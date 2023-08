Neymar chính thức rời PSG, tới Saudi Arabia nhận mức lương "ông hoàng"

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã bật từ khóa "Here We Go" (ám chỉ thương vụ thành công) trong vụ Neymar chuyển tới thi đấu cho Al Hilal. Chuyên gia Fabrizio Romano viết thêm: "Neymar đến Al Hilal, chúng ta cùng bắt đầu nào! Sau lời đề nghị khổng lồ mới được tiết lộ hai ngày trước, tất cả các bên liên quan đã chấp thuận".

Neymar rời PSG để tới khoác áo Al Hilal.

Theo nguồn tin từ báo giới Pháp, CLB của Saudi Arabia đã trải cho PSG 90 triệu euro phí chuyển nhượng của Neymar. Cầu thủ người Brazil sẽ gia nhập Al Hilal theo bản hợp đồng có thời hạn hai năm, với mức lương 160 triệu euro mỗi năm.

Mức lương này biến Neymar trở thành cầu thủ nhận lương cao thứ hai ở Saudi Arabia và trên thế giới. Cầu thủ xứ Samba chỉ kém duy nhất C.Ronaldo, người đang nhận 200 triệu euro mỗi năm ở Al Nassr.

Sang Saudi Arabia thi đấu, Neymar nhận lương cao gấp 4 lần ở PSG (40 triệu euro mỗi năm). Cầu thủ này sẽ khoác áo số 10 và đeo băng đội trưởng của Al Hilal trong mùa giải tới.

Neymar được cho là muốn trở về khoác áo Barcelona. Tuy nhiên, CLB xứ Catalan không đủ tiềm lực tài chính để đưa cầu thủ này trở lại Camp Nou. Trong khi đó, lời đề nghị Al Hilal gửi tới Neymar quá hậu hĩnh, khiến cho cả PSG và Neymar khó từ chối.

Al Hilal trả cho Neymar mức lương 160 triệu euro mỗi năm trong bản hợp đồng có thời hạn hai năm (Ảnh: Getty).

Như vậy, "tiểu Pele" đã chia tay PSG sau 6 năm gắn bó. Cầu thủ này gia nhập CLB vào năm 2017 từ Barcelona với mức phí chuyển nhượng 222 triệu euro. Trong khoảng thời gian ở CLB thành Paris, Neymar là nhân tố quan trọng. Anh đã ghi 118 bàn thắng sau 173 trận ra sân cho PSG.

Tuy nhiên, cách đây vài ngày, Neymar đã đề đạt nguyện vọng ra đi với Ban lãnh đạo PSG vì chán ngấy với tình cảnh "loạn" ở CLB. Đội bóng nước Pháp đã chấp thuận đề nghị này. HLV Luis Enrique cũng gạch tên Neymar khỏi kế hoạch ở mùa giải này.