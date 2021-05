Messi-Ronaldo và những khoảnh khắc ấn tượng vòng 8 La Liga

Dân trí Nhìn lại những khoảnh khắn ấn tượng vòng đấu đã chứng kiến Barcelona tiếp tục duy trì khoảng cách 8 điểm với Real Madrid bằng chiến thắng “điên rồ” tại Riazor với cú hattrick của Messi, trong khi Falcao tiếp tục rực sáng giúp Atletico Madrid giành trọn 3 điểm.

Vòng 8 La Liga chứng kiến khá nhiều trận đấu có cái kết kịch tính và đầy bất ngờ mà điển hình chính là trận đấu sớm nhất giữa Malaga và Valladolid. Trên sân nhà La Rosareda, Malaga phải đợi tới phút thứ 87 của trận đấu mới có được chiến thắng nhờ pha lập công của Joaquin Sanchez.

Với chiến thắng 2-1 này, đội bóng của Pellegrini tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH La Liga của mình với 17 điểm sau 8 trận đã đấu. Đây có thể xem là một thành công lớn cho đội chủ sân La Rosareda khi tiềm lực cả về tài chính lẫn nhân sự của đội bóng đã sa sút khá nhiều.

Xếp ngay phía sau Malaga chính là các nhà ĐKVĐ Real Madrid với 14 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu. Trước vòng đấu thứ 8 La Liga, virus FIFA đã tàn phá dữ dội hàng phòng ngự của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha”, đặc biệt là khiến Real Madrid liệt hoàn toàn 2 cánh khi cả Arbeloa, Marcelo lẫn Fabio Coentrao đều dính chấn thương. Trước thách thức đó, Mourinho đã buộc phải chơi một canh bạc lớn ở cánh trái khi sử dụng Michael Essien, một người chưa bao giờ đá hậu vệ trái.

Tuy nhiên so sánh về tương quan lực lượng thì Real Madrid vẫn quá vượt trội so với đối thủ Celta Vigo. Không những vậy, đội bóng của Mourinho còn được thần may mắn trợ giúp ở tình huống mở tỉ số ngay ở phút thứ 10 của trận đấu khi quả tạt từ cánh trái của Higuain đi quá sâu và vô tình trở thành một cú dứt điểm quá hiểm hóc tung lưới Celta Vigo.

Phút 68 của trận đấu, C.Ronaldo ấn định tỉ số 2-0 cho Real Madrid từ chấm đá phạt 11m đồng thời nâng thành tích ghi bàn của mình tại La Liga lên con số 9.

Nhưng khoảng cách giữa Real Madrid và Barcelona vẫn được giữ nguyên 8 điêm khi thầy trò Tito Vilanova giành trọn 3 điểm trong chuyến hành quân đến “tử địa” Riazor sau một trận đấu “điên rồ” có tới 9 bàn thắng.

“Song tấu” Fabregas-Messi tỏa sáng rực rỡ khi in dấu giày trong cả 5 bàn thắng của Barcelona, trong đó Fabregas có 3 đường chuyền thành bàn còn Messi có một cú hattrick cùng một đường chuyền thành bàn.

Hàng phòng ngự chắp vá liên tiếp mắc những sai lầm chết người khiến Barcelona lần đầu tiên để thủng lưới 4 bàn trong một trận đấu sau gần 4 năm. Nhưng dù sao đi nữa, Barcelona cũng có được trọn vẹn 3 điêm để tiếp tục dẫn đầu BXH La Liga với 22 điểm.

Ở trận đấu giữa Getafe và Levante trên sân Coliseum một lần nữa chứng kiến cái kết bất ngờ khi đội khách có được chiến thắng ở những phút cuối cùng nhờ siêu phẩm lốp bóng của Michel.

Nhưng cái kết kịch tính nhất ở vòng 8 La Liga diễn ra ở trận đấu giữa Valencia và Athletic Bilbao trên sân Mestalla khi đội chủ nhà tạo nên một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục với 2 bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Tino Costa đem về bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 cho Valencia ở phút 88 của trận đấu sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm Bilbao…

…chỉ hai phút sau, Nelson Valdez khiến cầu trường nổ tung với một cú đánh đầu dũng mãnh tung lưới Bilbao sau quả treo bóng của đồng đội, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Valencia. Với chiến thắng này, Los Che tạm thời leo lên vị trí thứ 9, trong khi đó Bilbao, đội bóng “câm vàng lại để vàng rơi” tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi ngụp lặn ở vị trí thứ 17 trên BXH La Liga.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Atletico Madrid và Radamel Falcao tiếp tục thách thức gã khổng lồ Barcelona và siêu sao Lionel Messi tại La Liga bằng chiến thắng tối thiểu trước Real Sociedad ngay tại San Sebastian.

Sát thủ Radamel Falcao lại một lần nữa thăng hoa giúp Atletico Madrid giành chiến thắng, lần này tiền đạo người Colombia “cứu rỗi” Atletico Madrid bằng một cú đá phạt hàng rào mẫu mực ở phút 89 của trận đấu.

Ngọc Trung