Một loạt tên tuổi lớn của làng golf thế giới tham dự giải đấu tại Việt Nam

Legends Tour là hệ thống các giải đấu dành cho những golfer chuyên nghiệp trên 50 tuổi. Đây là một nhánh của DP World Tour (trước đây mang tên European Tour).

Nhà vô địch U.S Open năm 2005 Michael Campbell (New Zealand, bên phải) sẽ tham gia giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam vào tháng tới (Ảnh: Getty).

DP World Tour là một trong hai hệ thống các giải golf nhà nghề hấp dẫn nhất thế giới (hệ thống còn lại là PGA Tour, tương tự như tính chất các giải Masters trong môn quần vợt).

Năm nay, Legends Tour lần đầu tiên lần đầu tiên tổ chức một giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều tên tuổi rất lớn của làng golf thế giới trong quá khứ.

Chiếc cúp cho giải đấu tại Việt Nam được giới thiệu sáng 17/10 (Ảnh: Đ.T).

Số này có thể kể đến Michael Campbell (New Zealand, cựu vô địch U.S Open 2005, 8 lần giành danh hiệu trên European Tour), Ian Woosnam (Wales, nhà vô địch The Masters 1991), Paul McGinley (CH Ireland, đội trưởng đội tuyển châu Âu tham dự Ryder Cup 2004), Mark Hugh James (Anh, đội trưởng đội tuyển châu Âu tại Ryder Cup 1999)…

Trong số này U.S Open và The Masters là những giải đấu trong hệ thống major (tương đương với tính chất các giải Grand Slam trong môn quần vợt). Chính vì thế, những golfer từng đoạt các danh hiệu major như U.S Open và The Masters, thường là các golfer số một thế giới trong từng giai đoạn.

Về phía các golfer chủ nhà, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) cho biết các tuyển thủ quốc gia sẽ tham dự, xem đây là cơ hội để học hỏi chuyên môn từ các golfer từng đứng trong nhóm đầu thế giới. Giải năm nay diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 2/12, tại Nha Trang (Khánh Hòa).