Lý do Lionel Messi vắng mặt khó hiểu ở Inter Miami

Tờ Miami Herald khẳng định Messi không cùng toàn đội Inter Miami hành quân tới sân của Houston Dynamo ở vòng 2 MLS diễn ra vào 7h ngày 3/3. Điều đáng nói, siêu sao người Argentina không gặp vấn đề nào liên quan tới chấn thương hay thẻ phạt.

Messi vắng mặt trong trận đấu với Houston Dynamo ở vòng 2 MLS vào sáng mai (Ảnh: Reuters).

Inter Miami chưa công bố lý do Messi vắng mặt nhưng theo dự đoán, HLV Mascherano muốn Messi nghỉ ngơi trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Đội bóng bang Florida đã thi đấu 3 trận trong 7 ngày vào tuần trước do phải tham dự cúp C1 CONCACAF. Họ thi đấu với Sporting Kansas City hai trận ở giải đấu này. Xen giữa hai trận đấu là màn đọ sức với New York City ở vòng 1 MLS.

Trong đó, Messi đã tỏa sáng khi ghi 2 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn. Điều đó giúp cho Inter Miami thắng 2, thua 1 trong 3 trận đấu.

Sau trận đấu với Houston Dynamo, Inter Miami tiếp tục hành trình ở cúp C1 CONCACAF khi hành quân tới sân của đội bóng Jamaica là Cavalier ở vòng 1/8. Nhiều khả năng, HLV Mascherano muốn giữ chân Messi cho trận đấu này.

Messi không còn sung mãn khi đã bước sang tuổi 38. Do đó, HLV Mascherano tính toán sử dụng cầu thủ này hợp lý. Nói về sức khỏe của Messi, HLV người Argentina cho biết: "Messi vẫn ổn. Cậu ấy tập luyện bình thường như những đồng đội khác.

Messi quá tải khi thi đấu liên tục trong thời gian qua và cần được nghỉ ngơi (Ảnh: Reuters).

Việc cho cậu ấy nghỉ ngơi chỉ là để đề phòng nguy cơ quá tải và chấn thương. Chúng tôi muốn xem xét và đặt ra mọi tình huống để có thể ứng phó tốt nhất.

Inter Miami đã trải qua lịch thi đấu dày đặc. Không có cách nào để xoay vòng đội hình và cho phép các cầu thủ nghỉ ngơi. Toàn đội không có thời gian nghỉ ngơi cần thiết trong thời gian qua. Chúng tôi buộc phải thích nghi với hoàn cảnh".

Đáng chú ý, trong lần gần nhất đụng độ với Houston Dynamo ở trận chung kết Lamar Hunt US Open Cup, Messi cũng không ra sân vì chấn thương. Khi ấy, Inter Miami đã chịu thất bại với tỷ số 0-2.