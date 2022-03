Man Utd chịu tổn thất cực lớn trước đại chiến Atletico Madrid

Bruno Fernandes đã không thi đấu cho Man Utd ở trận gặp Tottenham vào cuối tuần qua. Điều đó khiến cho những người hâm mộ Quỷ đỏ cảm thấy lo lắng. Thế nhưng, mọi việc chưa dừng lại ở đó.

Bruno Fernandes nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu với Atletico Madrid.

Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Atletico Madrid, HLV Rangnick thừa nhận về nguy cơ ngôi sao người Bồ Đào Nha tiếp tục vắng mặt. Nguyên nhân là bởi cầu thủ này đã mắc Covid-19.

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Tôi không rõ khi nào Bruno Fernandes bình phục. Với McTominay, tôi hy vọng cậu ấy có thể ra sân sau khi gặp vấn đề ở bắp chân. Đó là lý do vì sao tôi không đưa cậu ấy ra sân trong trận đấu với Tottenham.

McTominay khá giống Fred. Cậu ấy chỉ có thể trình diễn tốt nhất nếu như có đủ 100% thể lực. Tôi hy vọng Luke Shaw có thể tập luyện vào thứ Hai tuần này. Còn về trường hợp của Bruno Fernandes, tôi vẫn phải chờ xem cậu ấy có thể tập vào thứ Ba hay không. Tiền vệ này đang phải chạy đua để khỏi Covid-19".

Bên cạnh đó, HLV Rangnick tin rằng C.Ronaldo đang tạo hiệu ứng tích cực lên đội bóng. Ông nói: "Cậu ấy có thể là thủ lĩnh với màn trình diễn tuyệt vời. Đó là những gì tôi từng nói với C.Ronaldo khi mới đến.

Man Utd hòa may mắn trước Atletico Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Tôi tin rằng cầu thủ này đã tạo nên động lực cho đội bóng. Tuy nhiên, Man Utd cũng có nhiều cầu thủ khác làm được như vậy, bao gồm Fred, Harry Maguire, Varane, Victor Lindelof hay bất cứ ai.

Ngay cả Cavani cũng cho thấy tầm quan trọng của mình khi vào sân trong khoảng 15-20 phút cuối. Tôi chỉ ước cậu ấy khỏe mạnh và thi đấu cho Man Utd tới cuối mùa giải".

Man Utd sẽ thi đấu trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid ở sân Old Trafford vào lúc 03h00 ngày 16/3. Ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Rangnick đã may mắn cầm chân đối thủ với tỷ số 1-1. Do từ mùa giải này, UEFA không áp dụng luật bàn thắng sân khách nên đội giành chiến thắng trong cuộc tái đấu tại Manchester sẽ lọt vào tứ kết. Trong trường hợp trận đấu kết thúc với tỷ số hòa thì hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ và sút luân lưu.