Lê Quang Liêm đánh bại kỳ thủ số 8 thế giới

Ở ván đầu, Lê Quang Liêm cầm quân trắng, bất phân thắng bại với So Wesley sau 52 nước đấu trí. Sang ván hai, tuy bất lợi khi cầm quân đen nhưng Quang Liêm chơi khá bình tĩnh, giành chiến thắng khá nhanh trước So Wesley chỉ sau 31 nước đấu trí.

So Wesley buộc triển khai thế cờ tấn công chủ động hơn trong ván ba để tìm kiếm chiến thắng. Mặc dù vậy Lê Quang Liêm triển khai thế cờ phòng ngự rất hay, cầm hòa được So Wesley sau 83 nước đấu trí cân não.

Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại So Wesley (Ảnh: Chess24).

Trận hòa ở ván ba giúp Lê Quang Liêm giành chiến thắng chung cuộc 2,5-0,5 trước So Wesley và giành trọn 3 điểm. Đối thủ của Lê Quang Liêm ở ngày thi đấu thứ ba diễn ra ngày mai (17/11) là kỳ thủ người Ấn Độ Praggnanandhaa (hạng 62 thế giới).

Ở trận mở màn ngày 15/11, Quang Liêm thua Anish Giri nhưng vẫn giành được một điểm (hòa sau 4 ván cờ nhanh, thua ở ván cờ chớp quyết định).

So Wesley được xem là thần đồng cờ vua Philippines. Năm 2014, So Wesley đầu quân cho cờ vua Mỹ và có bước thăng tiến nhanh với đỉnh cao là lên hạng 2 trên bảng xếp hạng cờ vua thế giới năm 2014. Hiện tại So Wesley đang xếp hạng 8 thế giới còn Quang Liêm xếp hạng 20.

Tái đấu ở Champions Chess Tour Final lần này, kỳ thủ số một Việt Nam bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng đã có chiến thắng ấn tượng, chỉ trong 3 ván cờ nhanh. Trong 3 lần đối đầu trước đó, Quang Liêm thua đến 2 trận.