Lewandowski lần thứ hai giành giải The Best

Tháng trước, Robert Lewandowski khiến nhiều người hâm mộ anh tiếc nuối khi chỉ về thứ hai trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng của Tạp chí France Football. Tiền đạo người Ba Lan xếp sau Lionel Messi, người đã dẫn dắt tuyển Argentina vô địch Copa America năm 2021. Tuy nhiên, Lewandowski đã lật ngược kết quả tại giải The Best của FIFA khi về thứ nhất, Messi chỉ về thứ hai và tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool xếp thứ ba.

"Tôi rất vinh dự khi giành được chiếc cúp này", Lewandowski phát biểu trực tuyến từ Munich.

Lewandowski trở thành chủ nhân của The Best 2021.

Trong cuộc đua tới danh hiệu The Best, Lewandowski là sự lựa chọn áp đảo của các đội trưởng, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và nhà báo được chọn lọc ở hơn 200 quốc gia. Còn cầu thủ giành Quả bóng vàng 2021, Messi có số phiếu bầu từ người hâm mộ trên toàn thế giới cao hơn gấp đôi so với đội trưởng tuyển Ba Lan.

Lewandowski đã phá hai kỷ lục Bundesliga khi ghi 41 bàn cho Bayern trong mùa giải 2020-21 và 43 bàn vào năm 2021. Cả hai kỷ lục này đều được nắm giữ bởi một vĩ nhân khác của Bayern Munich là Gerd Muller kể từ năm 1972 .

"Nếu bạn hỏi tôi vài năm trước rằng tôi có thể phá các kỷ lục nói trên không, tôi sẽ trả lời là không, không thể ghi nhiều bàn như vậy ở Bundesliga", Lewandowski nói. Tiền đạo người Ba Lan vẫn đang có được phong độ tốt trong năm 2022, anh đã ghi bốn bàn trong hai trận đấu trong năm nay.

Lewandowski lần thứ hai liên tiếp giành giải The Best.

Cả ba ứng viên cho giải The Best đều là đội trưởng tuyển quốc gia, họ cũng tham gia vào cuộc bầu chọn. Lewandowski xếp Messi thứ hai trong ba lựa chọn của anh. Salah cũng chọn Lewandowski và Messi trong top 3. Tuy nhiên, Messi lại không bình chọn cho các đối thủ của mình, anh chọn Neymar và Kylian Mbappe, hai người đồng đội tại PSG trong phiếu bầu của mình.

Lewandowski là cầu thủ thứ hai có thể giành giải thưởng The Best hai năm liên tiếp kể từ giải thưởng này khi tách khỏi giải Quả bóng vàng năm 2016, sau Cristiano Ronaldo. Các cầu thủ giành giải The Best bao gồm Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018), Messi (2019) và Lewandowski (2020, 2021).

The Best là giải thưởng được bình chọn bởi một hội đồng từ các liên đoàn thành viên của FIFA. Mỗi liên đoàn sẽ có ba phiếu bình chọn bởi huấn luyện viên trưởng, đội trưởng đội tuyển quốc gia và một nhà báo.