Người mới chơi pickleball nên sử dụng vợt như thế nào cho phù hợp?

"Thời điểm thích hợp nhất để mua một chiếc vợt thường là khi bạn thấy mình muốn cải thiện kỹ năng chơi của mình, thay vì chỉ thỉnh thoảng chơi cho vui", tay vợt số 2 thế giới Ben John đưa ra lời khuyên cho những người bắt đầu đam mê môn thể thao pickleball đang gây sốt trên toàn thế giới.

Cũng theo Ben John, để lựa chọn một cây vợt pickleball phù hợp cho mỗi người thì dựa vào 3 tiêu chí quan trọng, gồm trọng lượng, kích thước và chất liệu.

Tay vợt Trần Phương Anh đang sử dụng vợt pickleball Facolos Pro Elite, có giá khoảng 4,5 triệu đồng (Ảnh: NVCC).

Trọng lượng trung bình của một chiếc vợt pickleball sẽ vào khoảng 8 ounce (1 ounce khoảng 28,3gam) và dao động trên và dưới con số đó. Bất kỳ cây vợt nào ở mức 9 ounce thường là quá nặng và ngược lại dưới 7 ounce thường là quá nhẹ. "Về trọng lượng, khoảng từ 7,5 đến 8,3 ounce là một phạm vi tốt", Ben Johns nói.

Kích thước

Cấu hình cơ bản mà hầu hết người mới chơi pickleball muốn sử dụng được gọi là "vợt thân rộng", theo khẳng định của ông Carl Schmits, Chủ tịch Hiệp hội pickleball Mỹ.

"Cấu hình này dễ điều khiển nhất và cũng tốt cho phong cách chơi có kiểm soát, phòng thủ nhiều hơn. Những chiếc vợt có chiều rộng khoảng 8 inch (20,3cm) và dài 16 inch (40,6cm) nằm trong danh mục thân rộng.

Những người chơi có kỹ thuật tốt từ các môn thể thao khác như quần vợt, cầu lông khi bước sang pickleball có thể thoải mái nhất với những chiếc vợt có hình dạng dài hơn từ 16 inch đến tối đa 17 inch.

Một số người có cán vợt dài hơn sẽ cảm thấy thuận lợi hơn cho cú đánh trái tay bằng hai tay, đây là kiểu cầm vợt ngày càng phổ biến được những người chơi quần vợt sử dụng rất thành công", ông Schmits cho biết.

Vật liệu

Sợi carbon và sợi thủy tinh composite là hai vật liệu phổ biến nhất được sử dụng trong vợt pickleball chất lượng cao, vì chúng đã được chứng minh là giúp người chơi tạo ra tốc độ và độ xoáy trên bóng.

Một vợt pickleball tốt cũng không nên có điểm chết nào, nghĩa là khi bạn thực hiện một cú đánh chất lượng vào bóng, nó sẽ không ngẫu nhiên hoạt động kém và bị xẹp. "Khi nói đến vật liệu, tôi thích tìm lõi polypropylene với mặt bằng sợi thủy tinh hoặc sợi carbon", tay vợt Ben Johns nói.

Một cây vợt pickleball đáng tin cậy thường dày, vì các thương hiệu lấp đầy không gian bên trong bằng công nghệ của riêng họ để hạn chế khả năng có bất kỳ điểm chết nào. Một thành phần bên trong phổ biến là lõi polypropylene (còn gọi là thiết kế lõi tổ ong) là một loại dây đai bên trong được làm thành hình tổ ong để đảm bảo vợt được cân bằng đều.

Cuối cùng cần kiểm tra là loại bề mặt được sử dụng trên vợt. Một số vợt sẽ có bề mặt có kết cấu riêng, do đó giúp tạo độ xoáy cho bóng dễ dàng hơn. Một số vật liệu bề mặt được sử dụng cho bề mặt có kết cấu bao gồm sợi carbon và than chì.

Vợt pickleball nào vừa tốt vừa có giá phù hợp?

Theo các chuyên gia, vợt pickleball tốt nhất là vợt graphite Onix Z5 , nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh và khả năng kiểm soát với mức giá khoảng 90 USD (2,3 triệu đồng). Đây là lựa chọn yêu thích nhất của nhiều VĐV khi muốn tìm kiếm một cây vợt tốt có giá phù hợp.

Dòng vợt Onix Z5 được nhiều người ưa chuộng sử dụng

Ưu điểm của cây vợt Onix Z5 là nó được làm bằng graphite (than chì), được hầu hết các chuyên gia ưa chuộng do độ bền và cảm giác nhẹ của vật liệu, do đó mang lại khả năng kiểm soát cú đánh và độ tinh tế tốt hơn.

Nếu bạn là VĐV chuyên nghiệp và đang tìm kiếm cây vợt tốt hơn với giá cao hơn, thì Selkirk Halo Power XL là một lựa chọn tốt, vì khả năng cung cấp lực và độ xoáy cao cấp. Còn muốn hơn nữa thì bạn có thể chọn Selkirk Power Air Invikta khi nó có sự kết hợp hoàn hảo giữa trọng lượng, lực và diện tích bề mặt để biến bất kỳ cầu thủ nào thành một thế lực trên sân.

Vợt pickleball nào tốt nhất cho người mới bắt đầu?

Nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn không thể bỏ qua HEAD Radical Elite. Nó cực kỳ dễ điều khiển và mức giá chỉ khoảng 1,7 triệu đồng là rất phù hợp để bạn trải nghiệm với môn thể thao đang gây sốt thế giới.

Đây là một cây vợt có cấu trúc bằng sợi thủy tinh, vì vậy bạn sẽ không có được độ chính xác như một cây vợt làm bằng graphite, cũng không nhẹ bằng. Tuy nhiên, Radical Elite bù đắp lại bằng việc có độ bền cao hơn, đồng thời vẫn giúp cho bạn một số khả năng để học cách tạo xoáy bóng (một kỹ năng có thể đưa bạn từ trình độ mới bắt đầu lên trình độ trung cấp nhanh chóng).

Trên thực tế, khi mới tập chơi pickleball, bạn cũng không nhất thiết phải mua một cây vợt đắt tiền ngay từ đầu. "Thay vào đó bạn nên bỏ tiền đầu tư thuê thầy dạy kỹ thuật. Khi đã có đầy đủ kỹ thuật cơ bản, lúc đó bạn hãy nghĩ tới việc nên sử dụng vợt gì để phát huy tối đa khả năng của mình nhất", tay vợt Ben John chốt lại.