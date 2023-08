Messi ghi 10 bàn sau 7 trận, HLV Inter Miami nói điều bất ngờ

"Chúng tôi đã nói rằng đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ phải nghỉ ngơi vì số phút thi đấu quá nhiều", HLV trưởng Inter Miami, Tata Martino thừa nhận Messi đang phải cày ải liên tục nhưng vẫn sẽ có mặt ở trận bán kết US Open Cup 2023 với đối thủ Cincinnati (diễn ra vào lúc 06h00 ngày 24/8, giờ Việt Nam).

HLV Martino xác nhận Messi sẽ ra sân trong trận bán kết US Open Cup 2023 (Ảnh: Getty).

"Nhưng trận bán kết này cậu ấy vẫn sẽ ra sân. Trừ phi Messi nói với tôi rằng muốn được nghỉ ngơi, còn không cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu", HLV Tata Martino khẳng định.

Messi đang có phong độ vô cùng xuất sắc ở Inter Miami khi đã ghi tới 10 bàn chỉ sau 7 trận cho CLB mới của mình. Ngôi sao người Argentina đã giúp CLB của huyền thoại David Beckham giành chức vô địch Leagues Cup hôm 20/8, và tiếp tục tràn đầy cơ hội giành danh hiệu thứ hai là US Open Cup 2023.

"Chúng tôi không nghĩ mình sẽ có khả năng tiến sâu vào giải đấu này như vậy vì đội của chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng và tái thiết đội hình.

Nhưng, cuối cùng chúng tôi đã cạnh tranh và giành chiến thắng, điều đó khiến chúng tôi rất vui và lạc quan về những gì sắp xảy ra", HLV Martino nói thêm.

Đáng chú ý, trước khi Messi gia nhập, Inter Miami đang đứng cuối bảng xếp hạng giải nhà nghề Mỹ (MLS) với 18 điểm sau 23 vòng đấu (với 5 trận thắng, 4 trận hòa và có tới 14 trận thua).

Sau trận bán kết US Open Cup với Cincinnati hôm 24/8, Messi sẽ có trận ra mắt ở giải MLS khi Inter Miami sẽ so tài với New York Red Bulls vào ngày 27/8. Giá vé để xem trận ra mắt của Messi ở giải MLS cũng tăng chóng mặt.

Theo đó, chỗ ngồi bình thường đang được bán với giá 610 USD trên trang Gametime. Chỗ ngồi VIP thậm chí được bán với giá 23.500 USD.