ đáng mong chờ giữa C.Ronaldo và đội bóng cũ MU ở bảng H. Dù chia tay sân Old Trafford 9 năm nhưng CR7 vẫn nặng tình với Quỷ đỏ. Do đó, cuộc đối đầu này đáng mong chờ hơn bao giờ hết, nhất là khi C.Ronaldo đang muốn khẳng định mình trong màu áo Juventus.

Cùng nằm chung bảng với Juventus và MU ở bảng H còn có hai đối thủ Valencia và Young Boys. Trong khi Young Boys quá yếu thì Valencia được xem là kẻ thách thức với MU và Juventus. Khả năng CLB Tây Ban Nha gây bất ngờ là không nhỏ.

C.Ronaldo sẽ cùng Juventus chạm trán với MU

Trong khi đó, với việc rơi xuống nhóm hạt giống thứ 3 khiến Liverpool rơi vào bảng đấu khá khó khăn. Họ nằm ở bảng C với các đối thủ PSG, Napoli và Sao Đỏ Belgrad. Ở bảng đấu này, ngoài đại diện của Serbia tỏ ra yếu thế hơn thì ba CLB còn lại (PSG, Napoli và Liverpool) đều có cơ hội đi tiếp.

PSG đang sở hữu đội hình với sức mạnh khủng khiếp. Trong những năm qua, họ đã đầu tư số tiền lớn để chinh phục Champions League. Mùa này, ngoài bộ ba sát thủ Mbappe, Cavani, Neymar, PSG còn mạnh hơn với sự bổ sung thủ thành Buffon và trung vệ Thilo Kehrer.

Napoli đã cho thấy sự đáng sợ ở Serie A mùa giải trước và họ đã cạnh tranh chức vô địch Serie A cho tới những vòng đấu cuối cùng. Mùa này, Napoli được dẫn dắt bởi HLV Ancelotti, chiến lược gia lão luyện ở Champions League.

Liverpool rơi vào bảng đấu khó khăn với PSG và Napoli

Trong khi đó, Liverpool còn đáng sợ hơn cả mùa giải trước, khi họ giành á quân Champions League. Những sự bổ sung Naby Keita, Fabinho, Alisson... đã giúp họ "vá" lại hoàn toàn tử huyệt.

Còn lại, những đại gia khác của bóng đá châu Âu đều nằm ở bảng đấu dễ dàng. Real Madrid, trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League, sẽ nằm ở bảng C với các đối thủ AS Roma, CSKA Moscow và Viktoria Plzeň. Những đối thủ này (ngay cả AS Roma) cũng không thể làm khó Los Blancos.

Man City nằm ở bảng F với Shakhtar Donetsk, Lyon và Hoffenheim. Có thể thấy, những đối thủ ở bảng này vẫn thua kém Man "xanh" một bậc. Một vé đi tiếp nằm trong tầm tay thày trò HLV Pep Guardiola. Tương tự, Bayern Munich nằm ở bảng E với các đối thủ Benfica, Ajax và AEK Athens.

Real Madrid nằm ở bảng đấu dễ thở

Kẻ thách thức Atletico Madrid nằm ở bảng A với các đối thủ khá xương xẩu với Dortmund, Monaco và Club Brugge. Dù vậy, so với những năm trước, Dortmund và Monaco đã yếu hơn. Đặc biệt, sức mạnh của Monaco suy giảm khi họ bán đi khá nhiều ngôi sao.

Cuối cùng, bảng D không chứng kiến đội bóng mạnh nào. Lokomotiv Moscow, Porto, Schalke và Galatasaray sẽ tranh 2 vé đi tiếp. Cơ hội chia đều cho cả 4 đội.

Vòng bảng Champions League sẽ diễn ra từ ngày 18/9 đến 12/12. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé đi tiếp. Trận chung kết mùa này sẽ được tổ chức tại sân Wanda Metropolitano (của Atletico Madrid) vào ngày 1/6.

H.Long