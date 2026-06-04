Man Utd lên kế hoạch chiêu mộ 5 tân binh trong hè 2026

Theo nguồn tin từ The Times, Man Utd đang đẩy mạnh công tác chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu chiêu mộ tới 5 tân binh, đặc biệt tập trung vào khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick và ban lãnh đạo câu lạc bộ khẳng định học viện vẫn sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đội bóng.

Tiền vệ Ederson đã đạt được thỏa thuận chuyển tới Man Utd (Ảnh: Getty).

"Quỷ đỏ" đã đạt thỏa thuận với Atalanta để ký hợp đồng với tiền vệ Ederson. Cầu thủ người Brazil nhiều khả năng sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại HLV Carrick. Sau khi giành quyền trở lại Champions League và chỉ thi đấu 40 trận trên mọi đấu trường mùa trước, Man Utd nhận thức rõ áp lực lớn hơn nhiều trong 12 tháng tới, đòi hỏi phải tăng cường lực lượng.

Một số tiền vệ đang nằm trong danh sách mục tiêu của Man Utd. Ngoài Ederson với mức phí ban đầu 35 triệu bảng, đội chủ sân Old Trafford còn quan tâm đến Aurelien Tchouameni của Real Madrid, Mateus Fernandes của West Ham United và Carlos Baleba của Brighton. Elliot Anderson cũng được liên hệ, nhưng Man City được cho là đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này.

Một tiền đạo cũng nằm trong kế hoạch tuyển mộ của Man Utd sau khi Rasmus Hojlund rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng vĩnh viễn. Vị trí hậu vệ trái cũng được cân nhắc, trong đó Lewis Hall của Newcastle là một trong những mục tiêu tiềm năng.

Dù muốn tăng cường lực lượng, ban lãnh đạo Man Utd đã khẳng định rằng con đường lên đội một dành cho các cầu thủ trẻ không được phép bị đóng lại hoàn toàn, và HLV Carrick hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Cựu tiền vệ Man Utd luôn là người tin tưởng mạnh mẽ vào việc khai thác nguồn lực từ học viện.

Man Utd đang tiếp cận Mateus Fernandes (Ảnh: Getty).

HLV Carrick rất hiểu truyền thống của CLB và đã nhanh chóng đưa Kobbie Mainoo trở lại vai trò quan trọng sau khi được bổ nhiệm hồi tháng 1. Tiền vệ trẻ này đã lấy lại phong độ, trong khi Man Utd cũng mong muốn chứng kiến thêm nhiều tài năng trưởng thành từ học viện được trao cơ hội, như trường hợp của Shea Lacey ở mùa giải vừa qua.

Người tiền nhiệm Ruben Amorim từng bị chỉ trích vì không tận dụng tốt các cầu thủ trẻ của CLB. Ông cũng thường xuyên để Mainoo ngồi dự bị và chỉ sử dụng tiền vệ này một cách hạn chế. Việc Carrick được bổ nhiệm đã nhận được phản hồi tích cực từ gia đình các cầu thủ thuộc học viện, bởi họ tin rằng ông sẽ cởi mở hơn với cơ hội phát triển của các tài năng trẻ.

Man Utd cũng dự kiến sẽ chia tay thêm nhiều cái tên đáng chú ý trong thời gian tới, qua đó giải phóng quỹ lương, tạo chỗ trong đội hình và bổ sung nguồn tài chính cho kế hoạch chuyển nhượng. Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Marcus Rashford và Andre Onana đều đang được rao bán, trong khi Casemiro đã rời CLB sau khi hết hạn hợp đồng. Jadon Sancho, người vừa trải qua một mùa giải không mấy nổi bật theo dạng cho mượn tại Aston Villa, cũng sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do.