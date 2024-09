Kỳ thủ Lê Tuấn Minh giành huy chương đồng cá nhân ở Olympiad

Với hệ số elo cao hơn, Lê Tuấn Minh (elo 2.564) đã giành chiến thắng thuyết phục trước Raja Panjwani (elo 2.460) khi đội tuyển nam cờ vua Việt Nam đấu với Canada tại ván cuối (ván 11) bảng Mở rộng diễn ra tối 22/9.

Lê Tuấn Minh chiếm thế chủ động trong suốt ván đấu và đánh bại đối thủ chỉ sau 31 nước cờ. Chiến thắng này giúp kỳ thủ số 3 Việt Nam là đại diện duy nhất của đội tuyển cờ vua Việt Nam (cả nam lẫn nữ) giành được huy chương đồng (HCĐ) ở Olympiad.

Lê Tuấn Minh thắng 7 hòa 4 trong 11 ván đấu mà anh tham dự tại Olympiad 2024 để giành HCĐ cá nhân ở bàn 3 (Ảnh: FIDE).

Trong 11 ván đấu ở Olympiad, Lê Tuấn Minh bất bại trước mọi đối thủ khi thắng 7, hòa 4, giành 9 điểm trước những đối thủ có elo trung bình 2.533. Vì thế, anh có hiệu suất thi đấu tương đương với một kỳ thủ có elo 2.795, đứng thứ ba trong những kỳ thủ được đăng ký ở bàn ba.

Ngoài các giải đồng đội, Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) còn trao huy chương cá nhân cho 3 kỳ thủ có thành tích tốt nhất ở mỗi bàn đấu, dựa theo hiệu suất thi đấu, với điều kiện họ chơi tối thiểu 8 ván.

Dù vòng cuối chưa kết thúc, nhưng Lê Tuấn Minh đã đảm bảo nhận được tấm HCĐ cá nhân cho mình ở bàn 3. Lý do kỳ thủ xếp sau anh là Luka Paichadze nếu có được một chiến thắng ở ván cuối sẽ có hiệu suất thi đấu 2.795, ngang Lê Tuấn Minh, nhưng vẫn phải đứng sau do chơi ít ván hơn (10 so với 11).

Mặc dù Lê Tuấn Minh giành chiến thắng nhưng đội tuyển nam cờ vua Việt Nam chỉ có được trận hòa trước Canada với tỷ số 2-2. Ở bàn 1, Nguyễn Ngọc Trường Sơn bất phân thắng bại trước Shawn Rodrigue-Lemieux, trong khi Trần Tuấn Minh để thua Shiyam Thavandiran ở bàn 2. Ở bàn 4, kỳ thủ 15 tuổi Bành Gia Huy cũng hòa trước Razvan Preotu.

Với kết quả này, đội tuyển nam cờ vua Việt Nam kết thúc Olympiad ở vị trí 25, giành được 14 điểm sau 11 ván đấu. Huy chương vàng (HCV) đồng đội đã thuộc về Ấn Độ với 21 điểm, huy chương bạc (HCB) thuộc về tuyển Mỹ và HCĐ thuộc về Uzbekistan (cùng 17 điểm nhưng Mỹ hơn hệ số phụ).

Ở nội dung đồng đội nữ, tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc với tỷ số 0,5-3,5, qua đó cán đích ở vị trí 23 trên bảng xếp hạng chung cuộc. HCV thuộc về đội tuyển Ấn Độ, HCB thuộc về Kazakhstan và HCĐ thuộc về Mỹ.