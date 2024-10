Man City phá kỷ lục tồn tại lâu đời của Man Utd ở Champions League

Man City đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trước nhà đương kim vô địch CH Séc là Sparta Prague tại sân nhà Etihad. Phil Foden đã giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 3, trước khi 4 bàn thắng trong hiệp 2 được ghi để ấn định chiến thắng thuyết phục.

Man City hiện đã có 26 trận bất bại ở đấu trường Champions League, phá vỡ kỷ lục chuỗi 25 trận bất bại trước đó do Man Utd nắm giữ (Ảnh: Getty).

Erling Haaland ghi một cú đúp, trong khi John Stones và quả phạt đền muộn của Matheus Nunes cũng được ghi tên vào bảng tỷ số.

Chiến thắng này giúp Man City đã có 26 trận bất bại tại Champions League. Đây là chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử giải đấu, phá vỡ kỷ lục 25 trận bất bại trước đó do Man Utd nắm giữ từ năm 2007 đến năm 2009.

Thành tích hiện tại của Man City ở Champions League bắt đầu từ mùa giải 2022-23, mùa giải mà thầy trò HLV Pep Guardiola giành chức vô địch một cách thuyết phục.

Mặc dù Man City chỉ vào đến tứ kết mùa giải trước do bị loại sau hai trận hòa với Real Madrid dẫn đến thất bại trong loạt sút luân lưu, nhưng về mặt kỹ thuật, The Citizens vẫn được tính là bất bại do không tính thua trên chấm phạt đền.

Với phong độ hiện tại, đội chủ sân Etihad hoàn toàn đủ khả năng nối dài chuỗi bất bại, vì vậy người hâm mộ sẽ phải chờ rất lâu nữa mới chứng kiến một đội bóng khác phá vỡ kỷ lục này.

Về cá nhân tiền đạo Erling Haaland, chân sút người Na Uy hiện đã ghi 44 bàn ở Champions League chỉ sau 42 trận, hơn một bàn so với bộ đôi ngôi sao Neymar và Robert Lewandowski. Anh cũng chỉ còn cách một bàn so với top 15 cầu thủ ghi nhiều bàn ở Cup C1 lẫn Champions League.