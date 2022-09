Nadal tạm thời soán ngôi số một thế giới của Medvedev

Medvedev đã chính thức trở thành cựu vương US Open sau trận thua Nick Kyrgios và tay vợt Nga sẽ mất đi 1820 điểm. Do vậy, Medvedev phải nhường ngôi vị số một cho các tay vợt giành được số điểm trên 5065 ở bảng xếp hạng ATP được cập nhật vào ngày 12/9.

Thua Kyrgios, Medvedev ngậm ngùi trở thành cựu vô địch US Open (Ảnh: AP).

Theo bảng xếp hạng trực tuyến của Live Tennis ngày 5/9, Rafael Nadal được cộng thêm 180 điểm nhờ thành tích lọt vào vòng 4 US Open. Tay vợt người Tây Ban Nha đã có tổng 5810 điểm, tạm vươn lên giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ATP.

Tuy nhiên đến thời điểm một tuần sau, khi ATP công bố bảng xếp hạng chính thức (ngày 12/9), Nadal vẫn phải cạnh tranh với Casper Ruud (Na Uy) và Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha). Nếu Ruud lên ngôi ở US Open 2022 sẽ có 6650 điểm, còn Alcaraz vô địch sẽ chạm mốc 6740 điểm.

Do vậy nếu muốn chắc chắn giữ ngôi số một thế giới sau khi kết thúc US Open 2022 (ngày 11/9) Nadal cần phải lọt vào chung kết ở New York để có hơn 6800 điểm.

Sau khi đánh bại Medvedev, Nick Kyrgios (Australia) lọt vào tứ kết US Open 2022 và vươn lên thứ 18 thế giới. Daniil Medvedev tụt xuống số hai, còn Zverev (không dự US Open 2022 do chấn thương) đã tụt xuống thứ ba trên bảng xếp hạng ATP.

Nick Kyrgios thực sự là đối thủ khó chơi với Medvedev bởi trong 5 lần chạm trán, tay vợt người Nga thất bại đến 4 lần.