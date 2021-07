Messi giảm 50% lương, Barcelona vẫn lo sốt vó

Dân trí Chủ tịch La Liga, Javier Tebas khẳng định sẽ không điều chỉnh giới hạn quỹ lương cho Barcelona. Điều đó có nghĩa rằng CLB này vẫn vô cùng lo lắng ở thời điểm 1 tháng trước khi giải đấu khởi tranh.

Mới đây, Barcelona được cho là đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Messi thêm 5 năm. Trong đó, tiền đạo người Argentina chấp nhận giảm 50% lương để tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Dù Messi chấp nhận giảm lương nhưng nó chưa thể giúp Barcelona đạt tới quỹ lương mà La Liga yêu cầu.

Thế nhưng, điều đó là chưa đủ. Theo nguồn tin từ ESPN, Barcelona vẫn đang nợ số tiền 1,2 tỷ euro. Điều này khiến cho Ban tổ chức La Liga quyết định áp mức lương trần cho các CLB kể từ mùa giải năm nay.

Nếu muốn tham dự La Liga, các CLB buộc phải đáp ứng mức lương trần mà Ban tổ chức đề ra. Theo tiết lộ của Chủ tịch Laporta, mức lương của Barcelona đã chiếm tới 110% thu nhập của đội bóng. Nó đẩy CLB đối diện với vấn đề liên quan tới luật Công bằng tài chính.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas khẳng định sẽ không có ngoại lệ nào cho Barcelona và kể cả Real Madrid về mức lương trần. Điều đó có nghĩa rằng Los Blaugrana buộc phải giảm đáng kể quỹ lương hiện tại.

Theo tính toán, Barcelona có thể phải giảm 100 triệu euro/năm từ quỹ lương của đội bóng mới đủ điều kiện đăng ký thi đấu ở La Liga. Chính vì vậy, nhiều khả năng họ sẽ phải thanh lý nhiều cầu thủ lương cao nhưng không đóng góp nhiều cho CLB như Griezmann hay Coutinho. Bên cạnh đó, CLB cũng đang đàm phán để Pique, Sergio Busquets, De Jong, Alba… giảm lương.

Barcelona có nguy cơ không được tham dự La Liga nếu không giảm quỹ lương.

Ông Javier Tebas chia sẻ: "Tôi sẽ không làm ngơ cho Barcelona và Messi. Chúng ta cần phải bảo vệ sự toàn vẹn của La Liga. Chúng tôi phải giải thích về luật này cho cầu thủ và người đại diện, chứ không họ lại nghĩ rằng CLB nói dối".

Thực tế, trong vài năm trở lại đây (kể cả khi chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch), Barcelona luôn gặp vấn đề với quỹ lương ngày một phình to. Quỹ lương của CLB đã chiếm tới 74% doanh thu, vượt qua cả khuyến nghị về giới hạn an toàn (70% doanh thu). Do đó, ngay khi vừa gặp khó khăn tài chính vì đại dịch Covid-19, Barcelona đã thực sự liêu xiêu.

Tính tới thời điểm này, Barcelona đã đẩy hàng loạt cái tên ra đi như Jean-Clair Todibo (sang Nice), Junior Firpo (Leeds) và Carles Aleñá (Getafe), Trincao (Wolves) và giải phóng hợp đồng với Juan Miranda và Matheus Fernandes nhưng tất cả vẫn chưa thấm vào đâu.

