Lewandowski thăng hoa, tiến sát kỷ lục của huyền thoại Gerd Muller

"The Pole" hiện đã ghi được 26 bàn thắng sau 34 trận đấu ở giải Bundesliga trong năm dương lịch 2021, chỉ kém 6 bàn so với kỷ lục Bundesliga mọi thời đại do huyền thoại Gerd Muller thiết lập vào năm 1972.