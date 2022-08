Man Utd sai lầm khi sử dụng trung vệ Lisandro Martinez?

Trung vệ Lisandro Martinez đang bị hoài nghi về năng lực thật sự khi anh chuyển đến Man Utd từ Ajax Amsterdam. Ở mùa giải trước, các trung vệ như Harry Maguire, Victor Lindelof hay Eric Bailly đều không nhận được sự hài lòng từ người hâm mộ khi thường xuyên khiến đội nhà bị thủng lưới.

Để giải quyết điều này, "Quỷ đỏ" đã chi ra số tiền lớn để mang về trung vệ dày dạn kinh nghiệm là Raphael Varane từ Real Madrid. Khi HLV Erik Ten Hag tiếp quản "Quỷ đỏ", chiến lược gia người Hà Lan vẫn không yên tâm hàng thủ của mình và tiếp tục tăng cường hàng phòng ngự bằng việc chiêu mộ Lisandro Martinez - người từng là học trò cưng của ông ở Ajax Amsterdam.

Lisandro Martinez tranh chấp bóng với cầu thủ của Brighton trong trận ra quân Premier League (Ảnh: AP).

Thế nhưng, đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của nhà cầm quân 52 tuổi, Lisandro Martinez thi đấu khá mờ nhạt và dễ dàng để cho đối thủ ghi bàn ở hai vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này.

"Cảnh Ben Mee dễ dàng đánh bại Martinez để ghi bàn thắng thứ ba cho Brentford đã xác nhận những nghi ngờ về đẳng cấp của cầu thủ Argentina là có lý. Rõ ràng Franco Baresi có thể là một huyền thoại và Fabio Cannavaro đã từng giành được Quả bóng vàng nhưng cả hai chưa từng làm được điều đó ở Premier League?

Đây không phải là đất nước dành cho những người trung vệ nhỏ bé. Làm thế nào để Martinez có thể đương đầu ở một giải Ngoại hạng Anh với những tiền đạo to cao như Darwin Nunez hay Erling Haaland?", tờ Sky Sport bình luận.

Lisandro Martinez có chiều cao 1m75, từng có tỷ lệ không chiến thành công lên tới 71% ở Eredivisie mùa trước và là cầu thủ được cho rằng có khả năng không chiến xuất sắc nhất ở giải đấu này.

Martinez có gần 200 lần ra sân cho Ajax Amsterdam, từng được trao giải thưởng Rinus Michels vào tháng 5 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của CLB. Nhưng sau 2 trận ra sân cho Man Utd, mọi thống kê trước đây đều vô nghĩa.

Martinez lép vế trong tình huống tranh chấp bóng với Ben Mee của Brentford trong tình huống Man Utd để thua bàn thứ ba ở hiệp một (Ảnh: Getty).

"Martinez, với chiều cao 1m75 lại đối đầu với Ben Mee? Không có cơ hội nào", chuyên gia bóng đá Gary Neville bình luận.



Thực tế ngay sau hiệp một để thua Brentford tới 4 bàn, HLV Erik Ten Hag đã rút Martinez khỏi sân và thay thế bằng Raphael Varane. Đáng chú ý, sau khi có Varane trên sân, hàng thủ của Man Utd đã thi đấu chắc chắn hơn và không phải nhận thêm bàn thua nào nữa.

Thế nhưng, theo thống kê của Opta, trận thua của Man Utd trước Brentford không hoàn toàn là lỗi của Martinez. Opta chỉ ra rằng Martinez không hề để thua một pha không chiến nào ở trận đấu với Brentford, lý do đơn giản là trung vệ người Argentina không có tình huống không chiến nào với đối thủ.

Opta định nghĩa một tình huống không chiến xảy ra khi hai cầu thủ cùng tranh bóng trên không. Ngoài Martinez, các hậu vệ khác dù đã ra sân ở Premier League mùa này nhưng không tham gia vào một tình huống không chiến nào là Marc Cucurella và Neco Williams.

Nhưng theo các chuyên gia bóng đá, kể cả trong trường hợp Martinez không để thua trong không chiến, thì khả năng phòng ngự của trung vệ người Argentina đang là vấn đề mà HLV Erik Ten Hag phải giúp học trò cải thiện.

"Khi đụng độ Man Utd, tôi đã từng đối đầu với Pallister, Bruce, Stam. Nhìn vào Martinez, và tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy sẽ hoàn toàn bị vùi dập bởi các tiền đạo trung tâm.

Nếu là tôi, tôi sẽ rất thích đối đầu với Lisandro Martinez - và tôi chắc chắn rằng hầu hết các tiền đạo trung tâm khác đều sẽ như vậy. Martinez không phải là người sẽ đe dọa bạn khi bạn bước ra sân, đó là người mà bạn sẽ nghĩ rằng: Hãy để tôi cố gắng đối đầu cậu ta cả trận", cựu cầu thủ Noel Whelan nói về trung vệ của Man Utd.



Martinez là trung vệ có chiều cao thấp nhất ở Premier League (Ảnh: Getty).

Cựu tiền vệ Liverpool - Jamie Redknapp cũng cho rằng Lisandro Martinez sẽ là điểm yếu chí mạng của Man Utd nếu anh tiếp tục được sử dụng như một trung vệ: "Nếu bạn chiêu mộ trung vệ chỉ cao 1m75, anh ta không thể cạnh tranh ở giải đấu này. Martinez có thể thi đấu tốt ở giải Hà Lan vốn không được đánh giá cao về thể lực, nhưng đây là nước Anh.

Mọi đội bóng sẽ nhắm vào Martinez để khai thác. Martinez có thể chơi ở vị trí tiền vệ, còn nếu đá trung vệ, anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn và trở thành điểm yếu của Man Utd".

Rất may cho Martinez, ở trận derby nước Anh với Liverpool vào cuối tuần này (2h ngày 23/8), tiền đạo cao to Darwin Nunez của Liverpool sẽ không ra sân do nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Crystal Palace. Dù vậy, nếu tiếp tục để thất bại trước "Lữ đoàn đỏ", Martinez sẽ sớm hiểu việc gặt hái thành công ở Premier League thực sự khó khăn như thế nào.