"Nadal là người duy nhất có thể hạ Djokovic ở US Open"

Dân trí Rafael Nadal đã không tham gia Wimbledon và Olympic để dồn sức cho US Open 2021. Tây vợt người Tây Ban Nha được coi là đối trọng số một của Novak Djokovic ở giải đấu này.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ESPN, HLV của Simona Halep, Darren Cahill tin rằng duy nhất Rafael Nadal mới có thể ngăn cản được Djokovic tại US Open 2021.

Nadal quyết phục hận Djokovic sau trận thua ở bán kết Roland Garros 2021.

HLV Darren Cahill cho biết: "Nadal sẽ cố gắng ngăn chặn Djokovic ở US Open 2021. Các bạn biết rằng Nadal thích thi đấu ở New York. Cậu ấy thích điều kiện bóng nảy cao và cậu ấy cũng đã nhiều lần vô địch US Open trước đó.

Rafael Nadal sẽ tham dự một số giải Masters trên sân cứng, vì vậy cậu ấy sẵn sàng trở thành một thử thách lớn ở New York".

Novak Djokovic đã có chức vô địch thứ 6 tại Wimbledon và chạm tới Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp, qua đó cân bằng thành tích với Roger Federer, Rafael Nadal. Bên cạnh đó, Nole đã chinh phục đủ ba Grand Slam là Australian Open, Roland Garros và Wimbledon năm nay.

Djokovic cũng đang đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục của huyền thoại nữ Steffi Graf giành "Golden Slam", tức là vô địch cả 4 Grand Slam và giành HCV Olympic trong năm nay. Hiện tại, tay vợt người Serbia chuẩn bị cho Olympic Tokyo sẽ khai mạc ngày 23/7 tới.

Trong khi đó sau thất bại ở bán kết Roland Garros trước Djokovic, Nadal đã không tham dự cả hai giải đấu là Wimbledon và Olympic Tokyo trong năm nay. Tay vợt người Tây Ban Nha được cho là dồn sức cho US Open 2021 diễn ra vào tháng 9/2021.

Naomi Osaka và Barty đều có mặt ở Olympic Tokyo năm nay.

Tại Olympic Tokyo (23/7 đến 8/8/2021), ngoài Nadal thì tay vợt nổi tiếng khác là Roger Federer cũng không tham dự. Tuy nhiên ở nội dung đơn nữ, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) đã công bố danh sách các tay vợt nữ tham dự Olympic Tokyo.

Theo đó, Olympic năm nay sẽ hội tụ đầy đủ top 10 tay vợt nữ đang dẫn đầu Race to WTA Finals (giải dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất năm), đáng chú ý là sự góp mặt của hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới là Barty và Osaka.

Trong top 20, có 5 tay vợt gồm Sofia Kenin, Serena Williams, Bianca Andreescu, Simona Halep và Victoria Azarenka đã chọn không tham dự.

Thùy Anh