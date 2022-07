Man Utd đạt thỏa thuận chiêu mộ Eriksen

Theo nguồn tin từ tờ The Athletic, tiền vệ Christian Eriksen đã đồng ý gia nhập Man Utd bằng một thỏa thuận miệng. Cầu thủ người Đan Mạch đang là người tự do sau khi hết hợp đồng với CLB Brentford vào cuối tháng 6 vừa qua. Eriksen đã nói với Man Utd rằng anh muốn chơi cho đội chủ sân Old Trafford và sẵn sàng chấp nhận đề nghị về một hợp đồng có thời hạn ba năm.

Christian Eriksen đồng ý gia nhập Man Utd

Quá trình soạn thảo hợp đồng hiện đã bắt đầu, nếu hai bên thống nhất toàn bộ các điều khoản, cầu thủ 30 tuổi người Đàn Mạch sẽ trải qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng với "Quỷ đỏ".

Điều này là bình thường đối với tất cả các tân binh, nhưng với Eriksen, đó có thể là một rào cản. Tuyển thủ Đan Mạch đã gục xuống sân cỏ tại Euro 2020 sau khi bị ngừng tim.

Eriksen đã được cấy ghép một máy khử rung tim, điều đó có nghĩa là anh không thể tiếp tục sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Inter Milan do các quy định của Serie A.

Inter Milan đã đồng ý chấm dứt hợp đồng với Eriksen trước khi anh gia nhập Brentford vào tháng 1 vừa qua. Eriksen thi đấu 11 lần ở Premier League mùa 2021/22, ghi được một bàn thắng.

Eriksen vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp nhờ cấy máy khử rung tim.

Trước đây Eriksen từng thi đấu cho Tottenham từ năm 2013 đến năm 2020. Anh chơi 226 trận ở Premier League và ghi 51 bàn cho đội bóng phía bắc London.

Nhiều khả năng Eriksen sẽ là bản hợp đồng thứ hai của Man Utd trong hè năm nay. Hôm nay (4/7), Man Utd sẽ tiến hành nốt phần kiểm tra y tế với hậu vệ trái Tyrell Malacia. "Quỷ đỏ" chi ra 15 triệu euro, kèm hai triệu euro phụ phí để chiêu mộ tuyển thủ Hà Lan từ CLB Feyenoord.

Một số nguồn tin cho biết trong bản hợp đồng có thời hạn ba năm với Man Utd, Eriksen sẽ được hưởng mức lương 150 nghìn bảng/tuần. Đây không phải mức lương cao nhất tại Man Utd, tuy nhiên vẫn thuộc top đầu của đội bóng thành Manchester.

Eriksen bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại Ajax. Đây chính là lý do tân huấn luyện viên Erik Ten Hag tin tưởng cầu thủ người Đan Mạch sẽ phù hợp với triết lý bóng đá của ông tại Man Utd. Vị thuyền trưởng người Hà Lan đề nghị Man Utd ký hợp đồng với Eriksen song song với việc đàm phán chiêu mộ Frenkie de Jong từ Barcelona.