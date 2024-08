Man Utd tổn thất lớn về lực lượng trước trận Siêu Cúp Anh với Man City

Tân binh Leny Yoro sẽ phải ngồi ngoài ít nhất ba tháng do chấn thương ở chân và trung vệ Will Fish cũng sẽ không có mặt trong đội hình của Man Utd trong trận tranh Siêu cúp Anh do bị chấn thương dây chằng.

HLV Ten Hag lo ngại về phòng ngự của Man United trước trận đấu với Man City. (Ảnh: Getty)

HLV người Hà Lan cũng không chắc chắn về khả năng ra sân của Harry Maguire, Victor Lindelof, cũng như hậu vệ cánh Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw.

"Harry Maguire đã vắng mặt trong trận đấu giao hữu với Liverpool trước đó, đây là tình thế bắt buộc vì anh ấy chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi chưa rõ cầu thủ này có thể ra sân ở trận chung kết với Man City hay không.

Victor Lindelof đã chơi trận giao hữu hôm 4/8 nhưng đã phải rời sân khi hiệp 1 chưa kết thúc. Azza Wan-Bissaka và Luke Shaw ra sân hay không vẫn còn là dấu hỏi, chúng tôi cần tập luyện và đánh giá thêm", HLV Ten Hag chia sẻ với báo chí.

Vị chiến lược gia người Hà lan cũng đề cập đến việc để Lisandro Martinez thi đấu ở hàng phòng ngự sau khi cầu thủ này trở lại đội bóng muộn sau kỳ nghỉ hè.

Tiền đạo Rasmus Hojlund cũng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Man City vì chấn thương, điều này mở đường cho Joshua Zirkzee sẽ có màn ra mắt Man Utd. Tiền đạo này gia nhập sân Old Trafford chưa đầy một tháng kể từ khi chuyển đến từ CLB Bologna (Italy).

Kobbie Mainoo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng tại trận tranh Siêu cúp Anh ngày 10/8. (Ảnh: Getty)

Trong đội hình của HLV Ten Hag vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý như Scott McTominay, Marcus Rashford hay Jadon Sancho. Đặc biệt phải kể đến tài năng trẻ Kobbie Mainoo, người đã góp công lớn giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở trận chung kết FA Cup hôm 25/5.

HLV Ten Hag cũng thể hiện sự quyết tâm trước khi bước vào trận đấu với Man City: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng, chúng tôi đã phải rất nỗ lực rất nhiều mới có thể được chơi trận đấu này, chính vì thế tôi sẽ tung ra một đội hình mạnh nhất để giành được chiếc cúp".

Trận Siêu Cúp Anh giữa Man Utd và Man City sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 10/8 trên sân Wembley (London, Anh).