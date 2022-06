Nadal tại Roland Garros: Giá trị của sự bền bỉ, kiên nhẫn và đau khổ

Quay trở lại đầu những năm 2000, khi Rafael Nadal lần đầu tiên bùng nổ trên đấu trường quần vợt, có thể dễ dàng so sánh phong cách thi đấu của anh với phong cách của một đấu sĩ đấu bò, từ cuốn sách kinh điển về đấu bò tót của Ernest Hemingway, Death in the Afternoon (Chết vào lúc xế trưa).

Như Hemingway đã viết: "Một cá nhân, nghệ sĩ vĩ đại khi anh ta xuất hiện, sử dụng tất cả những gì đã được khám phá hoặc hiểu biết về nghệ thuật cho đến thời điểm đó… thì người nghệ sĩ vĩ đại ấy đã vượt ra khỏi những gì đã làm được hoặc được biết và tạo ra thứ gì đó của riêng mình".

Đó sẽ là một cách chính xác để mô tả những gì Nadal đã làm được trong thời gian dài. Giai đoạn xuất sắc của tay vợt người Tây Ban Nha là hiếm hoi, Nadal cùng Pete Sampras và Ken Rosewall là những tay vợt có thể vô địch các danh hiệu đánh đơn ở lứa tuổi thiếu niên, 20 và ngoài 30 tuổi.

Nadal lần thứ 14 vô địch Roland Garros.

Việc Nadal vô địch Roland Garros năm nay khiến người hâm mộ gợi nhớ đến tác phẩm mang tính biểu tượng khác của Hemingway, The Old Man and the Sea (Ông già và biển cả). Đó là một câu chuyện chứa đầy những giá trị giống như Nadal - một hành trình của sự bền bỉ, kiên nhẫn và đau khổ, được đặt trong một hoạt động mà Nadal rất thích, đó là câu cá. Hemingway đã viết rằng "đau đớn không quan trọng đối với một người đàn ông".

Vì vậy, có thể gọi danh hiệu Roland Garros năm 2022 của Nadal là The Old Man and the Clay (tạm dịch: Ông già và sân đất nện).

Mặc dù Nadal ở tuổi 36 không phải là già trong cuộc sống thực, nhưng trong quần vợt, khi ngoài 30 các tay vợt đã được xếp vào hàng "lão tướng", thậm chí có thể giải nghệ bất cứ lúc nào, đặc biệt là đối với một người thường xuyên phải vật lộn với chấn thương như Nadal. Năm ngoái, sau trận thua ở bán kết Roland Garros trước Novak Djokovic, Nadal chỉ thi đấu thêm đúng một trận trong năm 2021. Đến mùa thu năm ngoái, người hâm mộ nghi ngờ không biết Nadal có thể thi đấu chuyên nghiệp nữa hay không.

Hai năm trước, Nadal vô địch Roland Garros mà không thua một set. Con đường đã khó khăn hơn đáng kể trong năm nay. Trong 4 vòng đấu cuối cùng, Nadal đều phải đánh bại các đối thủ nằm trong tốp 10. Mỗi trận đấu đem lại một cảm xúc khác nhau. Ở vòng 1/8, Nadal mất hơn 4 giờ mới đánh bại được Felix Auger-Aliassime, tay vợt hiện do Toni Nadal (chú ruột của Nadal) làm huấn luyện viên. Tiếp theo, một trận chiến có độ dài gần tương đương với đối thủ đáng gờm nhất Novak Djokovic. Sau đó là trận bán kết với Alexander Zverev diễn ra trong điều kiện mái vòm đóng kín, sân đấu được ví như trong nhà tắm hơi, Nadal phải thi đấu hơn 3 giờ trước khi Zverev gặp chấn thương ở gần cuối set hai và bỏ cuộc.

Hôm qua (5/6) Nadal bước vào một trận chung kết lớn khác trong sự nghiệp. Không bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào về trái tim và khối óc của Nadal, nhưng sau tất cả những gì anh đã trải qua, làm thế nào để cơ thể của Nadal giữ được sức mạnh cho trận đấu chung kết?

Nadal tham dự Roland Garros với việc phải tiêm thuốc giảm đau.

Casper Ruud khó có thể phô diễn phong độ tốt nhất của mình. Mặc dù Ruud và Nadal cùng nhau tập luyện tại học viện của Nadal, nhưng Ruud nhận thức rõ rằng đối đầu ở chung kết Roland Garros sẽ rất khác. "Tôi không nghĩ bản thân có thể vào chung kết Roland Garros cho đến khi bước ra sân ngày hôm nay và nhìn thấy toàn bộ sân vận động, tôi cảm thấy bầu không khí trong các cổ động viên", Ruud nói. "Thành thật mà nói, có một chút khó khăn khi thấy mình quá thoải mái trong giai đoạn đầu, dần theo thời gian tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi có thể bình tĩnh và dễ thở hơn".

"Đó là một thử thách bởi vì bạn đang thi đấu với Nadal tại nơi anh ấy là người chiến thắng nhiều trận chung kết nhất. Điều đó không dễ dàng gì". Quả thật, sức mạnh của Nadal khó có thể đo lường, sau khi bị dẫn trước 3-1 trong set thứ hai, Nadal đã thắng 11 game liên tiếp, để thắng chung cuộc 6-3, 6-3, 6-0.

"Không nghi ngờ gì cả, tất cả đều là những chiến thắng đầy cảm xúc. Theo một cách nào đó, đây là điều bất ngờ", Nadal nói. "Thành thật mà nói, tôi đã trải qua hai tuần tuyệt vời. Tôi đã chơi từ vòng đầu tiên, tiến bộ hơn qua từng ngày và kết thúc một trận chung kết tốt. Thật hạnh phúc và không thể cảm ơn đủ mọi người đã ủng hộ kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây. Vâng, tôi rất xúc động".

Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, tinh thần của Nadal rất đơn giản - không có gì đến dễ dàng, không phải đối với anh hoặc đối thủ của anh. Thi đấu với Nadal, đối thủ sẽ loạng choạng rời sân khi biết rằng mình đã thi đấu, nghĩa là không chỉ quần vợt mà còn tham gia vào một cuộc đấu trí.

Đây được cho là năm Nadal gặp khó khăn nhất. Năm 2022 của Nadal bắt đầu bằng việc anh nhiễm Covid-19. Sau đó là chiến thắng đáng ngạc nhiên của anh tại Australia Open. Vào tháng 3, vết nứt ở xương sườn đã khiến mùa giải trên sân đất nện của Nadal bị chậm hơn thường lệ. Sau đó, tái phát chấn thương bàn chân mãn tính đe dọa kết thúc sự nghiệp của Nadal.

Sau trận đấu chung kết, Nadal giải thích rằng trong hai tuần qua, anh đã tiêm thuốc để giảm đau và uống thuốc chống viêm. Nadal nói: "Đó là cách duy nhất để cho bản thân tôi cơ hội ở đây. Vậy là tôi đã làm được. Tôi hạnh phúc đến tột cùng, tôi không diễn tả đủ lời cảm ơn tới bác sĩ, vì tất cả những gì ông đã làm trong suốt sự nghiệp quần vợt của tôi, ông đã giúp đỡ tôi trong mọi thời điểm khó khăn".

Nadal ăn mừng khi ghi điểm quyết định ở trận chung kết Roland Garros 2022

Giữa tất cả những thử thách về thể chất và tinh thần mà Nadal đã phải đối mặt vào năm 2022, thật đáng kinh ngạc khi thấy rằng lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Nadal đã đi được nửa chặng đường để giành được cả bốn giải đấu lớn trong một năm dương lịch - điều mà chưa ai làm được kể từ Rod Laver vào năm 1969.

Nadal nói: "Tôi sẽ tham dự Wimbledon nếu cơ thể tôi sẵn sàng tham dự giải đấy. Tất cả là như vậy. Wimbledon là giải đấu mà tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi cũng nghĩ không ai muốn bỏ lỡ Wimbledon. Tôi yêu giải đấu và đã có rất nhiều thành công ở đó. Tôi đã sống những cảm xúc tuyệt vời ở đó. Vì vậy, với toàn bộ sự tín nhiệm và tôn trọng đối với giải đấu, một tay vợt như tôi luôn sẵn sàng chơi Wimbledon".

"Vì vậy, nếu bạn hỏi tôi liệu tôi có tham dự Wimbledon hay không, tôi không thể trả lời rõ ràng ngay lúc này. Tất nhiên, nếu tôi muốn vô địch Wimbledon. Hãy chờ xem tôi điều trị bàn chân như thế nào. Tôi không biết chắc về tương lai".

Không chắc chắn Nadal sẽ tham dự Wimbledon, anh đã khẳng định chắc chắn khi đánh giá điều gì thúc đẩy anh ấy tham gia các giải đấu. Nadal nói: "Đó không phải là việc trở thành người giỏi nhất trong lịch sử. Đó không phải là về hồ sơ thành tích. Đơn giản, đó là về những việc tôi thích làm. Các bạn biết rằng, tôi thích chơi tennis, tôi thích những trận đấu".

Hemingway hẳn đã hiểu. Như ông đã viết trong The Old Man and the Sea, "Bây giờ ông ấy đang chứng minh điều đó một lần nữa. Mỗi lần là một lần mới và ông ấy không bao giờ nghĩ về quá khứ khi bản thân đã làm điều đó".

Tại Roland Garros, một lần nữa, Nadal lại đăng quang với sự đơn giản và mạnh mẽ kết tinh thành giá trị của một sự hiện diện vĩnh cửu.