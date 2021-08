"Người nhện" Kepa hóa người hùng, Chelsea đoạt Siêu cúp châu Âu

Dân trí Kepa vào sân bắt loạt sút luân lưu trong trận đấu giữa Chelsea và Villarreal, anh thi đấu xuất sắc với hai pha cản phá thành công mang lại chiến thắng 6-5 cho The Blues, qua đó Chelsea giành Siêu cúp.

Chelsea là đương kim vô địch Champions League, Villarreal là đương kim vô địch Europa League, hai đội gặp nhau để tìm ra đội bóng giành Siêu cúp châu Âu. Thành công tiếp tục đến với huấn luyện viên Thomas Tuchel và Chelsea sau khi họ thắng đội bóng tới từ Tây Ban Nha 6-5 ở loạt sút luân lưu.

Chelsea giành Siêu cúp châu Âu 2021.

Chiến thắng cho Chelsea hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng của nước Anh chơi nhỉnh hơn đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức. Chelsea mở tỷ số trận đấu ở phút 27 do công của Hakim Ziyech. Villarreal tìm được bàn gỡ hòa do công của Gerard Moreno ở phút 73. Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến khi hai đội thi đấu xong cả hiệp phụ, vì vậy hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi.

Chelsea sút 11m trước, họ khởi đầu khó khăn do Kai Havertz sút không thành công. Tuy nhiên, Kepa Arrizabalaga đã giúp đội nhà cân bằng lợi thế khi anh cản được của sút của Mandi ở loạt sút thứ hai. Sau đó hai đội liên tiếp đuổi bắt tỷ số khi liên tục thực hiện sút thành công. Ở loạt sút thứ bảy, Kepa một lần nữa tỏa sáng khi cản thành công cú sút của Raul Albiol, qua đó giúp Chelsea thắng 6-5.

Kepa (phải) trở thành người hùng của Chelsea.

Chelsea thi đấu với Villarreal với đội hình cũ, tân binh quan trọng nhất của The Blues ở mùa Hè năm nay Romelu Lukaku vẫn chưa thể góp mặt. Đội bóng của nước Anh cầm bóng nhỉnh hơn đối thủ và cũng lấn lướt trong tấn công. Phút 6, Werner bỏ lỡ thời cơ tốt mở tỉ số trận đấu khi anh dứt điểm tầm cao nhưng bị thủ thành của Villarreal đẩy bóng vọt xà.

Sự vượt trội về thế trận của Chelsea được cụ thể hóa ở phút 27. Từ đợt tấn công sắc nét, bóng được Havertz căng ngang từ bên trái vào để Ziyech dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa. Cầu thủ người Ma-rốc đệm trượt, dẫu vậy bóng đập đất đi vào giữa cầu môn cũng khiến thủ thành Sergio Asenjo không kịp di chuyển cản phá.

Pha đệm bóng ghi bàn của Ziyech.

Ziyech gặp chấn thương ở tay nên không thể tiếp tục thi đấu.

Ngay trước giờ nghỉ giữa hai hiệp, Chelsea nhận tin không vui khi tác giả của bàn thắng Ziyech phải rời sân do chấn thương nên không thể tiếp tục thi đấu, HLV Thomas Tuchel đưa Christian Pulisic vào thay.

Mặc dù cầm bóng ít hơn nhưng Villarreal cũng có những cơ hội tấn công, họ cũng có được một vài cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea nhưng đều không thể vượt qua được chốt chặn Edouard Mendy.

Bước vào hiệp hai, Chelsea vẫn nhỉnh hơn đối thủ từ cầm bóng tới tạo cơ hội, tuy nhiên những cơ hội ghi bàn của Villarreal lại rõ nét hơn đối thủ. Kết quả, Villarreal tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 73. Boulaye Dia có pha giật gót tinh tế để Moreno băng lên sút bóng quyết đoán từ đầu vòng cấm. Bóng đi tầm cao khiến Mendy chịu thua.

Cầu thủ Villarreal ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1.

Marcos Alonso đã phung phí một cơ hội ngon ăn ở những phút bù giờ khiến Chelsea tiếp tục phải thi đấu hiệp phụ. Trong hiệp phụ, The Blues gây sức ép lớn nhưng thủ thành Asenjo đã chơi chắc chắn để không thể tiếp tục bị thủng lưới.

Sau 120 phút thi đấu, huấn luyện viên Tuchel bất ngờ rút thủ thành Mendy ra sân, đưa Kepa vào thay. Thủ thành của Chelsea khá lắm chiêu trò, liên tục tác động lên cầu thủ đối phương. Havertz đá hỏng quả đầu tiên khiến áp lực của các cầu thủ Chelsea rất lớn, tuy nhiên Kepa đã xóa bỏ lợi thế của Villarreal sau loạt sút thứ hai.

Thủ thành của Chelsea đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi hành vi, tuy nhiên điều đó không ngăn cản được Kepa tiếp tục tỏa sáng. Ở loạt sút thứ bảy, Albiol sút về bên trái giống như Mandi và tiếp tục bị Kepa đoán đúng. Cản được cú sút này, Kepa mang về chiến thắng cho Chelsea.

Pha cản phá quyết định của Kepa mang về chiến thắng cho Chelsea.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-2-1): Mendy (Arrizabalaga, 119); Chalobah, Zouma (Christensen, 66), Rudiger; Hudson-Odoi (Azpilicueta, 82), Kante (Jorginho, 65), Kovacic, Alonso; Havertz, Ziyech (Pulisic, 43); Werner (Mount, 65)

Villarreal (4-3-3): Asenjo; Pedraza (Estupinan, 58), Torres, Albiol, Foyth; A.Moreno (Morlanes, 85), Capoue (Gaspar, 70), Trigueros (Gomez, 70); Dia (Raba, 86), Pino (Mandi, 91), G.Moreno

Hạo Minh